Без "мужского взгляда". Кира Найтли готова к сценам секса только у режиссеров-женщин

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Найтли говорит, что не имеет ничего против секса в кино, но это - не для нее

Британская актриса Кира Найтли заявила, что больше не будет сниматься обнаженной у режиссеров-мужчин.

35-летняя звезда фильмов "Гордость и предубеждение", "Анна Каренина", "Пираты Карибского моря", "Искупление", "Реальная любовь" и "Играй, как Бэкхем" заявила, что одна из причин ее решения - нежелание способствовать "мужскому взгляду" - в теории феминизма так называют изображение действительности с точки зрения гетеросексуального мужчины.

"Для меня нет абсолютного табу [на эротику], но не с постановщиком-мужчиной, - заявила она в интервью подкасту Chanel Connects. - Частично это гордость, а частично мужской взгляд".

С 2015 года, когда она стала матерью, Найтли включает в свои контракты пункт об отказе от съемок в обнаженном виде. Она также оставляет за собой право не участвовать в постельных сценах, если сочтет их для себя недопустимыми.

"Я не готова к сценам, где все в масле и кряхтят"

Актриса говорит, что в принципе не против секса в кино, но это теперь не для нее.

Подпись к фото, Слава пришла к Кире Найтли после фильма 2002 года "Играй, как Бэкхем"

"Я не готова участвовать в этих ужасных секс-сценах, где все в масле и кряхтят. Мне это не интересно. Иногда я говорю: да, в этой картине эротическая сцена будет на месте, и кто-то должен выглядеть сексуально, но поищите для этого других. Я достаточно высокого мнения о себе, и мое тело уже породило две жизни, так что я просто не хочу стоять перед группой мужчин голой",- сказала она.

Найтли добавила, что в фильмах, которые рассказывают о женских переживаниях и опыте, она тоже хотела бы сниматься у режиссера-женщины.

"Если это будет история о материнстве, о том, насколько необыкновенно женское тело, и как ты вдруг начинаешь видеть себя совершенно по-другому, как в теле происходят перемены, которые до материнства даже трудно представить, то я предпочла бы все это исследовать с режиссером-женщиной, способной такое понять", - заявила она подкасту Chanel Connects.

"Но сейчас мне было бы очень некомфортно пытаться воплотить мужской взгляд на вещи", - добавила она.

Последний по времени фильм с участием Найтли - вышедшая на экраны в прошлом году драма-комедия "Мисс Плохое поведение" (Misbehaviour) о феминистском движении в Лондоне 1970-х годов, участницы которого пытаются сорвать конкурс красоты.

Ранее актриса говорила, что запрещает своей дочери смотреть мультфильмы Уолта Диснея, в которых женщины изображены так, как ей не нравится.

Участницы движения "MeToo" против сексуального насилия в кино и других индустриях поднимали вопрос этичного обращения с актрисами при съемке эротических сцен.