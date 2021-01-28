Австралиец вырвался из пасти крокодила, схватившего его за голову

Подпись к фото, Гребнистые крокодилы обитают в основном в Юго-Восточной Азии и на севере Австралии

В Австралии мужчина сумел спастись от напавшего на него крокодила. Он разжал руками пасть животного, схватившего его за голову, сообщили местные власти.

Австралиец купался в озере Лейк-Плэсид, расположенном в штате Квинсленд, когда на него набросился гребнистый крокодил длиной около 1,5-2 м.

После инцидента с рептилией мужчину доставили в местную больницу с незначительными рваными ранами. По словам властей, ему очень повезло, что полученные повреждения не оказались более серьезными.

Санитар Пол Свини рассказал, что, когда к пострадавшему приехала машина скорой помощи, он был удивительно спокоен.

"Он заявил, что его за голову укусил крокодил, и рассказал, как он высвободился из пасти хищника. Для этого он схватил крокодила за челюсти изнутри и разжал ему пасть. Когда он высвобождал руки, челюсть захлопнулась на указательном пальце", - рассказал Свини журналистам.

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Гребнистый крокодил считается самым крупным современным наземным или прибрежным хищником, длина самцов достигает семи метров, а вес - двух тонн

По словам медика, мужчина затем достаточно долго плыл к берегу и самостоятельно выбрался на берег. "Во время осмотра мы обнаружили на его голове следы от зубов", - добавил он.

Пострадавшего затем доставили в местную больницу, представитель которой рассказал Би-би-си, что мужчина находится в стабильном состоянии.

Свини также сообщил, что этот человек, пожелавший сохранить анонимность, в течение примерно восьми лет купался в озере три раза в неделю. Как признался медик, его не удивит, если тот продолжит традицию заплывов после восстановления.

Департамент экологии Квинсленда сообщил, что Лейк-Плэсид проверят специалисты, чтобы выяснить причины нападения рептилии и при необходимости принять меры.

"Напоминаем всем, что Лейк-Плесид и регион Кэрнс известны как "страна крокодилов", и призываем всегда быть там начеку", - говорится в заявлении ведомства.