Фото: в Нидерландах протесты против карантина переросли в стычки с полицией
В городах Нидерландов уже несколько дней продолжаются столкновения протестующих против новых коронавирусных ограничений и полицией.
Многим, в частности, не нравится введение комендантского часа, который действует с 9 вечера до 4:20 утра. Нарушителей штрафуют на 95 евро.
В Нидерландах зарегистрировано более 966 тыс. случаев заболевания коронавирусом, умерло почти 14 тысяч человек. Бары и рестораны в Нидерландах закрыты с октября, школы и магазины, кроме торгующих самым необходимым, закрылись в декабре.