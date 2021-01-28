Фильм Навального о "дворце Путина" набрал 100 млн просмотров

Автор фото, palace.navalny.com

Фильм Алексея Навального "Дворец для Путина" набрал 100 млн просмотров в YouTube, сообщил директор ФБК Иван Жданов, ссылаясь на внутреннюю статистику канала. Для обычных пользователей соцсеть пока показывает 98,9 млн просмотров. Население России, по последним данным Росстата, учитывающим жителей аннексированного Крыма, составляет 146 млн человек.

Это рекорд среди видео расследований Навального. Фильм "Он вам не Димон", выпущенный в 2017 году, который ранее был рекордсменом по просмотрам, к сегодняшнему дню собрал более 41 млн просмотров. В ролике рассказывалось об имуществе, которое по утверждению Фонда борьбы с коррупцией, принадлежит Дмитрию Медведеву (на тот момент премьер-министру России). Третье место по популярности на канале оппозиционного политика удерживает видеозапись разговора Навального с одним из предполагаемых исполнителей его отравления - оно набрало 26 млн просмотров.

Расследование о "дворце Путина" было опубликовано во вторник, 19 января. Первый миллион просмотров фильм набрал через 55 минут после публикации, писала в "Твиттере" пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. За два часа видео посмотрели 3 млн раз, за шесть часов оно набрало 10 млн просмотров.

В Кремле фильм называли "голословными утверждениями, чушью и компиляцией". Сам Владимир Путин заявил, что ни один из объектов, которые фигурируют в расследовании, не принадлежит и не принадлежал ему или его семье.

Фильм Навального стал лидером среди неразвлекательного контента в русскоязычном YouTube. Другой канал этого сегмента, который можно поставить в сравнение с видео Навального по числу просмотров - "ВДудь" журналиста Юрия Дудя. Самое популярное видео на этом канале - интервью с телеведущей Анастасией Ивлеевой - собрало 33 млн просмотров. Самые популярные видео этого сегмента, как правило, в среднем собирают от 7 до 15 млн просмотров.

Как писала экс-журналистка "Ведомостей" Ксения Болецкая в своем телеграм-канале, из списка самых популярных видео на YouTube из неразвлекательного сегмента, которые публиковал местный офис Google, следует, что в 2018 году самым популярным неразвлекательным видео (то есть, не относящимся к музыке, мультфильмам, шоу и т.п.) было интервью Юрия Дудя с Анастасией Ивлеевой, в 2019 году - его же фильм про Беслан (сейчас 22 млн просмотров), в 2020 году - его же интервью с комиком Алексеем Щербаковым (сейчас 22 млн просмотров).

Откуда такая популярность?

Популярность фильма объясняется не в последнюю очередь самой фигурой президента, предполагаемая резиденция которого оказалась в центре расследования, считает заместитель гендиректора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов.

"Очевидно, что фильм сейчас смотрит не только политизированная аудитория, а еще и обыватели, потому что и видео, и материал расследования на самом деле состоят из компиляции целого ряда расследований, - отмечает он. - И каждый в этом расследовании находит свое: кто-то смотрит про семью, кто-то про его друзей из КГБ в Дрездене, кто-то находит финансовые проводки у коммерческих компаний, кто-то любуется интерьерами, кто-то находит мемы. То есть, по сути, фильм затрагивает очень широкий пласт аудитории".

Навальный сейчас является не просто политиком, он сам по себе - медиа, полагает Шуманов: "И его медиа достаточно эффективны и, как мне кажется, работают как канал коммуникации". В результате такие расследования вызывают резонанс.

"Если говорить об аккумуляции протестного потенциала, который в обществе все-таки чувствовался, но при этом, что называется, его потрогать было нельзя, то фильм, наверное, является такой точкой сборки. Не только фолловеров Навального, но в принципе людей, которые устали и высказались против власти и коррупции. И это, конечно же, один из значимых эффектов", - говорит Шуманов.

Что это значит для оппозиции?

Автор фото, EPA

Политолог Глеб Павловский не видит прямой связи между числом просмотров фильма "Дворец для Путина" и числом участников митингов в поддержку Навального.

"Единственное, что это (популярность фильма) дает - это рост узнаваемости Навального, но узнаваемость не означает готовность действовать вместе с ним, не означает даже согласия с его позицией. Аудитория фильма не является электоратом, особенно это важно понимать в наше время социальных сетей.

Человек, сидя в кресле, смотрит фильм. Ему даже в голову не приходит, что он должен выйти (на протест) в слякоть под полицейские дубинки.

То, что вышло больше [людей, чем обычно], я думаю, это связано в основном с фактором самого Навального, чем с фильмом. Возвращение Навального - это, действительно, такой сильный сигнал. Люди ценят политиков, которые ради них рискуют, а сегодня это, я думаю, обязательное свойство политика: если политик не рискует, то он не привлекает внимание", - рассказал он.

Что в фильме?

Автор фото, palace.navalny.com Подпись к фото, В расследовании есть визуальные реконструкции роскошных комнат дворца

В двухчасовом фильме рассказывается о роскошном дворце на черноморском побережье, который, как утверждает Навальный, принадлежит президенту Владимиру Путину и финансируется людьми из его окружения. Навальный называет дворец самым большим частным жилым домом в России.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, этот дворец "оберегают сотни, даже тысячи человек - от неизвестных охранников, садовников и строителей до самых богатых и знаменитых людей в России". Работающим там запрещено приносить с собой мобильные телефоны с камерой, а приезжающие машины досматривают на нескольких КПП, с помощью зеркал и ямы с видеокамерами, обыскивают багажники и бардачки, говорится в расследовании Навального.

Площадь самого дворцового комплекса составляет 68 га, дворца - 17 691 квадратных метров. Семь тысяч га земли вокруг дворца находится в ведомстве ФСБ и является закрытой территорией.

Помимо самого дворца, на закрытой территории есть крытый ледовый дворец, церковь, оранжерея на 2,5 тысячи квадратных метров, 80-метровый мост и амфитеатр. Так как дворец расположен на крутом берегу, то для выхода к морю был прорыт специальный туннель, в конце которого есть дегустационная комната с видом на море, говорится в расследовании.

ФСБ запрещает рыбачить возле мыса, на котором стоит дворец, а над территорией запрещены полеты самолетов, следует из расследования. В ФСБ заявили, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас была установлена по приказу министерства транспорта от 24 июля прошлого года в интересах пограничной безопасности.

В ответе ФСБ, который был направлен изданию РБК, говорится, что причиной установления бесполетной зоны в районе мыса Идокопас стала "возросшая разведывательная активность ряда сопредельных государств, в том числе входящих в блок НАТО".

В расследовании показан план дворца и фотографии убранства, с помощью 3D-моделирования показаны комнаты. Фотографии дворца, как утверждает Навальный, сделаны рабочими, проводившими там ремонт. Во дворце есть несколько саун и хамамов, бассейн, парикмахерская, казино, мясорыбный цех, овощной цех, цех выпечки, "склад грязи" и аквадискотека. Также во дворце имеется зимний сад, читальня и музыкальная гостиная. Площадь одной только спальни во дворце, согласно приведенным планам, составляет 260 квадратных метров. Среди предметов мебели выделяются ваза за 2,6 млн рублей, люстра за 2,7 млн рублей, диван за 3 млн и кофейный столик за 4,3 млн рублей.

Также в расследовании рассказывается про расположенные рядом с дворцом несколько винодельческих хозяйств и строительстве нового винного завода, принадлежащего, как утверждается в расследовании ФБК, фирме "Аксис Инвестиции" Николая Егорова - однокурсника Владимира Путина.

Ключевым владельцем дворца выступает фирма "Акцепт", принадлежащая двоюродному племяннику Путина Михаилу Шеломову, выяснили в фонде.

Авторы расследования приводят схему финансирования дворца, в которой упоминаются старые соратники Путина - глава "Транснефти" Николай Токарев, глава "Роснефти" Игорь Сечин, предприниматели Юрий Ковальчук и Геннадий Тимченко. В схеме также фигурирует Светлана Кривоногих, которую издание "Проект" называло близкой знакомой Путина, и гимнастка Алина Кабаева, о связях Путина с которой тоже писали СМИ.