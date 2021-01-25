Фрэнк Лэмпард лишился поста главного тренера "Челси". Ему на смену прочат Томаса Тухеля

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Лэмпард получил трехлетний контракт, но успел порулить клубом всего полтора года

Футбольный клуб "Челси" уволил главного тренера Фрэнка Лэмпарда, проработавшего на этом посту полтора года. Ожидается, что ему на замену придет бывший тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель.

Сейчас Челси занимает не самое почетное 9-е место в Премьер-лиге после серии неудачных игр и проигрыша на прошлой неделе клубу "Лестер".

Из последних пяти матчей чемпионата "Челси" победил лишь в одном, выиграв в воскресенье в четвертом раунде Кубка Англии у "Лутона" со счетом 3-1.

Лэмпард, в прошлом один из ведущих игроков "Челси", получил трехлетний контракт в 2019 году, сменив на посту главного тренера итальянца Маурицио Сарри.

Лэмпард в первом же сезоне вывел свой клуб на четвертое место и в финал Кубка Англии. В начале декабря, после победы над "Лидсом", клуб занимал уже первую строчку в Премьер-лиге.

Однако в последних восьми играх лиги "синие" потерпели сразу пять поражений, больше, чем за 23 предыдущих матча.

"Это решение нелегко далось владельцу и совету директоров, - говорится в официальном заявлении клуба. - Мы очень благодарны Фрэнку за то, что ему удалось достичь в качестве главного тренера, однако последние результаты и игра не оправдывают ожиданий клуба. Расставаться с такими легендами как Фрэнк всегда тяжело, но после долгих раздумий мы решили, что перемены необходимы уже сейчас, чтобы дать клубу время улучшить свои результаты и показатели в этом сезоне".

Владелец "Челси" Роман Абрамович подчеркнул, что несмотря на увольнение, статус Лэмпарда в клубе остается прежним.

"Это решение было очень трудным для клуба, и не в последнюю очередь потому, что у меня сложились прекрасные личные отношения с Фрэнком, и я его в высшей степени уважаю, - отметил Абрамович. - Он в высшей степени порядочный человек, и его отношение к работе не вызывает никаких нареканий, однако при сложившихся обстоятельствах мы полагаем, что смена тренера была необходима".

В свой первый сезон Лэмпард не прикупил ни одного игрока, поскольку на трансферы клуба было наложено эмбарго.

Однако прошлым летом он потратил на покупку игроков 200 млн фунтов (около 220 млн евро), заплатив, в частности, 45 млн за Бена Чилвелла из "Лестера" и 71 млн за полузащитника "Байера" Кая Хаверца.

Это самые крупные летние траты за всю историю клуба.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Фрэнк Лэмпард - легенда "Челси". Но на тренерском посту он продержался лишь полтора года

Лэмпарду принадлежит клубный рекорд результативности: в период с 2001 по 2014 год он забил за "Челси" 211 голов. Он также входит в первую семерку английских игроков сборной, сыграв за 15 лет 106 матчей за свою страну.

Лэмпард выступал за клуб в течении 13 сезонов, выходил на поле 648 раз и завоевал 11 крупных кубков, включая четыре победы в Премьер-лиге и кубок Лиги чемпионов 2012 года.

Свою тренерскую карьеру Лэмпард начал в клубе "Дерби" и в первый же сезон вывел команду в плей-офф чемпионата, но проигрыш в финале "Астон Вилле" не дал команде попасть в Премьер-лигу.

В "Челси" Лэмпард стал 10-м по счету тренером, нанятым Романом Абрамовичем с момента покупки клуба в 2003 году.

В прошлом сезоне клуб заработал 66 очков с 20 победами и 12 поражениями.