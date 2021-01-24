"Ударить по деньгам". Запад осуждает разгон демонстраций в России и говорит о санкциях
Представители Европейского союза и США резко осудили действия российских силовых органов во время субботних демонстраций в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Некоторые представители западных государств предлагают ввести против России новые санкции.
Наиболее жесткое заявление в воскресенье сделал глава фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер. Его депутатское объединение является крупнейшим в парламенте ЕС.
Депутат от Германии назвал недопустимым задержание тысяч демонстрантов и призвал перейти от слов к делу. "Министры иностранных дел ЕС не могут в очередной раз обойти этот вопрос и ограничиться призывами общего характера, - цитирует интервью Вебера немецким СМИ агентство Рейтер. - ЕС должен ударить по наиболее болезненной точке режима Путина - и это деньги".
В частности, Вебер заявил, что ЕС должен прекратить финансовые транзакции из ближайшего круга президента Путина. Он добавил, что среди возможных ответных шагов Евросоюза может быть прекращение строительства газопровода "Северный поток-2", который предназначен для доставки европейского газа в обход Украины.
Тем не менее, в воскресенье компания Nord Stream 2 AG сообщила, что российский трубоукладчик "Фортуна" продолжил работы по строительству газопровода в территориальных водах Дании. В четверг на прошлой неделе Европарламент принял резолюцию с призывом прекратить строительство "Северного потока-2" в ответ на арест Навального. В ответ на это немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что ее взгляды на этот проект не изменились и она по-прежнему его поддерживает.
Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель пока о новых санкциях не говорил, но сообщил, что ситуация в России и дальнейшие ответные шаги ЕС будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел блока в понедельник. "Я осуждаю массовые задержания, непропорциональное применение силы, отключение интернета и телефонной связи", - написал Боррель в "Твиттере".
К введению новых санкций против России в воскресенье призвал и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он заявил, что действия правоохранительных органов во время акций протеста в субботу противоречат принципу верховенства права.
Ле Дриан назвал массовые задержания демонстрантов "недопустимым вызовом" демократии и отметил, что страна "сползает к авторитаризму". При этом он указал, что в акциях приняло участие немало людей. "Это был впечатляющий успех демонстраций по всей территории России", - отметил министр.
Еще один европейский лидер, выступивший за введение санкций, - президент Польши Анджей Дуда. В интервью британской Financial Times он заявил что это "единственный способ заставить [Россию] соблюдать международное право" без применения насилия. "Это единственное, что можно сделать без пушек и бомб - только санкции", - цитирует Дуду издание.
Глава британского МИД Доминик Рааб осудил "насилие против мирных протестующих и журналистов" и призвал правительство России уважать международные обязательства по соблюдению прав человека.
Позиция США
В воскресенье официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс опубликовал заявление, в котором сказано, что США "решительно осуждают применение грубой тактики против протестующих и журналистов в этот уикенд в городах по всей России".
"Продолжающиеся усилия по ущемлению прав россиян на мирные собрания и свободу выражения мнений, арест оппозиционера Алексея Навального и последовавшее за этим подавление акций протеста - тревожные признаки дальнейшего ограничения гражданского общества и основных свобод", - также сказано в заявлении Прайса.
Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков осудил действия посольства США в России, которое за день до массовых демонстраций в России опубликовало список планирующихся акций с городами и временем их начала.
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Как заявили представители посольства информационным агентствам, это стандартная практика, поскольку дипломаты намеревались предупредить граждан США о возможной опасности и прямо рекомендовали им избегать мест проведения акций протеста.
В сообщении, которое доступно только на английском языке, в частности, сказано, что "граждане США должны избегать этих демонстраций и каких-либо связанных с ними событий".
Но Песков назвал публикации на сайте посольства "некорректными".
"И, конечно, они косвенно являются абсолютным вмешательством в наши внутренние дела. То есть косвенно это является прямой поддержкой нарушения закона Российской Федерации, поддержкой несанкционированных акций, - цитирует Пескова РИА Новости. - Если бы наше посольство определенным образом таким же поступило, когда беспорядки были в Соединенных Штатах, а они там продолжаются, то, наверное, это вызвало бы определенное чувство дискомфорта в Вашингтоне. Вот всегда хочется рекомендовать нашим визави примерять на себя эту ситуацию".
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Мировая пресса дружно отреагировала на субботние протесты, прошедшие во многих российских городах, вызванные арестом, сразу по прилете, Алексея Навального и выложенным им фильмом-расследованием о финансах Владимира Путина.