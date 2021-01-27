Беларусь: правозащитники обвиняют власти в пытках
В вышедшем в среду докладе британской правозащитной организации Amnesty International утверждается, что белорусские правоохранители избивали, пытали и подвергали сексуальному насилию задержанных на протестах мужчин и женщин. Белорусские власти не провели серьезного расследования этих преступлений и покрывают участвовавших в них силовиков, запугивая и преследуя жертв и свидетелей, считают правозащитники.
Amnesty International призвала официальный Минск к освобождению всех задержанных за участие в мирных протестах после выборов 9 августа, немедленному расследованию нарушений прав человека, отстранению причастных к ним правоохранителей и компенсации для их жертв.
Во вторник был опубликован доклад российских правозащитников из "Комитета против пыток", также обвинивший белорусские власти в сексуальном насилии и жестоком обращении с задержанными.
Русская служба Би-би-си в декабре опубликовала собственное расследование, в котором несколько жертв пыток рассказали свои истории.
В среду лидер оппозиции Светлана Тихановская призвала к международному расследованию нарушений прав человека.
Президент Беларуси Александр Лукашенко отрицает пытки со стороны силовиков - и говорит, что ОМОН защитил страну от блицкрига, а за протестами стояли западные державы.
О жалобах на пытки, жестокое обращение с задержанными со стороны белорусских силовиков, а также преследовании правозащитников и журналистов заявляла и верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет.
Евросоюз и США ввели санкции против Лукашенко и ряда белорусских чиновников, которых они считают причастными к фальсификации выборов и нарушении прав человека.
Что говорят правозащитники?
Amnesty подчеркивает, что на протяжении всех 26 лет правления Александра Лукашенко были зафиксированы обвинения в пытках, однако после выборов 9 августа 2020 и последовавших за ними массовых протестов нарушения прав человек приняли беспрецедентный масштаб.
ЕС и США не признали результаты голосования 9 августа, считая, что они были проведены с массовыми фальсификациями. Они призывают к проведению новых, свободных выборов.
Доклад Amnesty обвиняет белорусские власти в "широкомасштабном насилии, массовых арестах, пытках и жестоком обращении с задержанными, а также преследовании по все более тяжким статьям тех, кто раскрывал и фиксировал эти нарушения прав человека".
Утверждается также, что жертвами были не только протестующие, но и случайные прохожие и наблюдатели.
Несмотря на обещание Лукашенко, правоохранители не провели серьезного и детального расследования всех жалоб на жестокое обращение - и запугивали жертв, чтобы заставить их молчать, утверждают правозащитники.
Это касается и смертей протестующих - собранные правозащитниками данные указывают на последовательный отказ белорусских властей расследовать убийства демонстрантов и преследование свидетелей этих преступлений. Более того, государство гарантирует безнаказанность для тех, кто совершил эти преступления.
Большинство пострадавших, опрошенных правозащитниками, говорили на условиях анонимности из-за страха преследования.
Во вторник результат собственного расследования опубликовали российские правозащитники из организации "Комитет против пыток".
Их доклад рассказывает о двенадцати случаях жестокого обращения с задержанными в Минске и одном в Витебске. Большая часть из них говорят, что в момент задержания не участвовали в акциях протеста.
В докладе описаны случаи сексуального насилия, избиения задержанных, закончившиеся переломами челюсти, носа и черепно-мозговыми травмами, а также практику под названием "коридор из дубинок": задержанных гонят через две шеренги силовиков, бьющих их дубинками.
Российские правозащитники подчеркивают, что белорусские власти не провели никакого серьезного расследования жалоб и свидетельств и не возбудили ни одного уголовного дела о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
Белорусские силовики допустили "беспрецедентные и массовые нарушения прав человека в части запрета пыток и иных видов жестокого, унижающего достоинство обращения", говорится в докладе.
Выступая на онлайн-конференции с министрами иностранных дел Литвы, Польши, Румынии и Франции, лидер оппозиции Светлана Тихановская потребовала провести международное расследование нарушений прав человека в Беларуси, а ответственных за них внести в списки террористов.
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