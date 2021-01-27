Дайджест: Байден и Путин продлевают ядерный договор, республиканцы хотят снова оправдать Трампа

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Встреча Джо Байдена (тогда вице-президента США) и Владимира Путина (тогда премьер-министра России) в 2011 году. Многие проблемы в отношениях между Москвой и Вашингтоном еще впереди.

Президент США Джо Байден впервые после вступления в должность поговорил по телефону с российским лидером Владимиром Путиным, однако сообщения о разговоре, сделанные официальными сайтами Кремля и Белого дома, оказались довольно разными.

Вашингтон сообщил, что Байден упомянул в разговоре с Путиным хакерские атаки, вмешательство в выборы в США, ситуацию вокруг отравления Алексея Навального и укрепление суверенитета Украины. В Кремле фамилию Навального и некоторые другие острые вопросы в отношениях между двумя странами не упоминали, но отметили, что беседа "носила деловой и откровенный характер". О том, что мировая пресса написала о первом разговоре двух лидеров, читайте ниже, в разделе "Что говорят, что пишут".

Впрочем, кроме явных разногласий Байдена и Путина, во вторник вечером стало известно и об их первой договоренности - продлить российско-американский Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III), действие которого должно было закончиться в начале февраля.

Путин уже предложил Государственной думе ратифицировать продление соглашения еще на пять лет; ожидается, что депутаты рассмотрят этот вопрос на заседании в среду. Согласно этому договору, Россия и США сократили свои ядерные арсеналы так, чтобы суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и стратегических бомбардировщиках, а также 1 550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Наш корреспондент Павел Аксенов недавно объяснял, почему этот договор можно назвать главным в области мировой безопасности.

Республиканцы готовы снова оправдать Трампа

Республиканцы в сенате США ясно дали понять, что не собираются утверждать второй по счету импичмент Дональда Трампа, ранее объявленный Конгрессом, и намерены вновь оправдать бывшего президента США.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Формальная передача обвинений против Трампа в сенат США

Во время процедурного голосования, проведенного по требованию сенатора-республиканца Рэнда Пола, лишь пятеро представителей Республиканской партии в верхней палате конгресса высказались за то, чтобы признать процесс импичмента главы государства, уже покинувшего свой пост, полностью соответствующим Конституции. 45 сенаторов-республиканцев назвали эту процедуру неконституционной. Наш корреспондент в Вашингтоне Кирилл Белянинов рассказывал о том, как Трамп стал первым президентом в истории, которому импичмент был объявлен дважды.

В сенате США заседают ровно сто законодателей, и сейчас демократам принадлежит ровно 50 мест. Для того чтобы одобрить единственную статью импичмента Трампа, демократам нужно заручиться поддержкой как минимум 17 сенаторов-республиканцев. Предварительное голосование показало, что сделать это будет невозможно. "Это голосование подтвердило, что импичмент окончен, - завил во вторник журналистам сенатор Пол. - Суд над президентом завершен".

Несмотря итоги прошедшего голосования, демократы все же намерены завершить процедуру импичмента Трампа. Слушания по единственной статье обвинения - подстрекательство к мятежу - начнутся в сенате 8 февраля.

Россия после протестов: аресты, извинения и G7

Главной политической темой в России остаются массовые протесты с требованием освободить оппозиционера Алексея Навального, состоявшиеся в прошлую субботу.

Автор фото, EPA

Несанкционированные демонстрации по всей стране сопровождались массовыми задержаниями, власти возбудили против их участников уже более 20 уголовных дел - в основном о сопротивлении представителям власти, но также о нарушении карантина и перекрытии дорог.

Одной из самых громких историй после протестов стал инцидент, во время которого на демонстрации в Санкт-Петербурге сотрудник полиции ударил ногой в живот 54-летнюю Маргариту Юдину. Полицейский приходил к ней извиняться в больницу, но женщина его прощать передумала. Во вторник вечером Юдину госпитализировали во второй раз, поскольку ее состояние резко ухудшилось. Корреспонденты Би-би-си Оксана Чиж и Анна Пушкарская поговорили с Юдиной и ее адвокатами о том, как МВД пыталась загладить конфликт, и какие у неё шансы добиться наказания для избившего ее силовика.

Тем временем министры иностранных дел "Большой семерки" призвали Россию освободить задержанных после акций 23 января протестующих. "Мы глубоко обеспокоены задержанием тысяч мирных протестующих и журналистов и призываем Россию соблюдать свои национальные и международные обязательства и отпустить на свободу тех, кто был задержан за то, что воспользовался своим правом на мирные собрания", - говорится в заявлении, текст которого в том числе опубликован на сайте МИД Британии.

Российские власти настаивают, что действия полиции были в основном корректными, хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал, что в некоторых случаях имела место "необоснованная грубость". Песков также в очередной раз назвал ложными утверждения Алексея Навального, который выпустил расследование "Дворец Путина" об огромном комплексе под Геленджиком, принадлежащем, согласно выводам авторов, президенту и его близким. Само расследование, между тем, набрало в YouTube уже почти 95 млн просмотров.

Коронавирус: в мире уже 100 млн заболевших

Американский университет Джонса Хопкинса подсчитал, что число людей, заболевших Covid-19 за время пандемии, во вторник превысило 100 млн, около четверти пациентов - в США. На втором и третьем месте по числу диагнозов - Индия и Бразилия.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Британия стала самой пострадавшей от коронавируса страной Европы

Во вторник в Британии был поставлен еще один печальный рекорд: от коронавируса здесь скончались уже более 100 тыс. человек - это первое европейское государство со столь большим числом жертв.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что "полностью принимает на себя ответственность" за действия правительства, и добавил: "Мы действительно делали все, что было в наших силах". "Я приношу глубокие извинения за каждую потерянную жизнь", - сказал Джонсон. Сейчас в Британии действует общенациональный локдаун, власти объясняют резкое ухудшение ситуации распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Кроме того, как считают эксперты, новая британская мутация может быть связана с более высоким риском смерти.

Надежды британского правительства и властей других государств связаны с массовой вакцинацией населения, однако если в Британии прививки делают очень активно, в Европе иммунизация продвигается довольно медленно. Глава компании AstraZeneca - одного из главных поставщиков вакцины - в интервью итальянской газете La Repubblica заявил, что его сотрудники в круглосуточном режиме пытаются решить проблемы с поставками. При этом Паскаль Сорио признал, что производство препарата "отстает от плана на два месяца".

В Нидерландах снова столкновения

Во вторник вечером полиция Нидерландов арестовала по меньшей мере 184 участников массовых беспорядков из-за введения комендантского часа, которые продолжаются уже третий день подряд.

Автор фото, Reuters

Столкновения с полицией произошли в крупнейших городах страны, в том числе в Амстердаме, Гааге и Роттердаме. Толпа громила магазины и поджигала автомобили, однако некоторые участники протестов вели себя мирно. Мы собрали самые яркие фотографии происходившего.

Путин выступит на виртуальном Давосском форуме

В среду продолжится Всемирный экономический форум - обычно он проходит в швейцарском Давосе, но в этом году из-за пандемии коронавируса его формат стал виртуальным.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Во вторник президент Франции Эммануэль Макрон обращался к участникам форума в Давосе из Елисейского дворца

В числе выступающих в этот день будет и президент России Владимир Путин, который последний раз говорил на форуме еще в 2009 году в качестве премьер-министра. Кроме того, к участникам ВЭФ обратятся президент Южной Кореи Мун Чжэин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

День памяти жертв Холокоста

В среду исполняется 76 лет после освобождения советскими войсками нацистского концентрационного лагеря в Освенциме - 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста.

В этом году в мемориальном комплексе на месте концлагеря памятных церемоний не будет: из-за пандемии они состоятся в интернете, на специально созданном сайте.

Как сообщает мемориал, 76-я годовщина освобождения концлагеря будет посвящена памяти более чем 200 тыс. детей, убитых нацистами в Освенциме. Год назад наш корреспондент Святослав Хоменко рассказывал о том, как трагические события времен Второй мировой войны стали причиной спора между Польшей и Россией.

Путин и Байден смягчили тон, но конфронтация неизбежна

Мировая пресса сразу обратила внимание на первый разговор Владимира Путина и Джо Байдена после вступления последнего в должность президента США. New York Times описывает (требуется подписка) этот звонок как "первый акт в отношениях между двумя лидерами, обещающими стать глубоко конфронтационными".

Автор фото, AFP Подпись к фото, Дональд Трамп отзывался о Путине с большим почтением

Газета напоминает, что за четыре года у власти Трамп относился к Путину с большим почтением, а Байден, наоборот, называл российского президента "бандитом из КГБ" и клеймил тогдашнего президента США как "путинского щенка". В ответ российский лидер говорил, что в выступлениях Байдена "видна острая антироссийская риторика".

"Но в официальных сообщениях Кремля и Белого дома о первом звонке никаких обидных выражений такого рода не было, - пишет New York Times. - Тон был смягчен, и из этого можно сделать вывод, что оба лидера понимают: теперь им придется иметь друг с другом дело".

Когда журналисты спросили Байдена об этом разговоре во вторник, тот отшутился: Путин, мол, "передает вам большой привет". Но кроме формальной необходимости поздравить президента США с победой на выборах, у звонка была и более важная причина - продление Договора о стратегических наступательных вооружениях, отмечает газета.

New York Times напоминает, что СНВ III не включает в себя многие важные аспекты, такие как тактическое ядерное оружие или ракеты средней дальности, однако позволяет "избежать дорогой гонки вооружений". "Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что если США намерены предъявлять претензии России в связи с ее враждебными действиями, это лучше делать в условиях, когда ядерные амбиции двух стран ограничены", - заключает издание.

Guardian: "напряженная дискуссия"

Британская Guardian обращает внимание на фразу из официального сообщения Кремля о разговоре Путина и Байдена о том, что беседа "носила деловой и откровенный характер" - по утверждению издания, "подобную формулировку часто используют для описания напряженных дискуссий".

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Новый госсекретарь США Энтони Блинкен. Одним из первых его шагов стало подписание совместного заявления G7 в связи с протестами в России.

Газета также цитирует главу московского Карнеги-центра Дмитрия Тренина, который написал в своем "Твиттере": "Сегодняшний разговор Путина с Байденом не обещает перезагрузки, но в нем есть признаки того, что эти очень натянутые отношения будут предсказуемыми. С конфронтацией нужно иметь дело так, чтобы это было безопасно".

Guardian напоминает, что американский сенат только что утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на должность главы Госдепа США, и одним из его первых шагов стало подписание совместного заявления глав "Большой семерки" с осуждением отравления и ареста Алексея Навального, а также подавления массовых протестов в России.

Мы также рассказываем о новом государственном секретаре США.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Зажигалка со спрятанными шифрами, изъятая у агентов "Портлендской сети"

Наш корреспондент Ольга Ившина изучала рассекреченные архивы британских спецслужб - и нашла в них немало любопытных и ранее неизвестных подробностей о борьбе Лондона с КГБ. В том числе она выяснила, что для обличения советского разведчика британцам пришлось в срочном порядке изучить его "интимные части".

После свержения президента Египта Хосни Мубарака прошло 10 лет, но удалось ли жителям страны решить проблемы, которые заставили их выйти на улицы во время "арабской весны"? Как сегодня в Египте обстоят дела со свободой и демократией?

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Арабская весна в Египте. Десять лет спустя