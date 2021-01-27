Путин выступил в Давосе. Он посетовал на рост популизма и социального расслоения в мире

Автор фото, AFP Подпись к фото, Владимир Путин подключился к форуму в Давосе по видеосвязи

Президент России Владимир Путин впервые за 12 лет выступил на экономическом форуме в Давосе. В своей речи, которая транслировалась в онлайн-формате, он сравнил нынешнюю ситуацию в мире с 1930-ми годами и раскритиковал действия американских "цифровых гигантов" во время выборов в США.

Последний раз до этого Путин выступал в Давосе в 2009 году, будучи премьер-министром. Нынешний Давосский форум впервые целиком проводится в онлайн-формате: участники выступают по видеосвязи, а на сайте форума ведется трансляция.

Русская служба Би-би-си прослушала выступление Путина и выбрала десять ключевых утверждений из его речи на форуме.