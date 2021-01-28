Дайджест: "санитарное дело" против соратников Навального, в США снова опасаются насилия

Автор фото, EPA Подпись к фото, Полиция около офиса ФБК в Москве

В среду вечером российская полиция провела массовые обыски и задержания людей, связанных с арестованным оппозиционером Алексеем Навальным или массовыми протестами в его поддержку. Сообщается, что их причина - уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время демонстрации 23 января.

Сотрудники силовых органов обыскали более 10 адресов, некоторых известных оппозиционеров задержали на двое суток: к утру четверга известно, что в полиции остались брат Алексея Навального Олег Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией (признанного в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) Любовь Соболь, а также участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Мы рассказываем о событиях вокруг ареста Навального и протестах с требованием его освобождения в режиме реального времени.

В течение дня обыски проводились в двух квартирах Алексея Навального - в Марьино, где сейчас живет его брат Олег, и на "Автозаводской", где находилась его жена Юлия. Кроме того, силовики обыскали канал "Навальный Live" и офис самого ФБК.

Двух соратников Навального - пресс-секретаря Киру Ярмыш и сотрудника отдела расследований ФБК Георгия Албурова - полиция решила доставить на обыски у них дома из спецприемников, где они уже отбывают административные аресты. Ранее МВД заявило, что участники демонстраций "создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции".

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Обыски у Навальных и их сторонников. Видео

Правая угроза в США

Министерство внутренней безопасности США предупредило о повышенной угрозе нападений со стороны людей, недовольных победой Джо Байдена на президентских выборах.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сторонники Трампа во время штурма Капитолия 6 января

Ведомство опасается, что недавний штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа мог вдохновить некоторых активистов к организации новых атак.

"По нашей информации, некоторые идеологически мотивированные и склонные к насилию экстремисты, которые возражают против существующей власти и передачи президентских полномочий […] могут и дальше активизироваться, чтобы призывать и прибегать к насилию", - сказано в заявлении министерства. При этом американские правоохранительные органы отмечают, что у них пока нет данных о подготовке каких-либо конкретных нападений.

Как передает корреспондент Би-би-си в Лос-Анжелесе Реган Моррис, многие американцы по-прежнему считают людей, ворвавшихся в американский конгресс 6 января, патриотами своей страны.

По словам нашего журналиста, сторонники правых движений открыли аккаунты в "Телеграме" после того, как их начали массово запрещать американские социальные сети "Твиттер" и "Фейсбук". Там тех, кто штурмовал Капитолий, называют героями и борцами за свободу. В этих телеграм-каналах поддерживают Трампа, активно обсуждают теории заговора, такие как QAnon, и нередко делают антисемитские выпады.

Многие авторы продолжают верить, что президентом США должен быть Трамп, поскольку у него якобы украли победу на выборах.

Недавно наш корреспондент Анастасия Сорока рассказывала о том, как теперь себя чувствуют сторонники одной из самых абсурдных теорий заговора QAnon, которые убеждены, что Трамп сражался против тайной сети педофилов-сатанистов.

Суд рассмотрит задержание Навального

Московский областной суд рассмотрит жалобу на задержание Алексея Навального, которого отправили в СИЗО "Матросская тишина" сразу после возвращения в Россию из Германии. Навального обвиняют в нарушении условий его приговора по делу "Ив Роше", власти добиваются замены ему условного срока на реальный. Адвокаты считают задержание Навального на 30 суток незаконным.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Алексей Навальный во время суда в отделении полиции

Недавно наши корреспонденты Анна Пушкарская и Елизавета Фохт убедились, что в российских законах нет ни статьи для взятия под стражу Навального, ни учреждения для таких заключенных. Они также разбирали другие аргументы, связанные ситуацией вокруг оппозиционера.

Кыргызстан: инаугурация Жапарова

В Бишкеке пройдет церемония инаугурации нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова, который в течение последних месяцев уже был сначала премьер-министром, а затем исполняющим обязанности президента.

Автор фото, AFP

Он пришел к власти после массовых протестов в Кыргызстане, которые вспыхнули в середине октября прошлого года на фоне обвинений в фальсификации результатов парламентских выборов.

Наш корреспондент в Бишкеке Наргиза Рыскулова рассказывала о причинах победы Жапарова и о том, почему он решил переписать конституцию страны.

Новое расследование о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным

Тем временем в среду появилось новое расследование группы Bellingcat, которая в декабре назвала имена сотрудников ФСБ, следивших за Навальным в день его отравления "новичком".

Автор фото, Getty Images

На этот раз расследователи обнаружили, что эти же люди из российских спецслужб выезжали в другие регионы страны, и вскоре после их приезда там обнаружили мертвыми трех политических активистов. Авторы расследования, в частности, говорят об умерших активисте и журналисте из Нальчика Тимуре Куашеве, известном в Дагестане активисте Руслане Магомедрагимове, а также о главе движения "Новая Россия" Никите Исаеве. Мы подробно рассказываем о новом расследовании.

Почему нельзя летать над "дворцом"?

И еще подробности о другом расследовании: ролике Навального "Дворец для Путина", в котором говорится о грандиозном комплексе в Геленджике, согласно утверждениям автора, принадлежащем Владимиру Путину и его близким.

Автор фото, palace.navalny.com

Президент недавно назвал это расследование фальсификацией и заявил, что дворец ему не принадлежит. А ФСБ в среду рассказала, что бесполетная зона в районе мыса Идокопас, где находится комплекс, установлена в интересах пограничной безопасности. Наш корреспондент Павел Аксенов разбирался, как возникла эта зона и что именно в нее входит.

Коронавирус: пострадавшая Британия и снятие ограничений в России

Британия продолжает оставаться одной из наиболее пострадавших от коронавируса стран мира: здесь уже более 100 тыс. смертей, а общее число заболевших составляет около 3,7 млн. При этом ежедневные показатели смертности в стране по-прежнему - на более высоком уровне, чем весной: по итогам среды было зарегистрировано более 1700 летальных исходов.

Автор фото, Getty Images

В Британии уже действует общенациональный локдаун, а теперь все, кто намерен покинуть страну, будут обязаны предоставить пояснения в письменном виде о целях своей поездки. При этом желание отправиться в отпуск уважительной причиной не считается. Наши корреспонденты объясняют, как вышло, что одна из самых развитых стран мира настолько сильно пострадала от коронавируса.

Тем временем в России пандемия идет на спад. В среду московские власти отменили многие ограничения, которые действовали с ноября прошлого года. В частности, в столице смогут работать различные ночные заведения, однако они должны будут соблюдать требования по социальному дистанцированию.

Amnesty International обвиняет власти Беларуси в пытках

Международная правозащитная организация Amnesty International обвинила власти Беларуси в избиениях, пытках и сексуальном насилии по отношению к задержанным на протестах против президента Александра Лукашенко.

Автор фото, Reuters

Правозащитники утверждают, что власти не проводят серьезного расследования этих преступлений и покрывают виновных в них сотрудников правоохранительных органов.

Британские депутаты призвали к санкциям против Абрамовича и Усманова

Британские газеты рассказывают о состоявшихся в среду экстренных дебатах в парламенте страны, которые были посвящены задержанию Алексея Навального и подавлению массовых протестов в России.

Автор фото, AFP/EPA Подпись к фото, Алишер Усманов и Роман Абрамович

Как сообщают Times, Guardian и Daily Telegraph, депутаты-заднескамеечники (то есть не имеющие должностей в правительстве или теневом кабинете) предложили ввести персональные санкции против богатых россиян, имеющих финансовые интересы в Британии. В частности, во время дискуссии звучали имена владельца футбольного клуба "Челси" Романа Абрамовича и Алишера Усманова, который связан с клубом "Эвертон".

Представители оппозиционных Лейбористской и Либерально-демократической партий говорили о так называемом "списке Владимира Ашуркова" - соратника Навального, который недавно призвал Лондон ввести персональные санкции против восьми олигархов, по его мнению, тесно связанных с российскими властями.

Предлагая ввести санкции против Абрамовича и Усманова, британские оппозиционеры называли их "основными пособниками" Кремля. Британия уже применила ограничительные меры против некоторых россиян, причастных к отравлению Навального "новичком". Однако, как заявила депутат-лейборист Маргарет Ходж, это не действует, поскольку "Запад воздерживается от применения санкций против людей с деньгами".

Guardian публикует комментарий по этому вопросу российского оппозиционера и бывшего чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова. "Все очень просто, - сказал он газете. - Перестаньте говорить и начните действовать". "Никто в Европе не может послать Кремлю более четкий сигнал, чем британцы. Пока в Лондон и в свободный мир в целом продолжают идти деньги, власть Путина в неприкосновенности", - считает Каспаров.

Впрочем, дойдет ли дело до конкретных действий, пока непонятно. Во время дебатов замминистра иностранных дел Британии Венди Мортон заявила: "Разумеется, мы рассматриваем все возможные варианты дальнейших действий. Но […] я не могу делать какие-либо предположения о будущем включении в списки [для наложения санкций]".

Times напоминает (требуется подписка), что Усманов - на седьмом месте в списке богатейших людей Британии (его состояние составляет 11,7 млрд фунтов), а Абрамович занимает 12-е место с 10,2 млрд фунтов.

70 лет ядерных испытаний - не только вред?

27 января 1951 года в США состоялись первые ядерные испытания в гонке вооружений - этот мощнейший взрыв и множество последовавших за ним привели к тому, что вся Земля оказалась покрыта радиоактивным облаком. Последствия этого загрязнения можно до сих пор отыскать в любом живом организме.

Автор фото, French Army

Однако, как рассказывает наш корреспондент по вопросам науки Николай Воронин, у этого прообраза ядерного апокалипсиса была и светлая сторона. Оказалось, что испытания позволили сделать множество научных открытий, связанных далеко не только с военными технологиями.

За время пандемии мы привыкли к мерам социального дистанцирования и необходимости носить маски. Но американская группа Flaming Lips начала выступать в огромных пластиковых пузырях задолго до появления коронавируса. Когда-то было артистическим приемом, но теперь приобрело совсем иное значение - и в пузырях сейчас оказались не только музыканты, но и зрители.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Рок-пузыри против Covid-19: уникальное шоу группы The Flaming Lips