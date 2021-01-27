Масштабные обыски у оппозиции в Москве. Что известно на данный момент

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обыски у Навальных и их сторонников. Видео

Полиция одновременно нагрянула с обысками более чем по десяти адресам в Москве, тем или иным образом связанным с Алексеем Навальным и с протестами в его поддержку. Соратники Навального сообщили, что обыски идут по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций 23 января.

Квартиры Навального

Полицейские пришли с обысками сразу в две квартиры политика - в Марьино, где сейчас живет его брат Олег Навальный, и на "Автозаводской", где находилась его жена Юлия.

Навальная громко сказала через дверь, что не будет открывать, пока не приедет адвокат. Но в итоге полиция все-таки проникла внутрь, а вот защитник Вероника Полякова осталась стоять за дверью.

Неоднократные попытки адвоката пройти в квартиру или хотя бы вызвать на лестничную клетку следователя долгое время ни к чему не приводили. У квартиры Навальных при этом заклеили дверной глазок и камеры видеонаблюдения.

В конце концов адвокатов Полякову и Светлану Давыдову все же пустили в квартиру к Навальной, сообщил корреспондент "Дождя".

А брата Навального тем временем уже увезли из квартиры в Марьино люди в форме. Полицейские при этом оттеснили журналистов и заставили их подняться на этаж выше, когда выводили Олега Навального из квартиры, пишет "Медиазона". Во время этого несколько человек упали, отмечает "МБХ медиа".

На этом обыск в Марьино закончился.

Позже стало известно, что у Юлии Навальной также закончился обыск, а адвоката Полякову пустили в квартиру спустя два с лишним часа после начала.

ФБК и "Навальный Live"

Вскоре после новости о начале обыска в Марьино юрист Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Любовь Соболь сообщила, что силовики пришли с обысками на канал "Навальный Live", а директор ФБК Иван Жданов написал в "Твиттере" об обысках в самом фонде.

Позже стало известно, что Соболь повезут домой, чтобы там продолжить следственный действия.

На обыск из спецприемника

Двух соратников Навального - пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова - полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они отбывают административные аресты. Обыск у Ярмыш закончился, ее везут обратно отбывать арест, сообщает "МБХ медиа".

Ярмыш и Албурова арестовали еще до акции протеста 23 января за призывы прийти на нее. По закону обыск нельзя проводить в отсутствии хозяина квартиры.

Несмотря на это, полицейские не зашли спокойно в квартиру Албурова, а стали взламывать дверь, следует из видео, опубликованного "МБХ медиа".

К кому еще пришли силовики

Из спецприемника не стали забирать на обыск координатора московского штаба Навального Олега Степанова. Дома был его отец.

"Обыск у папы Олега закончился, он только что позвонил. Изъяли один телефон и один айпад. Семья в порядке, держались во время обыска героически, вообще не нервничали. Горжусь!" - написала в телеграм-канале подруга Степанова Елизавета Нестерова.

Примерно в то же самое время, когда проходили другие обыски, полицейские задержали Анастасию Васильеву, руководительницу "Альянса врачей", который сотрудничает с ФБК. Ее забрали из кафе и повезли домой.

Васильева во время обыска играла на фортепиано.

Обыск также прошел в квартире матери главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова, пишет издание. Силовики пришли по месту его прописки в Алтуфьево, обыск длился больше двух часов, изъяли только жесткий диск.

Кроме того, полицейские проявили интерес к участнице Pussy Riot Марии Алехиной, которая на днях была оштрафована за призывы протестовать 23 января. Обыск прошел у ее матери. Она сообщила "Медиазоне", что силовики забрали только загранпаспорт дочери.

Где находится сама Алехина, было непонятно, поскольку она не выходила на связь. Невозможно было связаться и с гражданским активистом Константином Котовым, который недавно освободился из колонии, отбыв срок по "дадинской статье" о неоднократных нарушениях на митингах.

Котов вышел из дома забрать заказ из магазина и перестал выходить на связь, сообщала правозащитница Алла Фролова. Позже проект "ОВД-Инфо" сообщил, что, судя по геолокации телефона активиста, тот находится в аэропорту Внуково. Предположительно, на него составляют протокол из-за задержания во время прилета Навального из Германии.

Обыск в среду прошел и у пресс-секретаря "Гражданского общества" Егора Илюшкина, также отбывающего административный арест. В квартире была его сестра, так что самого его на обыск не доставили, писал телеграм-канал Avtozak Live.

Кроме того, с обысками приходили в квартиру пресс-секретаря штаба Юлии Галяминой Николая Касьяна и домой к члену Либертарианской партии России Игорю Ефремову.

С чем связаны обыски

Жданов сразу сообщил, что, по его данным, обыски МВД проводит в рамках статьи о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Об этом же сказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

В полиции это официально не подтверждали. Однако практически одновременно с началом обысков МВД опубликовало релиз, в котором подтвердила сообщения СМИ о том, что еще 23 января было возбуждено уголовное дело по этой статье.

Дело возбуждено по первой части статьи 236 УК РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий.

"Установлено, что организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Например, в Москве среди участников мероприятия на Пушкинской площади находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства", - говорится в заявлении МВД.

Ранее соратники Навального сообщали, что по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил в качестве свидетелей допрашивали Ярмыш, Албурова и Степанова.