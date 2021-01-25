Протесты 23 января: ждать ли нового "московского дела" и за что будут судить

Елизавета Фохт

Русская служба Би-би-си

Автор фото, Vitaly Nevar/TASS

В России после массовых акций в поддержку Алексея Навального задержали тысячи человек. Только в Москве возбуждено восемь уголовных дел - здесь уже расследуют применение насилия к ОМОНу, блокирование дорог и нарушение санитарных правил. Сообщения о новых делах продолжают поступать и из регионов. Би-би-си рассказывает, чем уже занимаются следователи и похоже ли это на новое "болотное" и "московское" дела.

По подсчетам правозащитников, всего после митингов, которые 23 января прошли в поддержку Навального, в разных регионах возбудили не менее 14 уголовных дел. Большинство из них приходится на Москву, где в субботу прошла самая массовая акция - в ней по разным подсчетам приняли участие до 40 тысяч человек.

Четыре уголовных дела о насилии к силовикам. Одно из них касается участниц Pussy Riot

После столкновений митингующих с сотрудниками ОМОНа, которые произошли на акции в Москве, Следственный комитет (СКР) официально сообщил о четырех уголовных делах по первой части статьи 318 УК - по ней судят применивших насилие к силовикам. Максимальное наказание по этой статье - пять лет колонии.

Обвинения по 318-й статье пока не были официально предъявлены ни одному из участников субботних акций. СКР при этом упоминает несколько событий, которые легли в основу дел.

В частности, следователей заинтересовал эпизод, во время которого на Пушкинской площади "один из участников нанес сотруднику ОМОНа множественные удары по различным частям тела". Видео с похожими событиями разошлось в соцсетях: на нем видно, как мужчина бьет руками и ногами нескольких силовиков.

В соцсетях участника опознали как чеченца - депутат от Чечни Адам Делимханов записал к нему видеообращение и сообщил, что поговорил с его отцом. По данным телеграм-канала Baza, полиция якобы уже приходила к родственникам молодого человека.

Также, утверждает СКР, "вблизи Сретенского бульвара, в ответ на законные требования сотрудников правоохранительных органов, осуществлявших охрану общественного порядка, нанесли удары сотруднику Росгвардии, повалили его на землю и продолжили избивать". "Неустановленными лицами в отношении двух сотрудников правопорядка при пресечении незаконных действий был распылен в лицо слезоточивый газ", - добавили в ведомстве.

О каком именно событии идет речь, из этого сообщения не вполне ясно. Шествие протестующих фактически остановилось на Трубной площади и до Сретенского бульвара не дошло. Как наблюдали корреспонденты Би-би-си, столкновения с ОМОНом происходили в начале Страстного бульвара, но о них в сообщении СКР не говорится.

Третий эпизод, по версии следователей, касается момента, когда участники акции "блокировали автомобиль, двигавшийся по Цветному бульвару и, совершив хулиганские действия, повредили его, а также распылили в лицо водителя слезоточивый газ". В связи с этим возбуждены дела об умышленном повреждении имущества (статья 167 УК) и хулиганстве (статья 213 УК).

Записи, на которых снят этот момент, появлялись в соцсетях. Агентство РИА Новости, ссылаясь на свои источники, утверждало, что ее водителю якобы выбило глаз, но обнаружить подтверждение этой информации Би-би-си не удалось.

Наконец, четвертое уголовное дело по 318-й статье завели из-за "наезда на полицейского" на территории Пресненского района. В машине находились участницы Pussy Riot - Мария Алехина и муниципальный депутат Люся Штейн.

Сами девушки еще до митинга рассказывали, что к квартире, в которой они находились, пришли полицейские. После этого Штейн в "Твиттере" рассказала, что в день акции они все-таки вышли на улицу, после чего "запрыгнули из подъезда в машину, менты выбежали спереди и сзади, начали стучать по тачке". По ее словам, автомобилю удалось объехать полицейских и оторваться от них.

Штейн и Алехину задержали и оставили в ОВД до суда, им вменили организацию митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП).

Выяснилось, что вместе с ними также была еще одна активистка Pussy Riot - режиссер Виктория Нарахса (Кузнецова). Источник ТАСС сообщил, что именно она была за рулем машины, которая якобы наехала полицейскому на ногу. Ей вменили первую часть статьи 19.3 КоАП - неповиновение законному требованию полицейского.

В итоге Пресненский суд назначил Штейн и Нарахсе 10 суток ареста, а Алехину оштрафовал на 30 тысяч рублей.

Из сообщений СКР не ясно, сколько всего силовиков пострадали по итогам московской акции. В последнем сообщении ведомства сказано, что "агрессивно настроенные граждане" во время митинга нанесли телесные повреждения двум сотрудникам Росгвардии, "распылив в лицо одному из них газовый баллончик".

РИА Новости сообщало со ссылкой на источник, что на акции якобы пострадало 39 сотрудников правоохранительных органов.

Соратникам Навального вменяют нарушение санитарных правил?

ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что СКР завел по статье 236 УК - "нарушение санитарно-эпидемиологических правил". Официально о нем ведомство пока не сообщило.

О возбуждении дела также рассказал Вячеслав Гимади, руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента).

Гимади также сообщил, что в качестве свидетелей по этому делу уже допросили трех соратников Навального - его пресс-секретаря Киру Ярмыш, сотрудника ФБК Георгия Албурова и координатора московского штаба Олега Степанова. Все они сейчас отбывают административный арест из-за призывов к участию в акции.

Еще весной из-за пандемии коронавируса Госдума решила усилить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Раньше максимальным наказанием по 236 статье были пять лет колонии - в случае, если из-за нарушения предписаний погиб человек. За нарушения, которые повлекли за собой массовое заболевание, в колонию и вовсе не отправляли - закон позволял назначить лишь ограничение свободы на срок до года.

После закона, который в апреле подписал Владимир Путин, ситуация изменилась. Теперь при возникновении массового заболевания нарушителей могут отправить в колонию на срок до двух лет. Если из-за нарушения правил погиб человек, наказание может вырасти уже до пяти лет. Если же умерло два человека и больше, то возможный срок увеличивается до семи лет колонии.

Оперштаб Москвы 23 января сообщил, что на митинг якобы пришли 19 человек, зараженных Covid-19. Выяснить это помогло приложение "Социальный мониторинг", которое контролирует передвижения заразившихся, утверждали в штабе.

В Москве действует указ Сергея Собянина "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности", введенный из-за коронавируса - его последняя редакция все еще предполагает запрет на публичные мероприятия.

Полиция завела дела о блокировании дорог. Статью обновили перед Новым годом

Через день после митинга следственное управление МВД по Москве объявило об уголовном деле, которое завели из-за перекрытия дорог. После того, как силовики вытеснили протестующих с Пушкинской площади, часть из них действительно заняла проезжую часть.

Митингующим удалось пройти шествием по Страстному и Петровскому бульварам. Дело заведено по первой части статьи 267 УК "Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения".

По мнению полиции, участники "организовали перекрытие дорог и тротуаров для пешеходов и транспортных средств", что привело к "остановке дорожного движения" и блокировке "объектов транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети".

В МВД уверены, что демонстранты имели умысел "на приведение в негодность путей сообщения".

267-ю статью депутаты в экстренном порядке обновили перед Новым годом. До того за "блокирование транспортных коммуникаций" можно было отправиться в колонию на четыре года - но для этого нарушителям нужно было нанести тяжкий вред здоровью.

А теперь сесть за умышленное блокирование дорог и воспрепятствование дорожному движению можно даже в том случае, если возникла лишь "угроза жизни, здоровью и безопасности граждан" - за это дают до года колонии. Если вред здоровью оказался более серьезным или кто-то погиб, наказание увеличивается.

Заведенное дело стало первым известным случаем применения обновленной статьи, но обвинений конкретным людям полицейские пока не предъявили.

Следователи нашли обращенные к детям призывы к участию в акции

СКР еще до начала протестных акций возбудил уголовное дело по части 2 статьи 151.2 УК - вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, которые угрожают их жизни. По мнению следователей, "сторонники Навального размещают публикации", в которых призывают россиян младше 18 лет к участию в несанкционированных митингах.

Максимальное наказание за это - до трех лет лишения свободы. Обвинения по этому делу конкретным людям еще не предъявлялись.

Возбуждению дела предшествовала масштабная информационная кампания против участия детей в митингах. Как выяснила Би-би-си, к ней может быть причастен Общероссийский народный фронт.

О том, что несовершеннолетних якобы пытаются привлечь к митингам, говорили в Кремле, мэрии Москвы и офисе уполномоченной по правам детей. Владимир Путин сравнил тех, кто "выталкивает вперед несовершеннолетних", с террористами. При этом Би-би-си не удалось найти среди многочисленных призывов соратников Навального ни одного, который был бы обращен непосредственно к подросткам.

Параллельно в кампании участвовали российские школы. В субботу во многих из них организовали дополнительные занятия или спортивные праздники. В родительских чатах учителя требовали проконтролировать, чтобы школьники не пошли на митинг.

Генпрокуратура и Роскомнадзор требовали у социальных сетей блокировать ролики с призывами выйти на митинг. Ведомства также решили применить новую законодательную норму, которая позволяет штрафовать соцсети за распространение незаконной информации - к ней, в том числе, относятся призывы к массовым беспорядкам или попытки склонить несовершеннолетних к участию в противоправных действиях.

Ждать ли нового "московского" и "болотного" дела?

За последние 10 лет две акции заканчивались массовыми посадками - санкционированный митинг, который 6 мая 2012 года прошел на Болотной площади, и серия акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, состоявшихся в июле-августе 2019 года.

В обоих случаях были возбуждены дела о массовых беспорядках (212 УК). Санкции по этой статье суровее, чем за насилие к полицейским - за организацию массовых беспорядков можно отправиться в колонию на срок до 15 лет, за участие в них - до восьми лет, за призывы - до двух.

В случае с событиями на Болотной площади дело о массовых беспорядках завели в день акции, в случае с "московским делом" - через несколько дней после митинга 27 июля. Но если во время "болотного дела" осудить по статье 212 удалось многих фигурантов, то "московское дело" фактически развалилось. Привлечь к ответственности за массовые беспорядки не удалось ни одного из участников акций 2019 года.

Дела в отношении тех, кому вменяли только 212 статью, в итоге закрыли. Остальных фигурантов "московского дела" в основном судили по статье 318 УК за применение насилия к силовикам. Блогеров Владислава Синицу и Егора Жукова осудили за экстремизм (282 УК) и призывы к нему (280 УК) соответственно, активиста Константина Котова отправили в колонию по "дадинской" статье о неоднократных нарушениях на митингах (212.2 УК).

В связи с митингами 23 января следователи пока возбудили дела лишь о призывах к массовым беспорядкам (часть 3 212 УК) - в Татарстане, Ростове-на-Дону и Новосибирске. Ни одну из состоявшихся акций, в том числе московскую, как массовые беспорядки пока не квалифицировали.

Следственный комитет при этом заявил, что продолжает анализировать фото и видео, сделанные во время митинга в Москве. "По результатам действиям участников несанкционированной акции будет дана оценка", - пообещали в СКР.

По словам координатора юридической помощи "ОВД-инфо" Аллы Фроловой, между событиями 2012 и 2019 годов и субботней акцией в Москве, есть немало отличий.

23 января на улицы вышло значительно больше людей, чем на несогласованный митинг 27 июля 2019 года, считает она. Отличается и реакция силовиков: в этот раз они возбудили дела по большему числу статей, чем после прошлых протестов.

По данным "ОВД-Инфо", многих из задержанных 23 января и после подвергнутых административным арестам, в понедельник сразу отвезли на допросы к следователям.

"К возбуждению дела по "массовым беспорядкам" [правоохранительные органы] уже близко подошли, - говорит Фролова. - Особенно с учетом того, что было возбуждено дело из-за перекрытия улиц".

По ее мнению, участников митинга можно привлечь и к уже возбужденному делу о хулиганстве (213 УК) - в первую очередь, из-за широкой трактовки действий, которые могут подпадать под эту статью.

Те дела, которые успели возбудить следователи и полиция, "это только начало", заключила координатор "ОВД-Инфо".

"Под массовые беспорядки можно все что угодно подогнать, - говорит адвокат Дмитрий Динзе, который защищал фигурантов и "болотного", и "московского" дел. - Все будет зависеть от фантазии следователя. Возбудить можно без проблем все что хочешь".

При этом, по словам Динзе, в случае с подобными акциями решение о том, как их расследовать, зависит от "политической воли" и "ничего кроме нее тут быть не может".

Президент России Владимир Путин, комментируя акции 23 января, заявил, что "люди имеют право выражать свою точку зрения", но "все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно". Он добавил, что нельзя "выталкивать вперед несовершеннолетних", потому что так "поступают террористы".

За что преследуют митингующих в регионах

Во Владивостоке завели три уголовных дела. Одно - по статье 267.1 УК за перекрытие улицы. Задержанных на акции допрашивают по этому делу как свидетелей. Два других дела - за насилие над полицейскими (статья 318 УК): 28-летнего мужчину задержали за то, что он якобы схватил за шею и попытался повалить сотрудника Росгвардии. Подозреваемого по второму делу ищут за нападение на сотрудников ППС.

В Татарстане, Новосибирске и Ростове-на-Дону возбуждены дела за призывы к массовым беспорядкам в интернете (часть 3 статьи 212): в Ростове фигурант такого дела - несовершеннолетний, написавший пост в соцсети.

В Красноярске задержанного на акции проверяют по статье о насилии в адрес полицейских: начальник пресс-службы регионального управления МВД заявил, что тот бросал в силовиков "массивные куски снега и бутылку".

Еще два дела по статье 318 УК из-за насилия в адрес силовиков следователи возбудили в Петербурге и Владимире. Кроме того, возбуждено дело за оскорбление полицейских против петербургского активиста Павла Иванкина - правда, речь идет не о 23, а о 19 января. Тогда Иванкин вышел на одиночный пикет с "оскорбительным для сотрудников МВД" плакатом и, согласно рапорту, продолжил оскорблять полицейских уже в автозаке.