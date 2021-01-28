Суд арестовал TikTok-блогера по делу о нападении на машину с мигалкой

Автор фото, The Investigative Committee of Russia

Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, обвиняемого в нападении на автомобиль во время протестной акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в Москве 23 января.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил Лакеева под стражу до 23 марта, сообщает пресс-служба суда. Ранее в четверг тот же суд отправил в СИЗО Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в насилии к сотрудникам правоохранительных органов в Москве 23 января.

18-летний блогер, в "ТикТоке" известный как Костя Киевский, проходит обвиняемым по делу о хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и умышленном повреждении имущества из хулиганских побуждений (ст. 167 УК РФ), возбужденному после субботней акции в Москве.

Тогда протестующие, вытесненные полицией от Трубной площади почти к метро "Цветной бульвар", увидели проезжающую машину с мигалкой и спецномерами серии "АМР", окружили ее и начали кидать в нее снежки. Несколько человек били по автомобилю ногами. Предположительно, машина принадлежит ФСБ.

У Лакеева больше 815 тысяч подписчиков в "ТикТоке". О политике в своем блоге он не рассказывал: на своих видео он дурачится, разыгрывает смешные сценки, получает по голове пластиковой бутылкой.

Даже с митинга 23 января он не выложил ни одного ролика. Но на разных видео, снятых на Цветном бульваре во время акции протеста, видно, как парень с крашеными волосами и в фиолетовой куртке с белой надписью несколько раз пинает ногой автомобиль. Именно такую куртку, согласно видео Следственного комитета, нашли у Лакеева.

По словам источника агентства Интерфакс, следствие установило, что Лакеев "запрыгнул на капот [автомобиля], повредив его". В то же время журналист Андрей Новичков, ставший свидетелем произошедшего, утверждает, что на капот запрыгивал другой молодой человек, а Лакеев несколько раз пнул машину по фаре.

Лакеев признал вину. На видео, выложенном в среду СКР, блогер извиняется: "Я начал обкидывать ее снегом и несколько раз пнул, чему я очень раскаиваюсь, сожалею и прошу прощения у всех, кто с этим связан: у госслужащих, у полицейских. Больше такого сто процентов не повторится", - говорит молодой человек на камеру.

По данным Би-би-си, полтора месяца назад Лакеев ушел из "тикток-хауса" Grand House и перешел в другой - Good People. Именно там его и задержали в ночь на 27 января вместе со всеми остальными блогерами - резидентами дома. Телеграм-канал "Кремлевская прачка" опубликовал видео, где молодые люди лежат на полу, держа руки за головой.

В четверг член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович рассказала, что навестила Лакеева в изоляторе временного содержания на Петровке.

"Привезли его в ИВС сегодня ночью. Две предыдущие ночи он спал "на стуле в следственном комитете", где его почти беспрерывно допрашивали. Его не кормили почти двое суток, еду ему приносил его адвокат. При задержании его побили, но следов не осталось. Он содержится в камере с человеком, ранее отбывавшим наказание в местах лишения свободы и обвиняемым сейчас в тяжком преступлении", - написала она в своем телеграм-канале.

Ранее Пресненский суд Москвы заключил под стражу еще двух участников субботних протестов - Тимура Салихова и Евгения Есенова. Они обвиняются в применении неопасного для жизни насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК РФ).