Серых белок в Британии накормят оральными контрацептивами. Их развелось слишком много

Подпись к фото, В Британии серые белки практически полностью вытеснили рыжих

Британское правительство одобрило проект контроля численности серых белок при помощи оральных контрацептивов.

В кормушки для зверьков будут подкладывать вкусную ореховую пасту, приправленную соответствующими средствами.

Серые белки - сравнительно новый вид для Британских островов. Будучи завезены в конце позапрошлого века из Северной Америки, они практически вытеснили из лесов и парков своих рыжих собратьев, проигравших конкуренцию в борьбе за пропитание.

Известным поборником возвращения рыжих белок является принц Чарльз, под чьим патронажем для этого создан специальный фонд.

Министр по делам окружающей среды утверждает, что серые белки и другие инвазивные виды (занесененые на острова, быстро размножающиеся и вытесняющие местных животных) наносят ущерб лесам на сумму в сотни миллионов фунтов в год.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Рыжие белки сохранились в основном в Шотландии, например, там, где находится королевский замок Балморал

"Эти очаровательные и сообразительные создания не устают радовать нас", - написал он на прошлой неделе, назвав рыжую белку "символом и признаком здорового леса".

По оценкам экспертов, в Британии обитает порядка трех миллионов серых белок. Они обгрызают кору с молодых деревьев, предпочитая при этом ценные широколиственные породы, особенно дубы, и подрывают правительственную экологическую программу посадки новых лесов.

Британское правительство и публика придают этой программе особое значение как части борьбы за снижение содержания в атмосфере двуокиси углерода.

"Хорошая альтернатива ружью"

Проблемой белок вплотную занимается объединение природоохранных и лесозащитных движений под названием UK Squirrel Accord. Именно оно в 2017 году впервые предложило давать животным контрацептивы и с тех пор экспериментировало с разными способами их скармливания.

В прошлом году оно испытало в Восточном Йоркшире специальную модель кормушки, в которую не может проникнуть никакое животное, кроме серой белки.

Подпись к фото, 21 января в Британии отмечается День белки

На кормушку наносилась краска-маркер, которая, попадая на беличий мех, заставляла его светиться в ультрафиолетовых лучах. Таким образом экологи установили, что около 90% белок, обитающих в данном лесу, посещало кормушки многократно, что способно обеспечить желаемый эффект.

Правительственное Агентство по здоровью животных и растений полагает, что за несколько лет поголовье серых белок снизится в 10 раз.

Глава Королевского лесного общества Саймон Ллойд в интервью газете Daily Telegraph на прошлой неделе предложил отстрел серых белок, но правительство избрало более гуманный вариант.