Фото Берни Сандерса в варежках принесло почти $2 млн. Он отдаст деньги нуждающимся

Автор фото, AFP

Фото в шерстяных варежках на инаугурации Джо Байдена принесло левому сенатору Берни Сандерсу почти 2 млн долларов. Заказы на майки и стикеры со ставшей мемом фотографией продолжают поступать, а сшившая рукавицы из старого свитера жительница Вермонта, который представляет Сандерс, надеется оплатить из этих доходов обучение дочери.

Фото нахмурившегося Сандерса, сидящего в отдалении от других гостей (гостей церемонии рассадили редко в целях физического дистанцирования) в коричневой парке и больших шерстяных варежках, разлетелось по соцсетям сразу после инаугурации. Сенатора вставляли в голливудские фильмы, фотохроники Ялтинской конференции, аниме и "Игру престолов".

Берни Сандерс не в первый раз покорил интернет, на этот раз - в шерстяных рукавицах. Новый мем начали быстро монетизировать.

Майки по цене $27 и свитшоты за $45 появились на официальном сайте Сандерса в минувший четверг и меньше чем через час были распроданы. Заказать их в магазине до сих пор невозможно.

За последние пять дней товары со знаменитым фото принесли социалисту Сандерсу около $1,8 млн, говорится в его заявлении.

"Мы с Джейн (жена Сандерса - Би-би-си) были поражены творческими способностями, которые так много людей показали за прошлую неделю, и я очень рад, что мы сможем оказать помощь нуждающимся жителям Вермонта", - заявил политик, состоящий во фракции демократов в Сенате.

Варежки и благотворительность

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, "Председатель Сандерс", как все полноценные мемы, успел появиться на граффити

Сделавшая рукавицы учительница из Вермонта Джен Эллис тоже получила несколько тысяч заказов, но выполнять их не торопится. "Я больше не занимаюсь варежками", - сказала она в интервью Би-би-си.

Узнав о популярности мема, Эллис все же сшила несколько пар и теперь продает их на аукционах. "В выходные я сделала несколько пар для благотворительности", - рассказывает она. Доходы от продажи первой пары отдадут вермонтской организации для ЛГБТК+-молодежи, деньги от продажи второй уйдут на нужды НКО по спасению бездомных собак.

Прибыль от продажи третьей пары варежек пойдет на оплату обучения дочери Эллис в колледже.

Эллис не вяжет рукавицы сама. В беседе с Би-би-си она рассказала, что просто сшивает друг с другом куски старых распоротых шерстяных свитеров.

$1,8 млн, собранные сенатором на продаже одежды, уйдут на поддержку благотворительной организации Meals on Wheels, доставляющей еду людям, которые не могут купить ее сами. По большей части этой услугой пользуются люди с ограниченной мобильностью.

В офисе Сандерса говорят, что агентство Getty, продающее права на использование фото в США, обязалось передать той же организации все лицензионные выплаты, полученные за использование фото. В Getty это пока не комментировали.

Наконец, Meals on Wheels получит еще 20 тыс. долларов от продажи вязаной куклы "председателя Сандерса".

Куклу связала 46-летняя Тоби Пералес Кинг из Техаса, а в среду она ушла на eBay за 20 тыс. долларов при начальной цене в 99 центов.

"Я разговорилась с подругой, которая тоже делает вещи. Она сказала, что Берни продает толстовки и отдает выручку в Meals on Wheels, - рассказывает Кинг. - Тогда я поняла, что хочу сделать с куклой, которую я связала."

Представитель eBay подтвердил Си-эн-эн, что вырученные от продажи куклы деньги действительно достанутся НКО. У площадки есть механизм, позволяющий продавцам официально передавать выручку на благотворительность.

"На фоне пандемии спрос на услуги Meals on Wheels резко вырос: уязвимые пожилые люди оказываются запертыми дома", - заявила представительница программы в интервью Си-эн-эн.

Впрочем, сам Сандерс в своем заявлении отмечает, что собранные деньги не решат проблем испытывающих финансовые трудности из-за пандемии американцев.