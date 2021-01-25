Коронавирус в России: менее 20 тысяч новых случаев и фото "британского" штамма

Автор фото, Sergey Bobylev/TASS Подпись к фото, В Москве пункты вакцинации с прошлой недели открыли в том числе в торговых центрах

В понедельник 25 января заболеваемость коронавирусной инфекцией, согласно официальной статистике, пошла на спад. Оперштаб отчитался о менее чем 20 тысячах новых заражений. Ученые центра "Вектор" опубликовали фото "британского" штамма коронавируса, а список заболеваний, при которых вакцину "Спутник" следует использовать с осторожностью, расширился. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Менее 20 тысяч новых случаев

Впервые с 11 ноября в России выявили менее 20 тысяч новых случаев коронавируса - 19 290 заболевших. В последнюю неделю ежедневно выявляли 20-22 тысячи заболевших.

Наибольшее число новых случаев в Москве - 2382 заболевших. Это минимальный прирост новых заболевших в столице с 30 сентября. Выздоровели в Москве за сутки 5274 человека.

С 22 января в столице сняли часть ограничений, введенных в ноябре - открыли музеи, библиотеки и другие учреждения культуры. К учебе вернулись колледжи, учреждения дополнительного образования, спортивные школы и детские досуговые учреждения. Мэрия Москвы разрешила увеличить максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах с 25% до 50% общей вместимости. С 18 января заработали столичные школы.

Всего за сутки в стране выздоровели 19 003 человека. В последний месяц число ежедневно выписываемых чаще всего было на уровне 21-28 тысяч человек, менее 19 тысяч выздоровевших в последний раз было 18 января.

Умерло от последствий коронавирусной инфекции 456 человек, меньшее количество смертей фиксировали в последний раз 11 января. Рекорд в этому году был 21 января - тогда оперштаб отчитался о 612 умерших, в прошлом году более 600 умерших выявляли трижды.

Фото "британского" штамма

Ученые новосибирского центра "Вектор" опубликовали изображение нового штамма коронавируса, обнаруженного в начале декабря в Великобритании. После распространения этого штамма в стране ввели локдаун, и многие страны прекратили с ней авиасообщение. В России заявили, что протестировали всех приехавших из Великобритании, которых удалось найти, на новый штамм.

Снимок получен с помощью трансмиссионного электронного микроскопа при 100000-кратном увеличении. На нем видна вирусная частица округлой формы диаметром около 140 нанометров. На фотографии также изображены спикулы вируса - выросты на его поверхности длиной около 20 нанометров.

Фотография вируса под микроскопом получена в рамках изучения свойств этого варианта нового коронавируса, включая его структурные особенности и проявления в клеточных культурах и экспериментальных моделях с использованием лабораторных животных, сообщили в "Векторе".

Российские ПЦР-тесты выявляют новый штамм, а другие тест-системы отличают его от более ранних версий SARS-CoV-2, заверили в Роспотребнадзоре. Там ранее подчеркнули, что зарегистрированные в России вакцины "Спутник" и "ЭпиВакКорона" эффективны в отношении этой мутации.

В инструкции"Спутника" появились новые предостережения

Вакцину "Спутник V" следует с осторожностью применять пациентам со злокачественными новообразованиями и аутоимунными заболеваниями, так как информации о ее влиянии на болезни пока недостаточно, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины, опубликованной на портале "Гарант".

Кроме того, у пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ, говорится в инструкции.

При этом запрета на вакцинацию "Спутником" пациентов с раком нет, заявил РИА "Новости" директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат для них может оказаться менее эффективным - это связано с тем, что онкопациенты могут проходить различные курсы химиотерапии, которые могут снижать иммунную функцию.