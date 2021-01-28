В Британии запускается всенародный проект по созданию произведений искусства

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Запускает новую инициативу сэр Энтони Гормли

В Британии под покровительством ведущих музеев и художников проводится всенародная художественная акция с целью занять чем-то заскучавшую в локдауне публику и пробудить в ней творческую фантазию.

Устроители акции предлагают британцам создавать своими руками различные художественные объекты на определенную тему и выставлять их на всеобщее обозрение в своем окне, на балконе или в саду.

Каждые две недели заданная тема будет меняться, а вместе с нею и курирующий ее художник.

Запускает этот проект под названием "Большая художественная выставка" (Great Big Art Exhibition) знаменитый британский скульптор сэр Энтони Гормли, автор монументальной скульптуры "Ангел Севера" и многих других крупномасштабных проектов и инсталляций, в которых произведение искусства непосредственно взаимодействует как с ландшафтом, так и со зрителем.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, "Ангел Севера" установлен на холме в городе Гейтсхед на северо-востоке Англии

По словам Гормли, новый проект - это попытка пробудить в людях креативность и оптимизм, вроде того, который возник стихийно во время первого локдауна, когда по всей Британии люди стали рисовать и вывешить в окнах рисунки в знак поддержки работников Национальной службы здравоохранения.

Запущенный 14 марта 2020 года одной скучающей датчанкой в соцсетях аккаунт @tussenkunstenquarantaine ("Между искусством и карантином"), где люди публиковали фото воссозданных с помощью подручных средств шедевров мировой живописи, был подхвачен во многих странах.

Особенно он стал популярен в рунете, где хэштег #изоизоляция продолжает бить все рекорды креативной мысли, однако в Британии на него откликнулись слабо.

Поэтому нынешний проект - это своего рода инъекция творческой инициативы в массовое сознание британцев, уставших от долгого сидения дома.

"Как замечательно, что в период, когда все театры и галереи в стране закрыты, можно пробудить этот экстраординарный запас креативности и творческой мысли во всем ее разнообразии", - отметил Энтони Гормли.

Выпустить на волю внутреннего зверя

В качестве первой темы Гормли выбрал изображение животных.

Автор фото, BALANGGARRA ABORIGINAL CORPORATION / UWA CENTR Подпись к фото, Не обязательно быть Дюрером, чтобы нарисовать такого кенгуру. Хотя, конечно, смогут не все

"Нам надо выпустить на волю нашего внутреннего зверя. Люди найдут его в себе…это может оказаться кит или даже динозавр", - сказал он в интервью Би-би-си.

Для вдохновения Гормли отобрал несколько широко известных изображений животных, в частности, рисунок Альбрехта Дюрера, нарисовавшего носорога, никогда его не видев, а также уникальное наскальное изображение кенгуру, обнаруженное в пещерах горной гряды Кимберли в Австралии.

Гормли также специально для этого проекта слепил небольшую фигурку собаки, чтобы наглядно показать, как можно своими руками сделать что-то уникальное для украшения собственного интерьера.

Автор фото, SIR ANTONY GORMLEY Подпись к фото, Знаменитый скульптор показал, как это просто - слепить собаку

"У меня все двери и окна в доме увешаны и уставлены таким вот зверинцем. Если они падают и разбиваются, мы делаем новые, на смену," - пояснил скульптор.

Автор фото, SIR ANTONY GORMLEY

Среди художников-кураторов этого проекта Соня Бойс, Аниш Капур, Джереми Деллер, а также живущий в Британии известный китайский концептуалист Ай Вейвей.

Инициатор всенародного художественного творчества - арт-проект Firstsite, на сайте которого все желающие принять участие

могут зарегистрироваться и получить стартовый набор для творчества.

"Большую художественную выставку" поддержали ведущие британские музеи - галерея Тейт, Британский музей, Национальная галерея - которые по очереди будут предлагать работы из своих коллекций в качестве вдохновляющей идеи для создания чего-то нового.

Однако пока неясно, как будет собираться информация обо всех созданных домашних шедеврах и будет ли устроена некая коллективная экспозиция, когда будет снят карантин. Как и то, хватит ли вообще у людей сил и желания участвовать в проекте.