Birdwatch: "Твиттер" хочет дать возможность пользователям помечать чужие записи как фейковые

Автор фото, Getty Images

Компания Twitter объявила о запуске пилотного проекта, дающего пользователям техническую возможность помечать записи, содержащие ложную информацию.

Модель, названная Birdwatch (термин, обычно означающий наблюдение за птицами в естественных условиях), тестируется на небольшой группе пользователей и исключительно в Соединенных Штатах.

Компания отдает себе отчет в том, что новый инструмент и сам может быть использован для недобросовестных манипуляций, и говорит, что в нем должен быть заложен механизм защиты от таких попыток.

"Мы знаем, что это может внести неразбериху и время от времени создавать проблемы, но считаем, что попробовать стоит", - говорится в заявлении компании.

"Твиттер" и другие социальные сети, столкнувшиеся со шквалом дезинформации на своих платформах, усиленно пытаются найти наиболее подходящие способы модерации контента.

В своей инаугурационной речи на прошлой неделе президент США Джо Байден прямо призвал "отвергнуть культуру в которой факты делаются предметом манипуляции либо вообще измышляются".

Новая система позволяет пользователям помечать твиты, которые они находят вводящими в заблуждение или содержащими ложную информацию, приводить доказательства обратного и вести обсуждение на специальном сайте Birdwatch.

Компания утверждает, что новый подход позволит более оперативно реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации.

"В конечном итоге мы планируем сделать пометки на твитах видимыми для всех пользователей, после того как по этому поводу сложится консенсус среди широкой и разнообразной аудитории", - говорится в заявлении компании.

"Твиттер" уже снабжал ярлыками некоторые записи, в частности, твиты Дональда Трампа о якобы подтасованных результатах выборов, но это делала сама компания, а не пользователи.

Автор фото, Twitter Подпись к фото, "Вы не можете доверять всему, что вы видите в интернете", - говорится в проморолике пилотного проекта Birdwatch

"Твиттер" оставляет за собой право удалять записи, а в исключительных случаях вообще блокировать пользователей - как это было сделано с аккаунтом президента Соединенных Штатов после беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Компания хочет пойти еще дальше. "Мы не хотим ограничивать наши усилия лишь теми обстоятельствами, когда что-то нарушает наши правила или привлекает к себе широкое внимание публики", - говорит вице-президент Twitter Кит Колман.