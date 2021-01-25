Глава МИД Украины о поддержке Киевом Навального: "Враг моего врага - мой друг"

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что одним из мотивов поддержки Киевом Алексея Навального является то, что он враждует с нынешним президентом России.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина призывает освободить российского оппозиционера Алексея Навального, потому что он является врагом президента России Владимира Путина.

В субботу украинский МИД осудил насилие против мирных участников протеста и призвал международное сообщество более решительно задействовать все механизмы для прекращения насилия российской власти против своего народа и агрессии против соседних стран.

"Мы заняли жесткую принципиальную позицию, потому что, во-первых, неправильно бить людей, которые вышли на протест, в защиту своих гражданских прав. А во-вторых, потому что есть такая поговорка: враг моего врага - мой друг", - объяснил эту позицию Кулеба в воскресенье в эфире телеканала "Украина 24".

"Это можно сказать о Алексее Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов… Он является врагом Владимира Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Алексея Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу", - добавил министр.

"Бутерброд придется вернуть"

Отношение к Алексею Навальному на Украине сложно назвать однозначным даже среди противников Владимира Путина.

Соцопрос, проведенный в конце 2019 года, показал, что к российскому президенту отрицательно относятся 71% украинцев, положительно - 15%.

В то же время, согласно данным исследования, датированного осенью прошлого года, отношение к России как таковой разделило украинцев строго пополам - о позитивном и негативном отношении к соседней стране заявило по 42% респондентов.

В этой ситуации немало украинцев сочувствуют главному российскому оппозиционеру и морально поддерживают его в борьбе против нынешней власти. Но многие так и не могли простить ему отношения к аннексии Крыма Россией, которое политик образно описал еще в 2014 году в интервью "Эху Москвы".

"Крым - это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" - заявил тогда Навальный, уточнив, что, по его мнению, полуостров "останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины".

Эта цитата стала источником пренебрежительного прозвища "Небутерброд", которым Навального часто называют патриотически настроенные пользователи соцсетей из Украины.

А на прошлой неделе фраза Юлии Навальной "Мальчик, водочки нам принеси. Мы домой летим", записанная ею для своего "Инстаграма" с борта самолета, на котором ее супруг возвращался в Москву из Берлина, запустила волну возмущенных комментариев в украинском сегменте "Фейсбука".

Фильм "Брат 2", в котором впервые прозвучала эта фраза, запрещен для показа на территории Украины.

В нем герои Сергея Бодрова и Виктора Сухорукова ведут борьбу с украинской мафией в Чикаго, а в одном из кульминационных моментов фильма один из братьев Багровых добивает раненного украинского мафиози, лежащего на полу ресторанного туалета, со словами "Вы мне, гады, еще за Севастополь ответите".

Выбор Навальными именно этой фразы для анонса своего возвращения в Москву навел многих украинцев на мысль о том, что в случае, если оппозиционер возглавит Россию, отношение Кремля к Украине вряд ли существенно изменится.

Автор фото, Facebook Подпись к фото, Известная киевская журналистка - одна из многих украинцев, которых заставило вздрогнуть видео, записанное Юлией Навальной

Министр иностранных дел Украины также не преминул напомнить об отношении Навального к проблеме Крыма.

"Мы не должны очаровываться Алексеем Навальным с точки зрения интересов Украины. Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии", - заявил Дмитрий Кулеба.