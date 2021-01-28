"За Варю Шмыкову будет революция". Что думают люди, о которых допрашивают соратников Навального

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, "Это такое шаманство": Вырыпаев и Троицкий о своих именах в "группе риска"

Поздно вечером в четверг соратницу Алексея Навального Любовь Соболь допрашивали по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм, возбужденному по итогам протестов 23 января.

Помимо прочего ее спросили, знакома ли она, например, с Дмитрием Глуховским, Татьяной Лазаревой, Александрой Бортич, Варварой Шмыковой, Ириной Вилковой, Артемием Троицким, Иваном Вырыпаевым, Яной Трояновой и Никитой Белоголовцевым. Это известные актеры, телеведущие и журналисты, которые высказывались в поддержку Навального.

Соболь, если верить копии, которую распространил ее адвокат Владимир Воронов, отказалась отвечать на вопрос, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Адвокат Сергей Бадамшин назвал этих людей "группой риска".

Би-би-си выяснила, что об этом думают люди, упомянутые в протоколе.

Иван Вырыпаев, драматург и режиссер, живет в Варшаве:

"Я, конечно, не могу быть напуган за себя, потому что я не в России - из-за пандемии. Я не прячусь, но я живу в Варшаве, а вся эта протестная история случилась, пока я у себя дома. Я хотел прилететь на протест, я не тот человек, который отсиживается дома, но просто рейсы не летали.

За себя я совершенно не переживаю. Это неприятная история, у меня есть отец в России, но я сейчас меньше всего про себя думаю, я думаю про моих коллег, актеров, и мне неприятно. Это пока какой-то список, конечно, нет же еще никакого такого уголовного дела.

Мне кажется, что со стороны властей будет большой ошибкой тронуть, например, Варвару Шмыкову. Если за Навального и не хотят, может, выходить многие в России, то за Варю Шмыкову будет просто революция. Не советую.

Конечно, я знаю, на что иду, не ребенок. Я стоял с плакатом в Варшаве, я продолжаю писать в "Фейсбуке", я даю интервью - сегодня это уже пятое. Конечно, делаю это сознательно. Здесь у меня есть работа интересная, жена и ребенок. Я боюсь не тюрьмы, а просто что заберут паспорт. И будешь ты ходить по Москве... И на протесты из-за тебя никто не выйдет, потому что не в тюрьме. Но меня не за что посадить, статьи-то нет. В чем меня можно обвинить, я же не призываю к насилию или к свержению власти? Говорить, что ты против Путина или за Навального - пока что даже в нашем Уголовном кодексе нету такой статьи".

Артемий Троицкий, музыкальный критик:

"Я узнал о том, что моя фамилия была названа в числе прочих неблагонадежных. Как она в этом списке оказалась, я не знаю, но могу догадываться.

По-видимому, это касается моих публикаций. Я довольно много пишу, в том числе и на политические темы. Полагаю, что высказывания мои трудно назвать образцом восторженности и благонадежности в отношении путинского режима. Думаю, что таким образом я и засветился в этом списке.

Какие еще можно мне предъявить обвинения, я затрудняюсь сказать. Думаю, что иных оснований нет, поскольку в протестных акциях в России я не участвовал с лета 2019 года. Тем более, санитарно-эпидемиологических норм не нарушал, поскольку, вообще говоря, живу не в Российской Федерации, а в Эстонии.

Насколько мне известно, вчера обыски и задержания проводились именно на основании возможного нарушения этих самых санитарных норм в период пандемии. Так что если я оказался в одном из этих списков, наверное ко мне есть какие-то претензии по части ношения маски. Но это все очень смешно, конечно....

Впервые мне такая честь была оказана сегодня, когда с утра начались звонки от различных агентств, порталов, радиостанций с вопросами по поводу того, каким образом я обнаружился в списке у тех, кто обыскивал Любовь Соболь. Никакого отношения к этим акциям я, к сожалению, не имею. Хотя у нас в Таллинне тоже прошла акция солидарности с Алексеем Навальным и за свободу политзаключенных, и вот на этой акции в центре Таллинна я присутствовал".

Петр Верзилов, участник Pussy Riot и издатель "Медиазоны":

"Я регулярно попадаю в такие списки, так как власть по дефолту уверена, что я организатор каждого подобного мероприятия.

Так, когда у меня проходили обыски прошлым летом, мне вменяли организацию митинга 27 июля 2019 года, который я якобы организовывал, будучи в тот день вожатым в детском лагере в Эстонии.

Мне кажется, сейчас риски распространяются на любого человека, который не готов молчать о происходящем".

Сергей Смирнов, главный редактор "Медиазоны":

"Ну, наверное, [попал в список] как активный противник власти - других объяснений у меня нет. Ну и [поддержка Навального] в соцсети конечно. Уголовным делом может грозить".