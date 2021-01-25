Путин попросил запретить сравнение СССР с гитлеровской Германией

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Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подготовить к весенней сессии законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.

"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству.

Заседание совета прошло 27 октября 2020 года. На нем глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.

"Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - заявила Ямпольская.

Путин с позицией Ямпольской согласился. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал тогда он.

Путин и война

До этого Путин неоднократно заявлял о попытках "переписать историю" и исказить правду о Великой Отечественной войне.

В сентябре он провел открытый урок для школьников, на котором заявил, что людей, которые "соглашаются с инициаторами переписи истории" можно называть "современными коллаборационистами".

В июне прошлого года Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне. Ответственность за начало войны он возложил на ведущие мировые государства.

В этой статье Путин, в частности, напоминал о резолюции Европарламента, которая, по его словам, "прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны", и спорил с мнением о том, что к началу Второй мировой войны привел двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа.

23 августа 1939 года Советский Союз подпи­сал Договор о ненападении с Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа. "Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фрон­та - с Германией на западе и с Японией на востоке, - писал Путин. - Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков".

Кроме того, в своей статье Путин писал о "молчаливом соглашательстве некоторых евро­пейских деятелей с варварскими планами нацистов, вплоть до их прямого поощрения", и цитировал посла Польши в Германии Юзефа Липского, якобы сказавшего в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: "За решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему… прекрасный памятник в Варшаве" (это фраза была опубликована в советских источниках).

В декабре 2019 года Путин на коллегии министерства обороны называл Юзефа Липского антисемитом и также говорил о памятнике. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", - говорил Путин.

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Польши Михаил Шудрих назвали "безответственными" обвинения в антисемитизме в адрес Липского, поскольку эти обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста".