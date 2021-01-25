Удар в живот и драка с ОМОНом. Что известно о резонансных событиях акции Навального

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, На акциях по всей России задержали рекордное число участников

Прошедшая в субботу 23 января акция в поддержку Навального стала самой многочисленной в современной истории России - в ней участовали десятки тысяч человек. Акции протеста прошли в 122 городах страны.

По данным "ОВД-инфо", по всей стране задержано 3711 человек, из них в Москве 1360 человек, в Санкт-Петербурге - 523 человека.

Акция стала резонансной из-за столкновений протестующих с ОМОНом и жестких задержаний, при которых многие получили травмы. В Москве на митинге пострадали почти 30 человек, они обратились за помощью врачей. В Петербурге за медицинской помощью обратились 24 человека. По разным данным, в столице во время акции пострадали от 39 до 42 силовиков.

На настоящий момент правозащитники насчитали 14 уголовных дел, возбужденных из-за участия в акциях. Восемь из них расследуются в Москве, два - в Петербурге, по одному в Ростове, Казани, Новосибирске и Владивостоке, сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.

Среди них - дела о насилии в отношении представителей власти, призывах к массовым беспорядкам, вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий, о нарушении санитарных правил, повлекшем массовое заболевание коронавирусом, а также хулиганстве, умышленном повреждении имущества и даже об умышленной блокировке дорог. В частности, такие дела возбудили в Москве, Санкт-Петербурге и Приморье. Московский оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что на митинг вышли 19 больных Covid-19, которым было предписано изолироваться дома - им выпишут штрафы.

Пока по уголовным делам задержаны единицы, в основном идут допросы. Представители Европейского союза и США осудили действия силовиков при разгоне акций, некоторые представители властей предложили ввести против России новые санкции.

Соратники Навального объявили о новых акциях в следующую субботу, 30 января.

Удар в живот и примирение

Одним из самых резонансных событий на всероссийской акции стал инцидент в Петербурге - полицейский ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. "Фонтанка" опубликовала видео, на котором ОМОНовцы ведут задержанного, и на их пути встает женщина, желающая о чем-то спросить, после чего один из полицейских бьет ее ботинком в живот.

От удара женщина упала и ударилась об асфальт, ее отвезли в больницу. Данные о ее самочувствии из разных источников были разные. В каких-то СМИ была информация о том, что она в тяжелом состоянии, где-то писали, что она чувствует себя хорошо.

Так, сообщалось, что директор института НИИ скорой помощи Джанелидзе Вадим Мануковский якобы сказал телеграм-каналу "Подъем", что у Юдиной "легкая травма" и "там вообще никаких проблем". "Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы ее вообще выписал", - заявил Мануковский. Позже он отказался от своих слов. "Придумали и цитируют. Наверное, по этому поводу будет даже пресс-конференция. Я не говорил эту фразу [про великолепное самочувствие]", - сказал он позже в беседе с "Фонтанкой".

Издание Baza сообщало, что у женщины диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и гематому затылка. В ночь с субботы на воскресенье ей стало хуже и ее перевели в реанимацию в тяжелом состоянии, но уже в воскресенье Юдину перевели в кардиохирургическое отделение.

Перед Юдиной извинился начальник управления организации охраны общественного порядка ГУ МВД, полковник полиции Сергей Музыка. По данным Мash, полковник приходил к женщине в больницу и "несколько раз извинился от лица всего личного состава", пообещав разобраться и наказать виновных.

"От имени ГУ МВД России Сергей Музыка принес извинения женщине. Он подчеркнул, что силовые действия, выходящие за рамки закона, в любом случае являются недопустимыми", - приводит ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В воскресенье ударивший Юдину полицейский сам пришел к ней в больницу с букетом хризантем, видео примирения распространилось по соцсетям и СМИ. Свой поступок силовик объяснил тем, что "за пять минут" перед случившимся его "залили газом", а также у него запотело забрало. На видео удара его забрало поднято. "Вы уж простите, он парень хороший у нас", - звучал в видео голос за кадром. "Когда я узнал, что произошло, это личная трагедия", - запинаясь, говорит полицейский женщине. На видео его лицо замазано, голос изменен.

"Не переживайте на этот счет. Все живы. Цветочки хорошие, хризантемочки", - ответила ему Юдина. Видео с ее заявлением вечером воскресенья опубликовал телеканал РЕН ТВ. "Обидчика я простила, потому что понимаю, что молодежь наша в трудном положении. Я не держу зла. Я православный человек, я прощаю всех", - сказала она. Женщину по ее просьбе перевели в Лужскую больницу.

Одно увольнение в связи со случившимся состоялось: уволили росгвардейца, который посмеялся над видео с ударом Юдиной со словами: "***** [Нечего] стоять у нас на пути". Ролик с реакцией военного опубликовал Двач. Депутат Госдумы Александр Хинштейн после этого заявил, что "если он действительно имеет отношение к службе - ему не поздоровится".

"К сожалению, это контрактник 107-го полка 55-й дивизии Росгвардии (Москва). Созвонился с руководством ведомства. Уже принято решение его уволить. Юноша, которого не возмущает, а восхищает, как необоснованно бьют женщину, годящуюся ему в матери, не может по определению служить в ВНГ [Войска национальной гвардии]", - сообщил позже Хинштейн.

Драка чеченца с ОМОНом

На одном из видео с митинга на Пушкинской площади 23 января видно, как молодой человек дерется с полицейскими, бьет их кулаками и ногами. ОМОН отвечает ему ударами дубинок. Через полминуты драки юношу вытаскивает толпа митингующих и прячет от полицейских.

Уже вечером в социальных сетях стала распространяться информация, что парень - чеченец. Под постом в "Инстаграме" пользователь skfo_info написал имя парня и что он из Чечни. Подписчики раскритиковали автора поста за то, что он написал имя юноши: "Просто взяли и слили парня, что теперь будет? Ждем завтра на канале Грозном [Чеченская гостелерадиокомпания], как он извиняется". Подобных комментариев под постом несколько сотен. Многие сомневались, что парень чеченец.

На следующий день депутат Госдумы Адам Делимханов записал видеообращение и выложил его в своем "Инстаграме". Делимханов говорит на чеченском языке и сообщает, что поговорил с отцом молодого человека.

"Мы все видели в соцсетях чеченского парня, который машет кулаками против представителей власти. То, что ты сделал - это преступление, кто бы его не совершил. Люди типа Навального, которые одобряют браки между мужчинами, они для нас непозволительны", - говорит депутат.

Участников митинга Делимханов называет шайтанами. Обращаясь к герою видео, Делимханов говорит, что он ищет его со вчерашнего дня и уже поговорил с его однокурсниками в Москве. По словам депутата, парень является студентом МГУ.

"Если ты знаешь, что такое мужество, [что такое] быть чеченцем, мусульманином, ты выйдешь на связь в директе [личное сообщение в "Инстаграме"] со мной или с моими товарищами". В этом случае Делимханов обещает помочь молодому человеку "решить вопрос по закону".

"Твой отец говорит, что ты этих людей [Навального] не поддерживаешь. Если ты их поддерживаешь, то ты должен не прятаться, а пойти до конца. Если это так, то мы знаем, что делать с тобой и с такими, как ты. Если ты их не поддерживаешь, наш руководитель Рамзан сказал, что поможет тебе с точки зрения закона, когда ты появишься", - говорит Адам Делимханов.

Телеграм-канал BAZA написал, что полиция уже поговорила с семьей молодого человека. "По словам парня, которые передали полиции его родные, его кто-то ударил по голове, а когда он пришел в себя, он уже был в невменяемом состоянии и начал драться с ОМОНовцами", - написала BAZA.

Удар полицейского в челюсть

В Санкт-Петербурге в воскресенье задержали мужчину, ударившего сотрудников ГИБДД во время акции. По данным "Фонтанки", 37-летний задержанный работает IT-специалистом в компании, оказывающей услуги в области промышленной безопасности опасных производственных объектов. Baza опубликовало видео с его признанием в том, что он ударил двух полицейских и убежал.

По словам мужчины, он залез на эвакуатор ДПС на Сенатской площади. Когда к нему подошел сотрудник ДПС, он спустился и в ответ на попытку полицейского схватить его за плечо нанес удар. "За мной погнался его коллега. Я остановился, ударил второго коллегу и убежал", - говорит мужчина на видео.

Видео этого удара широко разошлось в соцсетях. На нем видно, как мужчина, которому полицейский что-то говорит, бьет его кулаком в челюсть. От удара сотрудник падает на землю. За мужчиной погнался другой сотрудник ГИБДД. По данным "Фонтанки", ударившего задержали в два часа ночи на одной из улиц Петербурга.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Осужденным по ней грозит до пяти лет лишения свободы.

Машина с мигалкой

Немало резонанса вызвал инцидент на Цветном бульваре с машиной "Тойота" с номерами АМР и мигалкой (закрепленной, судя по старым базам, за ФСБ). Автомобиль "принадлежит центральному аппарату ФСБ", сообщил ТАСС источник.

Протестующие закидали машину, проезжающую по бульвару, снежками, и выбили заднее стекло. Водителю травмировали глаз, сообщили "РИА Новости" и ТАСС со ссылкой на источники. Официально эта информация не подтверждалась. Его увезли в больницу, о его состоянии ничего неизвестно.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Пока о задержанных по этому делу не сообщалось.

"Забери меня"

В Петербурге также произошел еще один резонансный случай - прохожий предложил силовику задержать его вместо другого человека.

На видеоролике, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, как ОМОНовец пытается задержать молодого человека, который стоит в обнимку с плачущей девушкой.