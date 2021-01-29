Смерть ледяного гиганта: айсберг A68a раскололся на части

Подпись к фото, Имя A68a сохранится за самым крупным из обломков

Айсберг-гигант, площадь которого когда-то составляла почти 6 тыс. квадратных километров, вновь раскололся, и, похоже, что скоро от былого величия мало что останется.

Как показали спутниковые снимки, сейчас айсберг представляет собой два крупных и множество мелких обломков, которые пока что вместе дрейфуют в 135 километрах от юго-восточного побережья Южной Георгии - британской заморской территории. И скорее всего скоро пути этих обломков разойдутся.

Более трех лет A68a оставался крупнейшим айсбергом в мире. В зависимости от страны его размеры оценивали в четверть Уэльса, две Москвы с пригородами, целый Нью-Джерси и Израиль с лишком.

Но по мере того, как гигант удалялся от Антарктики, мягкий климат и агрессивная морская среда Южной Атлантики делали свое дело.

Названия в виде сочетания букв и цифр присваиваются айсбергам по месту их образования и дальнейшего дробления.

Последний раскол означает, что больший обломок оставит за собой имя A68a, а меньший станет именоваться A68g.

В конце прошлого года возникли опасения, что все еще огромный A68a, который выглядел из космоса как рука с указующим перстом, может привести к катастрофе экологической системы Южной Георгии, если сядет на мель вблизи побережья.

Дело в том, что ледяная стена могла перекрыть доступ к пище пингвинам и морским котикам, которые обитают на острове. Однако разлом айсберга скорее всего исключил такой сценарий.

Автор фото, NASA/Aqua/Modis Подпись к фото, 23 декабря от айсберга откололся "указующий перст"

При этом усложнилась задача ученых, которые собирались в ближайшее время отправиться на британском исследовательском судне Джеймс Кук с Фолклендских островов к Южной Георгии, чтобы изучить айсберг.

Они надеялись разместить вокруг айсберга автономные зонды, чтобы узнать, как присутствие такой массы льда влияет на окружающую среду.

Экспедиция была запланирована еще в середине декабря, и с тех пор объект будущих исследований буквально таял на глахзах, а теперь не факт, что ко времени их прибытия им будет что изучать.