Путин попросил запретить сравнение СССР с гитлеровской Германией
Президент России Владимир Путин предложил Госдуме подготовить к весенней сессии законопроект, запрещающий публично отождествлять роли СССР и фашистской Германии.
"Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)", - говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству.
Заседание совета прошло 27 октября 2020 года. На нем глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.
"Я считаю, что, если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти", - заявила Ямпольская.
Путин с позицией Ямпольской согласился. "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого", - сказал тогда он.
Путин и война
До этого Путин неоднократно заявлял о попытках "переписать историю" и исказить правду о Великой Отечественной войне.
В сентябре он провел открытый урок для школьников, на котором заявил, что людей, которые "соглашаются с инициаторами переписи истории" можно называть "современными коллаборационистами".
В июне прошлого года Путин опубликовал в журнале National Interest статью о Второй мировой войне. Ответственность за начало войны он возложил на ведущие мировые государства.
В этой статье Путин, в частности, напоминал о резолюции Европарламента, которая, по его словам, "прямо обвиняет СССР вместе с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны", и спорил с мнением о том, что к началу Второй мировой войны привел двухдневный визит в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа.
23 августа 1939 года Советский Союз подписал Договор о ненападении с Германией, также известный как пакт Молотова-Риббентропа. "Фактически сделал это последним из стран Европы, причем на фоне реальной опасности столкнуться с войной на два фронта - с Германией на западе и с Японией на востоке, - писал Путин. - Вместе с тем другие государства предпочитают не вспоминать о соглашениях, где стоят подписи нацистов и западных политиков".
Кроме того, в своей статье Путин писал о "молчаливом соглашательстве некоторых европейских деятелей с варварскими планами нацистов, вплоть до их прямого поощрения", и цитировал посла Польши в Германии Юзефа Липского, якобы сказавшего в беседе с Гитлером 20 сентября 1938 года: "За решение еврейского вопроса мы [поляки] поставим ему… прекрасный памятник в Варшаве" (это фраза была опубликована в советских источниках).
В декабре 2019 года Путин на коллегии министерства обороны называл Юзефа Липского антисемитом и также говорил о памятнике. "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом обещал ему поставить памятник в Варшаве", - говорил Путин.
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Польши Михаил Шудрих назвали "безответственными" обвинения в антисемитизме в адрес Липского, поскольку эти обвинения строились на "единственном предложении, вырванном из контекста".
"Да, пакт Молотова - Риббентропа (Риббентроп, напомню, министр иностранных дел Германии, Молотов тоже в это время был министром иностранных дел и председателем Совета министров), да, он был подписан, и там был секретный так называемый договор о разделе сфер влияния. А чем занимались европейские страны до этого? Ровно тем же самым, - говорил Путин в декабре 2019 года. - Начиная с 1938 года, когда Гитлер предъявил свои претензии на часть Чехословакии, Великобритания, Франция сдали своего союзника, хотя у них был договор с Францией о взаимопомощи, и предоставили Гитлеру возможность захватить часть Чехословакии. Но что сделали другие государства, та же самая Польша? Они фактически вступили в сговор с Гитлером".