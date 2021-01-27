В решениях московской судьи нашли оскорбительные фразы. Началась проверка

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Арбитражный суд Москвы начал проверку после того, как в решениях одной из судей обнаружилась фраза "письку сосите", напечатанная невидимым шрифтом. Документы с оскорбительной надписью уже удалили из электронной картотеки.

"По информации, опубликованной в СМИ, проводится проверка. По результатам будут приняты меры, если информация подтвердится", - заявили агентству РИА Новости в среду в пресс-службе Арбитражного суда Москвы.

Вечером во вторник в телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что в официальной электронной картотеке арбитража можно обнаружить определение судьи Е.С. Игнатовой, оканчивающееся фразой "письку сосите. Судья Е.С. Игнатова (в порядке взаимозаменяемости)".

Судя по информации на сайте Арбитражного суда Москвы, там работает всего одна судья с такой фамилией - Екатерина Сергеевна Игнатова. Она состоит в коллегии по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений. Игнатова была назначена судьей президентским указом в 2015 году.

Нехарактерная для судебных документов надпись была выполнена белым шрифтом, поэтому она была не видна, но становилась заметной при выделении текста.

Документ, в котором нашлись эти слова, касался банкротства подмосковной строительной компании "Урбан Групп". Ее признали несостоятельной в 2018 году, а в сентябре 2020 года арбитражный управляющий компании Максим Белов попросил суд освободить его от этой должности.

Судья Игнатова оставила эту просьбу без движения, о чем и сообщила в том самом определении.

Журналист "МБХ медиа" Александр Скрыльников в "Твиттере" заметил, что это не единственное решение судьи Игнатовой, оканчивающееся такой же оскорбительной фразой. Он нашел в электронной картотеке шесть таких документов - все они касались дел о банкротстве. После общественного резонанса все эти документы были удалены.

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