Уроженца Чечни арестовали за драку с омоновцами на митинге в Москве

Автор фото, Presnensky District Court

Суд в Москве арестовал Сайд-Мухаммада Джумаева, обвиняемого в насилии к сотрудникам правоохранительных органов во время протестной акции 23 января. Полицейские задержали его в Псковской области, сдаться властям ему советовал депутат Госдумы Адам Делимханов.

"Пресненский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Джумаева Сайда-Мухаммада Сайд- Ахмадовича, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ, на срок до 23 марта", - сообщила пресс-служба суда.

На видео, опубликованном Следственным комитетом России, Джумаев говорит, что понимает, что его задержали за сопротивление сотрудникам полиции и "за то, что пошел в бега, не сдался властям сразу". На вопрос, признает ли он свою вину, молодой человек отвечает: "Признаю".

Ранее в четверг СКР сообщил о задержании в Псковской области молодого человека 2000 года рождения, который во время акции вблизи Пушкинской площади "нанес сотрудникам ОМОНа, а также полиции множественные удары руками и ногами по различным частям тела".

В ведомстве уточняли, что молодой человек был объявлен в федеральный розыск, а обвинение по ст. 318 УК РФ ему предъявили заочно. Еще по двум аналогичным эпизодам он проходит подозреваемым.

Издание "Кавказский узел" сообщало, что речь идет об уроженце Чечни Сайд-Мухаммаде Джумаеве. Он, предположительно, является героем широко разошедшегося в соцсетях ролике, на котором молодой человек кидается в драку с вооруженными дубинками омоновцами, после чего протестующие затягивают его внутрь толпы, спасая от задержания.

Когда в анонимных телеграм-каналах назвали имя героя видео, депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов записал обращение, в котором предложил молодому человеку помочь "с тем, что касается закона", если он сдастся властям.

"Если ты принимаешь их [протестующих] позицию, ты не должен ни от кого бегать, должен идти до конца вслед за ними. С тобой и с теми, кто с тобой эту позицию разделяет, мы умеем себя вести. Но если ты их позицию не признаешь, Рамзан-хаджи [Кадыров], наш падишах, сказал, что поможет тебе с тем, что касается закона, [как] только ты появишься", - заявил Делимханов.

Помощница Делимханова Татьяна Лазина после этого объясняла, что в обращении депутата речь шла о юридической поддержке и предоставлении адвоката.

Кроме того, Лазина рассказала, что Делимханов провел встречу с родителями молодого человека, которые заявили, что "случившееся - неудачное стечение обстоятельств", и он не поддерживает протестующих и Алексея Навального.

По итогам протестных акций, прошедших 23 января во многих городах России, следователи возбудили по крайней мере 23 уголовных дела. Большинство из них - по статье о применении насилия к представителю власти. К уголовной ответственности, по данным на среду, были привлечены 16 человек.