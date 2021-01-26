Контрабандные хамелеоны конфискованы в аэропорту Вены

Автор фото, Austrian Finance Ministry Подпись к фото, Хамелеоны прилетели из Африки в пластиковых коробках с носками

В венском аэропорту конфисковали несколько десятков редких хамелеонов. Все они переданы в столичный зоопарк. Служба безопасности аэропорта обнаружила их при просвечивании подозрительного багажа мужчины, прибывшего из Танзании.

74 редких хамелеона он попытался спрятать в носках и пустых коробках из-под мороженого.

При продаже на черном рынке (поскольку официально покупать и продавать редкие виды, находящиеся под охраной, запрещено) контрабандисты могли бы выручить за них почти 40 тыс. евро.

Имя предположительного владельца груза не называется. Он арестован.

Представители финансовой полиции Австрии отмечают, что за такое правонарушение может грозить штраф в 6 тыс. евро.

"Конечно, хамелеоны - мастера камуфляжа, но перехитрить рентген они не смогли", - говорится в заявлении полицейских.

Животных немедленно отправили в венский зоопарк Шенбрунн, где их осмотрели специалисты.

Автор фото, Austrian Finance Ministry Подпись к фото, В чемодане было обнаружено несколько десятков хамелеонов разных возрастов

Автор фото, Austrian Finance Ministry Подпись к фото, Все эти животные являются охраняемыми видами

К сожалению, три хамелеона (а в чемодане были животные самых разных возрастов, от недельных малышей до взрослых особей) не пережили испытание.