Леонида Волкова обвинили в призывах подростков к участию в митингах. СК возбудил дело

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В отношении главы сети региональных штабов Алексея Навального Леонида Волкова возбудили уголовное дело по статье о вовлечении подростков в "совершение действий, представляющих опасность для жизни".

Поводом для уголовного дела следователи назвали размещение Волковым на YouTube призывов "к несовершеннолетним об участии в несанкционированных митингах на территории Москвы и других городов России". Ссылки на эти публикации появлялись на страницах в сетях Facebook, Twitter и Instagram, заявили в СК.

Дело против Волкова возбуждено по п.п. "а", "в" ч. 2 ст. 151.2 УК (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего). Максимальное наказание по ней составляет три года заключения.

В СК заявили, что собирают доказательства виновности Волкова, который "достоверно знал об отсутствии согласований уполномоченных органов на проведение митингов в связи со сложной эпидемиологической ситуацией".

Накануне Волков опубликовал в "Фейсбуке" пост, предлагая родителям пойти на митинг вместо подростка.

"Что делать, когда подросток хочет пойти на митинг?.. Надо с ним поговорить и сказать откровенно: знаешь что, так получилось, что в нашей стране сейчас такая совершенно нормальная (и совершенно законная) вещь, как участие молодых людей в уличных шествиях, стала внезапно опасной. <...> Поэтому, дорогой сын или дорогая дочь, я понимаю и ценю твое желание выйти на улицу, и не вижу в нем ничего неправильного, но давай договоримся. Чтобы не было ненужного риска: в этот раз ты посидишь дома, а я схожу за тебя", - написал Волков.

В посте он призвал выйти на "центральные улицы наших городов" 31 января.

Накануне, 27 января, в Следственном комитете заявили, что после митингов возбуждено 21 уголовное дело по статьям УК о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия (ч. 2 ст. 151.2). Также возбуждены дела о призывах к массовым беспорядкам, применении насилия к силовикам, хулиганстве, умышленном повреждении или уничтожении имущества.

Провластные СМИ и блогеры активно продвигали версию, что на митинги 23 января вышли в основном подростки. Власти писали и говорили о необходимости не допустить участия детей в митинге. Это могло быть связано в том числе с рекордной протестной волной в соцсетях: только в "ТикТоке" ролики про Навального и митинги набирали десятки миллионов просмотров.

В поддержку Навального в соцсетях выступили многие деятели культуры, блогеры и спортсмены. Например, певицы Монеточка, Гречка и Муся Тотибадзе, телеведущая Татьяна Лазарева, группы "Кровосток" и "Каста", музыканты Андрей Макаревич и Noize MC, футболист Игорь Денисов, актрисы Варвара Шмыкова, Александра Бортич, Ирина Вилкова и Яна Троянова, актер Иван Вырыпаев, журналист Юрий Дудь, хоккеист Артемий Панарин.

О знакомстве с ними, по данным "Правозащиты Открытки", спрашивали на допросе в ночь со среды на четверг соратницу Навального Любовь Соболь. Она, как и еще трое соратников политика, задержана по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время акций.

"Незаконные акции" и "незаконный контент"

Власти быстро отреагировали на рост протестной повестки в соцсетях. Генпрокуратура России потребовала ограничить доступ к сайтам с призывами участвовать "в незаконных акциях 23 января".

Роскомнадзор по поручению генпрокуратуры потребовал у "ВКонтакте" и "ТикТока" оградить несовершеннолетних от призывов к участию и пообещал воспользоваться свежими поправками в законодательство, которые позволяют штрафовать соцсети за распространение запрещенной информации.

Удалять "незаконный контент" начали и другие соцсети, заявили в Роскомнадзоре накануне митинга: "ТикТок" якобы избавилась от 38% такой информации, "ВКонтакте" и YouTube прекратили распространение 50% "выявленных призывов", "Инстаграм" - 17%.

В среду 27 января стало известно, что Роскомнадзор оштрафует Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, "ВКонтакте", "Одноклассники" и YouTube за неисполнение требований удалять материалы, содержащие призывы к несовершеннолетним участвовать в акциях 23 января. Штрафы составят от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.

"Несмотря на требование Генпрокуратуры и уведомление Роскомнадзора, эти интернет-платформы не удалили своевременно в общей сложности 170 противоправных призывов", - говорится в сообщении ведомства.

В четверг в ведомстве сообщили, что "иностранные и российские соцсети приступили к активному удалению информации на основании новых требований Генпрокуратуры". Своевременное удаление социальными сетями подобной информации позволило "значительно сократить количество несовершеннолетних участников и не допустить появления среди них пострадавших", считают в Роскомнадзоре. Там заявили, что продолжают взаимодействие с интернет-платформами "с целью прекращения вовлечения несовершеннолетних в незаконные массовые акции, проведение которых, в том числе несет риски в условиях пандемии Covid-19".

В Кремле считают, что соцсети не должны становиться площадками для промоутирования несогласованных акций, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.