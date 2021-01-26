Умер бывший вице-премьер Сергей Приходько

Автор фото, Mikhail Tereshchenko/TASS

Бывший вице-премьер правительства России Сергей Приходько умер на 65-м году жизни. Эту информацию Би-би-си сообщили четверо его знакомых, а затем подтвердили в пресс-службе правительства.

Приходько занимал пост вице-премьера России с 2013 по 2018 год. Затем он перешел на пост заместителя главы аппарата правительства, а в последний год жизни работал помощником премьер-министра Михаила Мишустина.

Знакомые Приходько рассказывали Би-би-си, что в последние месяцы он тяжело болел.

Дипломат и помощник президента

Приходько начинал свою карьеру как дипломат. С начала восьмидесятых он начал работать в посольстве Чехословакии (после развала СССР - Чехии) и на разных должностях оставался там до 1993 года.

После этого Приходько ушел на повышение в МИД - его назначили заместителем директора европейского департамента министерства, на этой должности он курировал страны Балтии.

В 1997 году Приходько перешел на работу в Кремль. Около года он проработал помощником президента Бориса Ельцина, а осенью 1998 года стал заместителем руководителя президентской администрации. Там он курировал внешнюю политику.

Свою должность он сохранил и после того, как Ельцина сменил Владимир Путин. С 2004 Приходько перешел на пост помощника президента, на котором оставался и после того, как в 2008 году главой государства стал Дмитрий Медведев.

Все это время он продолжал заниматься международными отношениями. В общей сложности Приходько курировал внешнюю политику при трех разных президентах.

Вице-премьер

С 2013 года и до конца жизни Приходько работал в правительстве. До 2018 года - вице-премьером и руководителем аппарата правительства.

За время работы в кабинете министров Приходько несколько раз привлекал внимание Фонда борьбы с коррупцией (ФБК*) Алексея Навального. В 2013 году ФБК сообщил, что Приходько может пользоваться незадекларированным участком в дачном кооперативе "Сосны". Соседями Приходько по элитному поселку Навальный назвал Вячеслава Володина (тогда первого замглавы администрации президента, а сейчас спикера Госдумы), выскопоставленного единоросса Сергея Неверова и экс-помощника президента Сергея Ястржембского. Жены Ястржембского и Приходько - сестры.

В Кремле, отвечая на расследование, заявили, что у Приходько и его супруги был достаточный доход для "приобретения и содержания загородной недвижимости".

В феврале 2018 года Навальный выпустил нашумевшее расследование "Яхты, олигархи, девочки: охотница на мужчин разоблачает взяточника", также известное как "Рыбка-гейт". Оно посвящено отдыху миллиардера Олега Дерипаска на яхте с мужчиной, которого расследователи опознали как Сергея Приходько, и сотрудницей эскорт-агентства Настей Рыбкой.

Расследование ФБК было во многом основано на "Инстаграме" Рыбки и ее книге "Дневник по соблазнению миллиардера".

Навальный посчитал, что само пользование яхтой было взяткой, и обвинил Приходько в коррупции. Тот назвал Олега Дерипаску своим другом, а само расследование посчитал "провокацией", в которой "сумбурно смешано всё возможное и невозможное".

Вскоре после скандала Приходько ушел с поста вице-премьера во время масштабной перестановки в правительстве. Его знакомые тогда говорили, что чиновник воспринял уход спокойно и что он никак не связан с расследованием о Рыбке.