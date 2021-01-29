Дайджест: Навальный остается в СИЗО, Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным

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Московский областной суд решил оставить Алексея Навального в следственном изоляторе до 15 февраля, таким образом отклонив жалобу адвокатов на задержание оппозиционера на 30 суток, до нового судебного заседания по делу "Ив-Роше". Навальный, выступавший в суде по видеосвязи, заявил, что ему "было все понятно до начала заседания". В своем выступлении они назвал происходящее с ним "демонстративным беззаконием". На заседании суда была наш корреспондент Оксана Чиж.

На сайте Навального в четверг также появилось его письмо из СИЗО "Матросская тишина", в котором оппозиционер сравнивает власти с героями стихотворения Корнея Чуковского "Тараканище" и призывает принимать участие в акциях протеста. Он также прокомментировал растущую популярность своего расследования "Дворец для Путина" о комплексе в Геленджике, который, по его утверждениям, принадлежит президенту России и его близким. Сам Путин заявляет, что факты в фильме Навального фальсифицированы, и к этому дворцу он отношения не имеет. "Расследование про дворец Путина посмотрело уже 100 миллионов, и 2% этих зрителей, вышедших на улицу, будет достаточно, чтобы привести в чувство всех завсегдатаев аквадискотеки, - пишет Навальный. - Сразу перестанут грозно шевелить усами".

Это расследование Навального стало самым популярным неразвлекательным роликом русскоязычного сегмента YouTube. Мы рассказываем о том, кто смотрит видео, как они его находят и досматривают ли до конца.

Между тем российские власти продолжают обыски и задержания сторонников Навального в связи с несанкционированными акциями протеста, состоявшимися в Москве и других городах России 23 января.

В четверг был арестован популярный TikTok-блогер Константин Лакеев, которого обвиняют в нападении на автомобиль во время демонстрации в Москве.

Кроме того, за драку с московским ОМОНом также задержан уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев - предположительно, он был героем популярного в соцсетях ролика, на котором молодой человек кидается в драку с вооруженными дубинками омоновцами, после чего протестующие затягивают его внутрь толпы, спасая от задержания.

Параллельно с этим развивается так называемое "санитарное дело", в рамках которого соратников Навального обыскивают и задерживают по подозрению санитарно-эпидемиологических правил во время демонстраций. Ранее обыски в связи с этим делом прошли в двух квартирах Навального, в офисе Фонда борьбы с коррупцией (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента) и еще у нескольких известных оппозиционеров, некоторые были задержаны. Наши корреспонденты Елизавета Фохт и Анна Пушкарская разбирались, как выглядят такие действия с точки зрения российских законов.

А еще мы поговорили с некоторыми из тех, к кому следователи по этому делу проявили интерес. В том числе нам дали интервью драматург и режиссер Иван Вырыпаев, музыкальный критик Артемий Троицкий и издатель "Медиазоны" Петр Верзилов.

Псаки: Байден не скрывал озабоченности

В четверг вечером появились новые подробности о первом телефонном разговоре президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Кремль и Белый дом сообщали о его содержании очень по-разному. Если российские власти рассказали о "деловом и откровенном характере" беседы, то американская администрация сообщила об обсуждении острых вопросов, в том числе отравление Навального и суверенитет Украины.

Автор фото, EPA

На следующий день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден "не сдерживался, когда выражал озабоченность в связи с тем, как обращаются с Алексеем Навальным и протестующими".

"Хочу сказать, что у Байдена во время этого разговора были ясные цели, которых он хотел достичь. Он никогда не сдерживался в отношении президента Путина или своей озабоченности по поводу действий российского правительства", - сказала Псаки.

Впрочем, несмотря на обсуждения острых тем, Байден и Путин во время разговора достигли договоренности о продлении договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

Умер Василий Лановой

В четверг вечером умер один из самых известных российских актеров театра и кино Василий Лановой. Ему было 87 лет, недавно его госпитализировали с осложнениями после заражения коронавирусом.

Автор фото, TASS/Valentin Mastyukov Подпись к фото, Василий Лановой в роли Вронского

Мы вспоминаем о жизни актера и в том числе рассказываем о его политических взглядах, которые в последние годы совпадали с официальной позицией российских властей.

Коронавирус: эксперты ВОЗ в Ухане, еще одна вакцина для Британии

Эксперты Всемирной организации здравоохранения начали работать в китайском Ухане, где, как предполагается, около года назад появился новый коронавирус. В четверг они впервые вышли из карантина и приступили к исследованиям, правда пока неясно, допустят ли их на все нужные объекты.

Автор фото, EPA Подпись к фото, Эксперты ВОЗ в Ухане

В числе прочего эксперты планируют посетить лаборатории, где проводились первые тесты, и рынок, с которого, вероятно, начал распространяться Covid-19.

Тем временем в Британии близка к одобрению уже четвертая вакцина от коронавируса. Сейчас жителям страны уж делают прививки тремя препаратами: производства компании AstraZeneca и Оксфордского университета, а также фирм Pfizer и Moderna. В четверг стало известно, что еще одна вакцина, которую разработала американская Novavax, в результате масштабных клинических испытаний в Британии показала эффективность на уровне 89,3%. Британские власти уже заказали 60 млн доз этого препарата.

Британия стала самой пострадавшей от коронавируса страной Европы, число умерших здесь превысило 100 тыс. человек.

GameStop: Уолл-стрит наносит ответный удар

В войне между инвесторами-любителями и профессиональными трейдерами с Уолл-стрит из-за акций компании GameStop наступил новый этап. В четверг несколько платформ по торговле ценными бумагами ограничили операции с акциями этой фирмы по продаже видеоигр после того, как крупные хедж-фонды стали терпеть огромные убытки.

Автор фото, Getty Images

Крупные фонды с Уолл-стрит сделали ставку на падение стоимости бумаг GameStop, но брокеры-любители скоординировали свои действия в социальных сетях и сумели поднять котировки более чем на 700% за неделю.

Мы рассказываем, каким образом зарабатывают на торговле акциями молодые американцы, почему они ополчились на крупные инвестиционные фонды, и как вышло, что для участников этой принципиальной битвы речь идет о столкновении не только финансовых интересов, но и разных поколений.

Шедевр Ботичелли продан за $92 млн

На торгах аукционного дома Sotheby's продана картина Сандро Ботичелли "Портрет молодого человека с медальоном". Покупатель, имя которого не называется, отдаст за нее 92 млн долларов - это самая большая сумма, когда-либо заплаченная за произведения этого флорентийского мастера эпохи Возрождения.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Сотрудник аукционного дома держит "Портрет молодого человека с медальоном"

"Эта работа Ботичелли во всех отношениях превосходит все, что мы раньше видели на рынке, сказал агентству Франс-пресс старший вице-президент Sotheby's Кристофер Апостл. - Картина символизирует и воплощает Возрождение во Флоренции. За время моей жизни подобного не было".

Предполагается, что портрет был создан в 1470-е или 1480-е годы.

В Португалии рассмотрят закон об эвтаназии

Португальский парламент рассмотрит закон о декриминализации содействия в совершении самоубийства. Согласно законопроекту, врачи, которые помогают пациенту при определенных жестких условиях добровольно закончить жизнь, могут быть освобождены от уголовного преследования. Сейчас подобные действия медиков караются тюремным заключением до восьми лет.

Против закона выступает президент Португалии, который может наложить на него вето (что лишь отложит его принятие) - либо отправить его на изучение в конституционный суд. Одна из стран мира, где эвтаназия была легализована, - это Бельгия, год назад там произошла вот эта громкая история.

Суд по делу о войне в Эфиопии

В столице Эфиопии начинается суд над 20 руководителями "Народного фронта освобождения Тыграя" (НОФТ) - движения, которое руководило этим эфиопским регионом. В числе обвиняемых - основатель НОФТ и бывший президент Тыграя.

Автор фото, Reuters Подпись к фото, Из-за войны из Тыграя были вынуждены бежать тысячи людей. Это – один из беженцев в Судане

Осенью прошлого года в Эфиопии вспыхнула кровопролитная война, поскольку власти региона отказались подчиняться Аддис-Абебе. Однако в конце ноября центральные власти сумели завоевать Тыграй и взять под контроль его столицу. В январе руководители НОФТ были арестованы, однако обвинений им пока не предъявили. Мы подробно рассказывали о еще одной войне, которая внезапно вспыхнула в Африке, но сравнительно быстро закончилась.

Times хвалит Bellingcat

Лондонская Times публикует редакционную статью о независимом агентстве расследований Bellingcat. В числе прочего оно рассказывало о тех, кто организовал отравление "новичком" бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, а также публиковало подробные данные о сотрудниках ФСБ, следивших за Навальным в день его отравления.

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"Народное агентство расследований", известное как Bellingcat, было основано за много километров от всех зон военных действий заскучавшим экс-студентом, который искал в социальных сетях свидетельства очевидцев о происходящем во время "Арабской весны", - рассказывает газета. "Сегодня Bellingcat все так же работает из гостиной его основателя Элиота Хиггинса в [британском] Лестере, но оно стало главным гражданским расследователем военных преступлений и заказных убийств", - сказано в публикации.

Редакция Times вспоминает основные расследования Bellingcat, в том числе об атаках при помощи химического оружия в Сирии, сбитом над Украиной MH-17 и сопровождавших Навального сотрудниках ФСБ.

"Расследования Bellingcat о России вызвали отпор Кремля, Москва заявила, что эта организация является частью ЦРУ", - отмечает Times. И при этом уточняет, что Bellingcat "разумно отказывается от пожертвований со стороны правительств и живет за счет грантов и средств, полученных от семинаров по обучению методам своих исследований".

"Благодаря Bellingcat, диктаторы и клептократы знают, что нет таких темных уголков, в которые нельзя заглянуть", - заключает редакция Times.

25 лет со дня смерти Иосифа Бродского

Российский выпуск журнала Esquire рассказывает о жизни поэта, лауреата Нобелевской премии по литературе Иосифа Бродского по случаю 25-й годовщины его смерти. Бродский умер 28 января 1996 года.

Автор фото, JMN/Cover/Getty Images

Журналист Николай Картозия - один из авторов недавнего документального фильма о поэте - коротко описывает его ленинградский период и подробно останавливается на жизни Бродского за рубежом, работе в американском университете в городе Анн-Арбор и службе "поэтом-лауреатом" Библиотеки конгресса США.

Упоминает автор и о современном звучании поэзии Бродского, в том числе о ставшем очень популярным во время пандемии стихотворении "Не выходи из комнаты", которое Картозия связывает с восточными философиями.

"Принято считать, что Иосиф Бродский заразил нас "нормальным классицизмом". А двери в восточную метафизику распахнул Виктор Пелевин. На самом деле и понятие пустоты, и понимание мира как иллюзии растворены уже в ленинградских стихах Бродского, - замечает автор публикации. - Как вы думаете, о чем его хрестоматийные стихи "Не выходи из комнаты" и "Идет четверг. Я верю в пустоту"?

В этом году также отмечалось 80 лет со дня рождения Бродского, по этому случаю мы нашли в архиве уникальные аудиозаписи, на которых поэт читает свои стихи в студии Русской службы Би-би-си.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, При Эдуарде I шотландская государственность практически исчезла. Поэтически можно сказать, что солнце закатилось, а чертополох (национальный символ) завял.

Наш корреспондент Яна Литвинова продолжает рассказывать об очень трудной, но захватывающей истории Шотландии. Во четвертой части второго сезона "Настоящей игры престолов" идет речь о кровавых сражениях между шотландцами и англичанами, в которых пока побеждают последние (но продолжаться это будет не очень долго).

Если во многих странах мира сейчас выстроились очереди за вакциной от коронавируса, то в Бразилии очень дефицитным стал совсем другой препарат - кислород, который получают люди, страдающие от осложнений этого заболевания.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер Подпись к видео, Борьба за кислород на Амазонке. Вторая волна коронавируса в Бразилии.

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