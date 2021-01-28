Дайджест: "санитарное дело" против соратников Навального, в США снова опасаются насилия
В среду вечером российская полиция провела массовые обыски и задержания людей, связанных с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным или массовыми протестами в его поддержку. Сообщается, что их причина - уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время демонстрации 23 января.
Сотрудники силовых органов обыскали более 10 адресов, некоторых известных оппозиционеров задержали на двое суток: к утру четверга известно, что в полиции остались брат Алексея Навального Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (признанного в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Любовь Соболь, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина.
Мы рассказываем о событиях вокруг ареста Навального и протестах с требованием его освобождения в режиме реального времени.
В течение дня обыски проводились в двух квартирах Алексея Навального - в Марьино, где сейчас живет его брат Олег, и на "Автозаводской", где находилась его жена Юлия. Кроме того, силовики обыскали канал "Навальный Live" и офис самого ФБК.
Двух соратников Навального - пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова - полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они уже отбывают административные аресты. Ранее МВД заявило, что участники демонстраций "создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".
Правая угроза в США
Министерство внутренней безопасности США предупредило о повышенной угрозе нападений со стороны людей, недовольных победой Джо Байдена на президентских выборах.
Ведомство опасается, что недавний штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа мог вдохновить некоторых активистов к организации новых атак.
"По нашей информации, некоторые идеологически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, которые возражают против существующей власти и передачи президентских полномочий […] могут и дальше активизироваться, чтобы призывать и прибегать к насилию", - сказано в заявлении министерства. При этом американские правоохранительные органы отмечают, что у них пока нет данных о подготовке каких-либо конкретных нападений.
Как передает корреспондент Би-би-си в Лос-Анжелесе Реган Моррис, многие американцы по-прежнему считают людей, ворвавшихся в американский конгресс 6 января, патриотами своей страны.
По словам нашего журналиста, сторонники правых движений открыли аккаунты в "Телеграме" после того, как их начали массово запрещать американские социальные сети "Твиттер" и "Фейсбук". Там тех, кто штурмовал Капитолий, называют героями и борцами за свободу. В этих телеграм-каналах поддерживают Трампа, активно обсуждают теории заговора, такие как QAnon, и нередко делают антисемитские выпады.
Многие авторы продолжают верить, что президентом США должен быть Трамп, поскольку у него якобы украли победу на выборах.
Недавно наш корреспондент Анастасия Сорока рассказывала о том, как теперь себя чувствуют сторонники одной из самых абсурдных теорий заговора QAnon, которые убеждены, что Трамп сражался против тайной сети педофилов-сатанистов.
Суд рассмотрит задержание Навального
Московский областной суд рассмотрит жалобу на задержание Алексея Навального, которого отправили в СИЗО "Матросская тишина" сразу после возвращения в Россию из Германии. Навального обвиняют в нарушении условий его приговора по делу "Ив Роше", власти добиваются замены ему условного срока на реальный. Адвокаты считают задержание Навального на 30 суток незаконным.
Недавно наши корреспонденты Анна Пушкарская и Елизавета Фохт убедились, что в российских законах нет ни статьи для взятия под стражу Навального, ни учреждения для таких заключенных. Они также разбирали другие аргументы, связанные ситуацией вокруг оппозиционера.
Кыргызстан: инаугурация Жапарова
В Бишкеке пройдет церемония инаугурации нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который в течение последних месяцев уже был сначала премьер-министром, а затем исполняющим обязанности президента.
Он пришел к власти после массовых протестов в Кыргызстане, которые вспыхнули в середине октября прошлого года на фоне обвинений в фальсификации результатов парламентских выборов.
Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова рассказывала о причинах победы Жапарова и о том, почему он решил переписать конституцию страны.
Новое расследование о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным
Тем временем в среду появилось новое расследование группы Bellingcat, которая в декабре назвала имена сотрудников ФСБ, следивших за Навальным в день его отравления "новичком".
На этот раз расследователи обнаружили, что эти же люди из российских спецслужб выезжали в другие регионы страны, и вскоре после их приезда там обнаружили мертвыми трех политических активистов. Авторы расследования, в частности, говорят об умерших активисте и журналисте из Нальчика Тимуре Куашеве, известном в Дагестане активисте Руслане Магомедрагимове, а также о главе движения "Новая Россия" Никите Исаеве. Мы подробно рассказываем о новом расследовании.
Почему нельзя летать над "дворцом"?
И еще подробности о другом расследовании: ролике Навального "Дворец для Путина", в котором говорится о грандиозном комплексе в Геленджике, согласно утверждениям автора, принадлежащем Владимиру Путину и его близким.
Президент недавно назвал это расследование фальсификацией и заявил, что дворец ему не принадлежит. А ФСБ в среду рассказала, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где находится комплекс, установлена в интересах пограничной безопасности. Наш корреспондент Павел Аксенов разбирался, как возникла эта зона и что именно в нее входит.
Коронавирус: пострадавшая Британия и снятие ограничений в России
Британия продолжает оставаться одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира: здесь уже более 100 тыс. смертей, а общее число заболевших составляет около 3,7 млн. При этом ежедневные показатели смертности в стране по-прежнему - на более высоком уровне, чем весной: по итогам среды было зарегистрировано более 1700 летальных исходов.
В Британии уже действует общенациональный локдаун, а теперь все, кто намерен покинуть страну, будут обязаны предоставить пояснения в письменном виде о целях своей поездки. При этом желание отправиться в отпуск уважительной причиной не считается. Наши корреспонденты объясняют, как вышло, что одна из самых развитых стран мира настолько сильно пострадала от коронавируса.
Тем временем в России пандемия идет на спад. В среду московские власти отменили многие ограничения, которые действовали с ноября прошлого года. В частности, в столице смогут работать различные ночные заведения, однако они должны будут соблюдать требования по социальному дистанцированию.
Amnesty International обвиняет власти Беларуси в пытках
Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Беларуси в избиениях, пытках и сексуальном насилии по отношению к задержанным на протестах против президента Александра Лукашенко.
Правозащитники утверждают, что власти не проводят серьезного расследования этих преступлений и покрывают виновных в них сотрудников правоохранительных органов.
Британские депутаты призвали к санкциям против Абрамовича и Усманова
Британские газеты рассказывают о состоявшихся в среду экстренных дебатах в парламенте страны, которые были посвящены задержанию Алексея Навального и подавлению массовых протестов в России.
Как сообщают Times, Guardian и Daily Telegraph, депутаты-заднескамеечники (то есть не имеющие должностей в правительстве или теневом кабинете) предложили ввести персональные санкции против богатых россиян, имеющих финансовые интересы в Британии. В частности, во время дискуссии звучали имена владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича и Алишера Усманова, который связан с клубом "Эвертон".
Представители оппозиционных Лейбористской и Либерально-демократической партий говорили о так называемом "списке Владимира Ашуркова" - соратника Навального, который недавно призвал Лондон ввести персональные санкции против восьми олигархов, по его мнению, тесно связанных с российскими властями.
Предлагая ввести санкции против Абрамовича и Усманова, британские оппозиционеры называли их "основными пособниками" Кремля. Британия уже применила ограничительные меры против некоторых россиян, причастных к отравлению Навального "новичком". Однако, как заявила депутат-лейборист Маргарет Ходж, это не действует, поскольку "Запад воздерживается от применения санкций против людей с деньгами".
Guardian публикует комментарий по этому вопросу российского оппозиционера и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. "Все очень просто, - сказал он газете. - Перестаньте говорить и начните действовать". "Никто в Европе не может послать Кремлю более четкий сигнал, чем британцы. Пока в Лондон и в свободный мир в целом продолжают идти деньги, власть Путина в неприкосновенности", - считает Каспаров.
Впрочем, дойдет ли дело до конкретных действий, пока непонятно. Во время дебатов замминистра иностранных дел Британии Венди Мортон заявила: "Разумеется, мы рассматриваем все возможные варианты дальнейших действий. Но […] я не могу делать какие-либо предположения о будущем включении в списки [для наложения санкций]".
Times напоминает (требуется подписка), что Усманов - на седьмом месте в списке богатейших людей Британии (его состояние составляет 11,7 млрд фунтов), а Абрамович занимает 12-е место с 10,2 млрд фунтов.
70 лет ядерных испытаний - не только вред?
27 января 1951 года в США состоялись первые ядерные испытания в гонке вооружений - этот мощнейший взрыв и множество последовавших за ним привели к тому, что вся Земля оказалась покрыта радиоактивным облаком. Последствия этого загрязнения можно до сих пор отыскать в любом живом организме.
Однако, как рассказывает наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин, у этого прообраза ядерного апокалипсиса была и светлая сторона. Оказалось, что испытания позволили сделать множество научных открытий, связанных далеко не только с военными технологиями.
За время пандемии мы привыкли к мерам социального дистанцирования и необходимости носить маски. Но американская группа Flaming Lips начала выступать в огромных пластиковых пузырях задолго до появления коронавируса. Когда-то было артистическим приемом, но теперь приобрело совсем иное значение - и в пузырях сейчас оказались не только музыканты, но и зрители.
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Дайджест готовил Евгений Каневский.
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