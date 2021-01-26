Фото: в Нидерландах протесты против карантина переросли в стычки с полицией

Автор фото, EPA

В городах Нидерландов уже несколько дней продолжаются столкновения протестующих против новых коронавирусных ограничений и полицией.

Многим, в частности, не нравится введение комендантского часа, который действует с 9 вечера до 4:20 утра. Нарушителей штрафуют на 95 евро.

В Нидерландах зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло почти 14 тысяч человек. Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины, кроме торгующих самым необходимым, закрылись в декабре.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Для усмирения протестующих полиция применяет служебных собак

Автор фото, EPA Подпись к фото, Не все участники демонстраций ведут себя агрессивно. Надпись на плакате: "Прекратите врать, начните заботиться"

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Участники беспорядков поджигали автомобили и велосипеды, громили и грабили магазины

Автор фото, EPA Подпись к фото, В подавлении беспорядков участвовала конная полиция

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция применила слезоточивый газ и водометы

Автор фото, EPA Подпись к фото, Некоторые демонстранты бросали в полицейских камни и петарды