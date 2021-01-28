"Мне все было понятно до начала заседания". Навального оставили в "Матросской тишине"

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Московский областной суд отклонил жалобу адвокатов на продление Алексею Навальному срока задержания до 15 февраля.

На вопрос судьи, все ли [в решении] ему понятно, Навальный ответил: "Мне все было понятно до начала заседания суда, спасибо".

Защита политика просила отменить постановление Химкинского городского суда, вынесенное 18 января, о "продлении задержания" на 30 суток. По мнению адвокатов, судья грубо нарушила законодательство и принципы судопроизводства.

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Алексей Навальный был задержан прямо на паспортном контроле аэропорта Шереметьево

Судья Химкинского городского суда Елена Морозова приняла решение "продлить задержание" Навального на 30 суток. Политика отправили в "Матросскую тишину".

На задержании Навального настаивала ФСИН. Ведомство утверждало, что политик уклонялся от контроля во время испытательного срока, который он получил по делу "Ив Роше", и в конце прошлого года объявило его в розыск.

Еще до возвращения Навального в Россию служба заявила, что будет добиваться его задержания до суда о замене условного срока на реальный. Вопрос о замене срока 2 февраля рассмотрит Симоновский суд.

Что говорится в жалобе адвокатов

Не те нормы

Суд руководствовался нормами Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального Кодексов (УИК и УПК), которые, по мнению адвокатов, не могли быть применены. Во-первых, они не касаются условно осужденных, которым является Алексей Навальный.

Во-вторых, начальник УМВД Химок (представитель ФСИН в заседании не участвовал) просил заключить Навального под стражу, но в соответствии с УПК этот вопрос "не мог быть поставлен ни им, ни другим должностным лицом перед каким бы то ни было судом", а заседание по такому вопросу "не могло быть назначено (ни в здании суда, ни в отделе полиции, ни в каморке, ни в лифте, ни в подсобке)".

Автор фото, EPA/NAVALNY PRESS TEAM Подпись к фото, Формат заседания суда прямо в отделе полиции вызвал возмущение не только сторонников Навального, но западных политиков

Ссылки суда первой инстанции на нормы УПК и УИК являются "абсурдными и бессмысленными", говорится в жалобе.

Кроме того, в своем представлении суду начальник УВД Химок просил не "продлить задержание" Навального, а "заключить его под стражу", настаивают адвокаты. С точки зрения закона, это не одно и то же.

Химкинская судья же, утверждает защита, вынесла постановление о "продлении задержания", удовлетворив "требование, которое перед ней не ставилось".

Незаконный розыск?

Местонахождение Навального было известно ФСИН, отмечает защита Навального. В ноябре 2020 года он сам проинформировал службу, что продолжает находиться в Германии на амбулаторном лечении и уведомление об этом есть в представленных ведомством материалах дела, которое 29 января будет рассматривать Симоновский суд, говорят адвокаты политика.

Зная адрес Навального в Берлине, сотрудники инспекции "осуществляли выход по его месту жительства в г. Москве, что абсурдно, - настаивает защита, - И при этом они были осведомлены, что А.А. Навальный не просто проживает в Берлине, а продолжает получать интенсивную физиотерапию после тяжелого отравления, что следовало из имеющегося в их распоряжении уведомления".

Во время судебного заседания в Химках адвокат Михайлова просила приобщить к делу справку из клиники "Шарите" о том, что вплоть до 15 января 2021 года Навальный проходил лечение в Берлине, но получила отказ.

Равенство и гласность

Вопрос о задержании Навального Химкинский горсуд решал в здании управления МВД, которое это задержание инициировало и реализовало; при этом никаких законных оснований для проведения выездного заседания суда не было, настаивали в апелляции адвокаты.

Защитникам удалось встретиться с политиком лишь перед началом слушаний. По их словам, "только в 12:29 защитники были уведомлены сотрудником полиции о заседании, которое состоится через 1 минуту - в 12.30".

Необычный формат выездного судебного заседания в полиции ранее объяснили тем, что у политика "отсутствовали актуальные тесты на коронавирусную инфекцию". "В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности доступ в помещение, где происходит судебное заседание, ограничен", - говорилось в сообщении УМВД по Московской области. В итоге на состоявшееся в отделении заседание пустили лишь сотрудников "России-24" и "Лайф".

"Системное толкование"

Прокуратура утверждает, что постановление Химкинского суда, продлившее задержание Навального, вынесено без нарушений.

Надзорное ведомство не увидело проблемы в том, что ни одна из статей Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального кодексов, на которые ссылался суд, не касается условно осужденных.

"Системное толкование во взаимосвязи норм ст. 46 УИК РФ, ст.ст. 396, 397, 399 УПК РФ правомерно позволило суду рассмотреть по существу представление начальника УМВД России по городу Химки… о продлении срока задержания осужденного Навального А. А. до 30 суток", - говорится в возражениях прокуратуры на апелляционную жалобу, которые опубликовал адвокат Вадим Кобзев.

В своем отзыве ведомство указало, что проведение слушаний в отделе полиции не умаляет принципа независимости суда. Кроме того, закон не требует от суда процессуального документа о назначении заседания в выездном режиме, говорится в документе.

Несмотря на то, что химкинский суд отказался дать адвокатам пообщаться с Навальным наедине, прокуратура не считает, что его право защиту было нарушено. "Нахождение сотрудников полиции в кабинете во время общения осужденного Навального с адвокатами являлось правомерным, поскольку последний на тот момент имел статус задержанного", - говорится в документе.