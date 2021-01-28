Фото Берни Сандерса в варежках принесло почти $2 млн. Он отдаст деньги нуждающимся
Фото в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло левому сенатору Берни Сандерсу почти 2 млн долларов. Заказы на майки и стикеры со ставшей мемом фотографией продолжают поступать, а сшившая рукавицы из старого свитера жительница Вермонта, который представляет Сандерс, надеется оплатить из этих доходов обучение дочери.
Фото нахмурившегося Сандерса, сидящего в отдалении от других гостей (гостей церемонии рассадили редко в целях физического дистанцирования) в коричневой парке и больших шерстяных варежках, разлетелось по соцсетям сразу после инаугурации. Сенатора вставляли в голливудские фильмы, фотохроники Ялтинской конференции, аниме и "Игру престолов".
Берни Сандерс не в первый раз покорил интернет, на этот раз - в шерстяных рукавицах. Новый мем начали быстро монетизировать.
Майки по цене $27 и свитшоты за $45 появились на официальном сайте Сандерса в минувший четверг и меньше чем через час были распроданы. Заказать их в магазине до сих пор невозможно.
За последние пять дней товары со знаменитым фото принесли социалисту Сандерсу около $1,8 млн, говорится в его заявлении.
"Мы с Джейн (жена Сандерса - Би-би-си) были поражены творческими способностями, которые так много людей показали за прошлую неделю, и я очень рад, что мы сможем оказать помощь нуждающимся жителям Вермонта", - заявил политик, состоящий во фракции демократов в Сенате.
Варежки и благотворительность
Сделавшая рукавицы учительница из Вермонта Джен Эллис тоже получила несколько тысяч заказов, но выполнять их не торопится. "Я больше не занимаюсь варежками", - сказала она в интервью Би-би-си.
Узнав о популярности мема, Эллис все же сшила несколько пар и теперь продает их на аукционах. "В выходные я сделала несколько пар для благотворительности", - рассказывает она. Доходы от продажи первой пары отдадут вермонтской организации для ЛГБТК+-молодежи, деньги от продажи второй уйдут на нужды НКО по спасению бездомных собак.
Прибыль от продажи третьей пары варежек пойдет на оплату обучения дочери Эллис в колледже.
Эллис не вяжет рукавицы сама. В беседе с Би-би-си она рассказала, что просто сшивает друг с другом куски старых распоротых шерстяных свитеров.
$1,8 млн, собранные сенатором на продаже одежды, уйдут на поддержку благотворительной организации Meals on Wheels, доставляющей еду людям, которые не могут купить ее сами. По большей части этой услугой пользуются люди с ограниченной мобильностью.
В офисе Сандерса говорят, что агентство Getty, продающее права на использование фото в США, обязалось передать той же организации все лицензионные выплаты, полученные за использование фото. В Getty это пока не комментировали.
Наконец, Meals on Wheels получит еще 20 тыс. долларов от продажи вязаной куклы "председателя Сандерса".
Куклу связала 46-летняя Тоби Пералес Кинг из Техаса, а в среду она ушла на eBay за 20 тыс. долларов при начальной цене в 99 центов.
"Я разговорилась с подругой, которая тоже делает вещи. Она сказала, что Берни продает толстовки и отдает выручку в Meals on Wheels, - рассказывает Кинг. - Тогда я поняла, что хочу сделать с куклой, которую я связала."
Представитель eBay подтвердил Си-эн-эн, что вырученные от продажи куклы деньги действительно достанутся НКО. У площадки есть механизм, позволяющий продавцам официально передавать выручку на благотворительность.
"На фоне пандемии спрос на услуги Meals on Wheels резко вырос: уязвимые пожилые люди оказываются запертыми дома", - заявила представительница программы в интервью Си-эн-эн.
Впрочем, сам Сандерс в своем заявлении отмечает, что собранные деньги не решат проблем испытывающих финансовые трудности из-за пандемии американцев.
"Я буду делать все, что могу, в Вашингтоне, чтобы работающие люди Вермонта и всей страны получили поддержку, которая им нужна посреди самого серьезного кризиса со времен Великой депрессии", - говорится в заявлении сенатора.
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