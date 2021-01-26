Коронавирус: 100 миллионов заболевших в мире, 100 тысяч смертей в Британии

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Число заразившихся Covid-19 в мире превысило 100 миллионов человек. Уже много месяцев печальный список возглавляют США (почти 26 млн случаев, 431 тыс. смертей), за ними следуют Индия, Бразилия, Россия и Британия.

Около 2 миллионов 152 тысяч человек умерли, 72,5 миллиона выздоровели, 110 тысяч человек находятся в критическом и тяжелом состоянии.

Почти по 30 миллионов человек заболели в Европе и Северной Америке, 22,6 миллиона в Азии, 15,3 миллиона в Южной Америке. По официальным данным, наименее пострадавшим континентом остается Африка, возможно, из-за несовершенства статистики.

Британия: трагический рубеж

Согласно опубликованным данным Национального бюро статистики, с начала пандемии и вплоть до 15 января этого года в Соединенном Королевстве скончались от коронавируса и связанных с ним осложнений почти 104 тысячи человек.

Резкий рост смертности начался в декабре.

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За последнюю неделю умерли 7776 человек - самая высокая цифра с апреля прошлого года.

Почти три четверти скончавшихся от пандемии британцев - старше 75 лет, 42% перевалило за 85. Людей моложе 45 лет среди жертв около 1%.

США: ограничения возвращаются

Президент Джо Байден отменил решение своего предшественника Дональда Трампа о снятии ограничений на поездки в США жителей шенгенской зоны, Британии, Ирландии и Бразилии.

Он также заново включил в список Южную Африку, где недавно был обнаружен новый штамм коронавируса.

В понедельник в штате Миннесота был зафиксирован первый случай заражения штаммом P/1, ранее зарегистрированным в Бразилии.

Ограничения на въезд в США действовали с февраля прошлого года, начавшись с Китая и постепенно расширяясь. Дональд Трамп отменил их одним из своих последних распоряжений. Послабление должно было вступить в силу 26 января.

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Когда Трамп ограничил воздушное сообщение с Китаем, тогдашний кандидат в президенты Байден обвинил его в истерической ксенофобии.

Отвечая на вопрос, нет ли здесь противоречия с нынешней позицией Белого дома, пресс-секретарь Байдена Джен Псаки сказала, что ее патрон критиковал Трампа не за ограничение путешествий, а за то, что он свел всю борьбу с коронавирусом к ним и не принимал других необходимых мер.

ЕС может ограничить экспорт вакцин: самим не хватает

Еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидис заявила, что компании, производящие вакцины от коронавируса на территории ЕС, должны выполнить все обязательства по внутренним поставкам, прежде чем начинать их экспорт в третьи страны.

"Мы примем все меры для защиты наших граждан", - сказал она.

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"Речь не о принципе "Европа прежде всего", а о справедливой доле для Европы", прокомментировал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

На прошлой неделе поставщики двух вакцин, в основном используемых в Европе, AstraZeneca и Pfizer-BioNTech, предупредили, что отстают от графика поставок из-за производственных трудностей.

Министр по делам вакцинации более не состоящей в ЕС Британии Надим Захави во вторник предостерег от "тупика вакцинного национализма" и выразил надежду, что возможные европейские ограничения на экспорт препаратов не помешают Соединенному Королевству достичь запланированных целей: привить группы наибольшего риска к середине февраля и основную массу населения - к осени.

Почему Covid-19 может привести к заиканию

Появляется все больше свидетельств того, что воздействие SARS-CoV-2 на организм далеко не ограничивается разрушением легких, а последствия болезни нередко сказываются долго после того, как тесты на вирус становятся отрицательными.

Результаты недавних исследований в США, Британии и Италии показывают, что примерно у трети госпитализированных пациентов проявляются неврологические нарушения.

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"Спектр неврологических проявлений Covid-19 широк, - заявил доктор Томас Поллак из лондонского Кингс-колледжа. - Одни из них совершенно разрушительны, как, например, инсульт и мозговой энцефалит, другие менее опасны, вроде повышенной утомляемости и ослабления памяти. Несколько реже, но все встречаются мании и психозы".

В статье в журнале Scientific American описан случай 40-летнего Патрика Торнтона из Хьюстона. Переболев в августе в легкой форме, он в конце сентября внезапно начал заикаться.

Торнтон продолжает страдать также от учащенного сердцебиения, головных болей и упадка сил, но заикание для него особенно нестерпимо, поскольку он работает учителем математики и должен проводить онлайн-занятия.

Рост числа проявлений заикания среди переболевших Covid-19 говорит о том, что вирус может поражать и мозг, говорит врач-невролог из университета штата Мичиган Су Юньчан.

"Речь - одна из самых сложных функций организма, в которой одновременно задействованы порядка ста мышц и миллионы нейронных связей", - напоминает она.

SARS-CoV-2 не раз обнаруживался при вскрытии в мозгу умерших пациентов, подтверждает невропатолог берлинской клиники "Шарите" Франк Хеппнер.

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