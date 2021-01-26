Контрабандные хамелеоны конфискованы в аэропорту Вены
В венском аэропорту конфисковали несколько десятков редких хамелеонов. Все они переданы в столичный зоопарк. Служба безопасности аэропорта обнаружила их при просвечивании подозрительного багажа мужчины, прибывшего из Танзании.
74 редких хамелеона он попытался спрятать в носках и пустых коробках из-под мороженого.
При продаже на черном рынке (поскольку официально покупать и продавать редкие виды, находящиеся под охраной, запрещено) контрабандисты могли бы выручить за них почти 40 тыс. евро.
Имя предположительного владельца груза не называется. Он арестован.
Представители финансовой полиции Австрии отмечают, что за такое правонарушение может грозить штраф в 6 тыс. евро.
"Конечно, хамелеоны - мастера камуфляжа, но перехитрить рентген они не смогли", - говорится в заявлении полицейских.
Животных немедленно отправили в венский зоопарк Шенбрунн, где их осмотрели специалисты.
К сожалению, три хамелеона (а в чемодане были животные самых разных возрастов, от недельных малышей до взрослых особей) не пережили испытание.
По словам зоологов, хамелеонов поймали в Усамбарских горах, дождливом и прохладном регионе Танзании. Все остальные особи чувствуют себя нормально, и теперь заботу о них взял на себя зоопарк.
Главное
Подкаст
Что это было?
Мы быстро, просто и понятно объясняем, что случилось, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.
эпизоды