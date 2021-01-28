Байден приостановил оружейную сделку Трампа с Саудовской Аравией и ОАЭ. Надолго ли?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В центре внимания - многомиллиардная сделка на поставку Эмиратам 50 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 "Лайтнинг" корпорации Lockheed Martin и 18 боевых дронов "Рипер".

США временно приостанавливают продажу оружия Саудовской Аравии и ОАЭ, о чем за час до вступления президента Джо Байдена с нефтяными монархиями договорился его предшественник Дональд Трамп.

Президент заявил, что должен внимательно изучить условия контрактов, заключенных в последние дни Трампа у власти. Рассмотрение может занять несколько месяцев.

Это частая практика при смене караула в Вашингтоне, и решение Белого дома не означает, что нефтяные монархии оружия не получат, хотя этого желают многие влиятельные демократы. Но оно заставит Эр-Рияд и Абу-Даби понервничать.

И госсекретарь Энтони Блинкен в во время встречи с журналистами в свой первый официальный рабочий день, и посол ОАЭ в Вашингтоне в записи в "Твиттере" подчеркнули рутинный характер происходящего.

Многомиллиардная сделка

В центре внимания - многомиллиардная сделка на поставку Эмиратам 50 новейших истребителей-бомбардировщиков F-35 "Лайтнинг" корпорации Lockheed Martin и 18 боевых дронов "Рипер".

Ситуация дополнительно осложняется тем, что, по данным вашингтонских источников агентства Рейтер, Дональд Трамп обещал ОАЭ самолеты в обмен на нормализацию их отношений с Израилем в августе прошлого года.

Общая договоренность была достигнута в декабре. В течение нескольких недель стороны уточняли цену и сроки поставок, детали технического оснащения "Лайтнингов" и обучения летного и обслуживающего персонала.

Как заявил один из источников, Дональд Трамп подписал контракт буквально за час до официального вступления Байдена в должность.

Общая сумма поставок ОАЭ высокотехнологичных вооружений производства американских корпораций General Atomics, Lockheed Martin Corp и Raytheon Technologies Corp оценивается в 23 миллиарда долларов.

Намеченная продажа 18 дронов могла бы стать второй по масштабу подобной сделкой США с иностранным государством.

США предлагали партнерам завершить поставку самолетов и дронов к 2027 году.

Саудовской Аравии администрация Трампа договорилась продать высокоточные авиационные боеприпасы на 478 миллионов долларов.

Кроме того, израильская газета Haaretz в прошлое воскресенье сообщила, что Израиль дал США согласие на размещение приобретенной у него системы ПВО "Железный купол" в одной арабской стране. Конкретно не уточнялось, но аналитики находят очевидным, что речь идет о Саудовской Аравии.

Сделки с Эр-Риядом также подвергнутся дополнительному изучению.

Высокопоставленный чиновник администрации сообщил New York Times на условиях анонимности, что выполнение соглашений с ОАЭ, возможно, и не будет приостанавливаться, но это не касается сделок в Саудовской Аравией, вызывающих наибольшие политические возражения.

Сложный баланс

США мало зависят от ближневосточной нефти, но она важна для Европы, а в военно-стратегическом плане Саудовская Аравия и ОАЭ - незаменимые союзники Вашингтона.

С одной стороны, Эр-Рияд и Абу-Даби явно нуждаются в защите от возможных атак со стороны Ирана либо его региональных сторонников.

Утром 14 сентября прошлого года саудовские нефтеперерабатывающие заводы в Абкайке и Хурайсе подверглись удару беспилотников. Пожары удалось быстро потушить, но инцидент вызвал временное падение нефтедобычи в королевстве с 9,8 миллиона баррелей до 4,1 миллиона баррелей в сутки, что составляет примерно 5% мирового производства.

Ответственность взяли на себя связанные с Ираном йеменские хуситы, с которыми Саудовская Аравия ведет борьбу на стороне признанного правительства страны.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Жизни йеменцев важны - гласит плакат одной из участниц протестной акции против продажи оружия Саудовской Аравии и ОАЭ в Британии. ОАЭ и Саудовская Аравия воюют с проиранскими повстанцами в Йемене

23 и 26 января этого года в Эр-Рияде были слышны взрывы и видны клубы дыма. Власти королевства хранят молчание, но американское посольство в Эр-Рияде предупредило граждан США об опасности, косвенно подтвердив, что случилось что-то нехорошее.

По информации Wall Street Journal, одному из королевских дворцов нанесен незначительный ущерб. Первая атака предположительно осуществлялась с территории Ирака, где проиранские группы располагают свободой действий, а вторая из того же Йемена.

С другой стороны, многие демократы на Капитолийском холме питают к ним идеологическое отвращение из-за нарушений прав человека, неравноправия женщин и войны в Йемене, в которой страдает гражданское население.

В частности, высказываются опасения, что мишенью для американских "умных бомб", попади они в руки саудовцев, могут стать жилые кварталы йеменских городов, контролируемых хуситами.

Как пишет New York Times, однопартийцы Байдена еще до инаугурации начали убеждать его аннулировать соглашения, заключенные при Трампе.

Сенатор-демократ от Коннектикута Кристофер Мерфи и член палаты представителей от Калифорнии Ро Ханна выразили надежду, что результатом "изучения" станет отмена оружейных сделок. Они призвали "пересмотреть отношения с союзниками в Заливе" и "прекратить задабривание жестоких диктаторов ради политических выгод".

Главным камнем преткновения в отношениях Вашингтона и Эр-Рияда является жестокое убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашогги в октябре 2018 года, и подозрения, что преступление санкционировал наследник престола и фактический правитель королевства кронпринц Мохаммед бин Салман.

Характер этих отношений в будущем будет сильно зависеть от результатов расследования, проводимого ЦРУ. Назначенная Байденом директор национальной разведки Эврил Хейнс во время утверждения в сенатском комитете по международным делам обещала не скрывать собранные данные.

Автор фото, AFP Подпись к фото, Журналист Джамаль Хашогги был жестоко убит на территории саудовского консульства в Стамбуле в октябре 2018 года

Даже консервативный Фонд защиты демократии в опубликованном 26 января докладе о положении с правами человека в мире указал на принца Салмана как на основного виновника в деле об убийстве Хашогги.

Как указывает New York Times, важность Саудовской Аравии и ОАЭ как союзников во многом определяется тем, насколько Вашингтону удастся улучшить вконец расстроившиеся при Трампе отношения с Ираном.

Новый госсекретарь Энтони Блинкен - в прошлом один из архитекторов ядерной сделки с Ираном 2015 года, из которой вышла прежняя администрация. Теперь США могут к ней вернуться.

Но, во-первых, переговоры обещают быть долгими и непростыми, а во-вторых, договоренности 2015 года касались исключительно атомной программы Ирана и никак не затрагивали его военно-политическую активность на Ближнем Востоке, чем в основном и был недоволен Трамп.

Пока, как сообщает Wall Street Journal, американские военные расширяют свое присутствие в Саудовской Аравии. В придачу к известной военно-воздушной базе "Принц Султан" южнее Эр-Рияда создаются аналогичные объекты в Таифе и Табуке на западе страны, а порт Янбу на Красном море будет использоваться для их снабжения, чтобы избежать плавания в близком к Ирану Ормузском проливе.

Во время упомянутого выступления перед прессой госсекретарь Блинкен, с одной стороны, пообещал "помочь американскому партнеру Саудовской Аравии защитить себя от нападений на ее территорию и призвать нарушителей стабильности к ответу", с другой стороны, выразил "реальное беспокойство" в связи с "направляемой Саудовской Аравией военной кампанией, которая привела к одному из худших гуманитарных кризисов нашего времени".

Он заявил о намерении США несколько смягчить санкции против хуситов во избежание голода и страданий гражданского населения.

Деннис Росс, занимавшийся Ближним Востоком при четырех американских президентах, предсказал New York Times, что сделка с Эмиратами, выведшими свои войска из Йемена осенью 2019 года и менее повинными в нарушениях прав человека, скорее всего, получит добро.