"Верный ведомый": Британия создает дрон для поддержки истребителей

Павел Аксенов

Русская служба Би-би-си

Автор фото, UK MOD Подпись к фото, Предполагаемый облик беспилотного истребителя, сопровождающего F-35

Британский консорциум под управлением североирландской компании Spirit AeroSystems построит прототип беспилотного истребителя-ведомого, способного вести воздушный бой вместе с ведущим - пилотируемым самолетом.

Министерство обороны Великобритании выделило на постройку летающего прототипа 30 миллионов фунтов стерлингов (примерно три миллиарда рублей). Срок выполнения контракта - три года.

Строительство летающего прототипа - очередная фаза разработки боевого беспилотного летательного аппарата. Программа называется "Легкий доступный новый боевой самолет" (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft - LANCA).

Это будет не самостоятельная боевая единица, а как бы дополнение к обычному истребителю.

На Западе эта концепция называется "Верный ведомый" (loyal wingman). Идея заключается в том, чтобы расширить возможности боевого самолета за счет переноса части функций на другой аппарат. Эти функции могут быть самыми разными.

В пресс-релизе британского правительства говорится, что этот самолет должен будет "летать на высокой скорости вместе с истребителями, вооружен ракетами, системами наблюдения и радиоэлектронной борьбы, чтобы обеспечить преимущество над вражескими силами".

Там же говорится, что этот аппарат "станет первой беспилотной платформой в Великобритании, способной сбивать вражеские самолеты". То есть он будет участвовать в воздушных схватках наравне с основным истребителем.

"Москито" с "Темпестом"

На данном этапе будущий дрон планируют использовать вместе с истребителями Typhoon, F-35 Lightning и перспективным истребителем нового поколения Tempest, о разработке которого стало известно в 2019 году.

Имя будущего боевого беспилотника неизвестно, но группа, которая работает над строительством прототипа, названа Team MOSQUITO. Так же назывался и знаменитый британский скоростной боевой самолет времен Второй мировой войны производства компании de Havilland.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Tempest пока существует только в виде полноразмерного макета

В Великобритании и США новые боевые самолеты иногда называют в честь известных самолетов времен Второй мировой, включая Typhoon, Lightning и Tempest.

В Team MOSQUITO помимо североирландской Spirit AeroSystems входит также входит также британское подразделение американской корпорации Northrop Grumman. Остальные участники группы пока не разглашаются.

Распределение обязанностей

Как пишет издание Defensenews, Northrop Grumman UK займется внедрением своих развитых технологий управления системами выполнения задач (advanced mission management), интеграцией коммуникационных центров, в задачу которых будет обеспечение непрерывного взаимодействия пилота и машины, а также совместное управление миссией в распределенных пилотируемых и беспилотных системах.

Другими словами, корпорация возьмет на себя самое сложное в разработке этой концепции - распределение задач между человеком и искусственным интеллектом, который будет управлять дроном.

Распределение задач и принятие решений - очень важный аспект создания беспилотных систем.

"Искусственный интеллект с технологиями глубинного обучения, нейронные сети - это "черный ящик". Мы не знаем, каким образом этот глубоко обученный искусственный интеллект приходит к выводам, которые мы считаем правильными. Возможно, при других входных параметрах он придет к выводам, которые мы сочтем неправильными. Мы это не сумели смоделировать в учебной обстановке, а он это сделал в бою", - говорил в одном из интервью Русской службе Би-би-си российский военный эксперт Виктор Мураховский.

В настоящее время при разработке систем с применением искусственного интеллекта, в том числе и авиационных, обычно рассматривается вариант, когда решение о применении оружия будет принимать человек.

Однако это будет ограничивать автономность аппарата в боевой обстановке, где связь между ним и основным пилотируемым истребителем станет слабым местом тандема, ее будут стараться нарушить системами радиоэлектронной борьбы.

Преимущества же беспилотного истребителя над пилотируемым заключаются в том, что он способен маневрировать с гораздо большими перегрузками, поскольку главным ограничением в маневрах являются не возможности самолета, а возможности человеческого организма.

Кроме того, такой самолет планируется сделать гораздо более дешевым, чтобы его можно было использовать в более рискованных миссиях, не опасаясь потерять не только пилота, но и технику.

Кроме того, истребитель, обладающий искусственным интеллектом, может более комплексно оценивать обстановку, быстрее обрабатывать информацию и принимать верные решения.

20 августа в виртуальной симуляции воздушного боя, которую организовало Агентство передовых исследований Пентагона DARPA, искусственный интеллект смог победить пилота.

А в начале сентября тогдашний министр обороны США Марк Эспер заявил, что военно-воздушные силы в 2024 году приступят к летным учебным боям с применением истребителей, управляемых искусственным интеллектом.

Будущее истребительной авиации

Над подобными проектами работают в США и России. Однако цели и задачи, которые ставятся перед "ведомыми", отличаются друг от друга.

В США корпорация Boeing создает свой самолет по программе loyal wingman по заказу Австралии. Проект называется "Военно-воздушная объединенная система" (Airpower Teaming System).

Как говорится на сайте американской корпорации, этот аппарат будет заниматься наблюдением и сбором разведывательной информации, обеспечивать раннее предупреждение и поддержку.

Автор фото, Boeing Подпись к фото, 21 декабря прототип "Верного ведомого" корпорации Boeing совершил пробежку по ВПП

Эта программа находится на стадии подготовки прототипа к полету. 21 декабря дрон совершил пробежки по взлетно-посадочной полосе на большой скорости.

Еще один американский проект - Skyborg. Цель проекта - создать беспилотную боевую платформу, которая будет оснащена ИИ и управляться из кабины пилотируемого истребителя. Пока что планируется совместить ее с самолетами F-35 и F-15EX.

В начале декабря стало известно, что три конкурсанта - Boeing, General Atomics и Kratos - построят в первой половине 2021 года прототипы дронов будущего.

"Охотник" с бомбами

В России создается боевой беспилотник тяжелого класса "Охотник", который также планируется использовать в паре с истребителем Су-57.

Автор фото, Russian MOD/TASS Подпись к фото, Дрон "Охотник" и Су-57. Пока что их планируют использовать в связке, но, возможно, беспилотник может стать автономным

Однако пока что этот беспилотник планируется использовать только для ударов по наземным целям.