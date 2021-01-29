Коронавирус в России: лечение плазмой вакцинированных и возвращение к очному обучению

Автор фото, Sergey Malgavko/TASS Подпись к фото, Медсестра и пациент после вакцинации от коронавирусной инфекции первым компонентом вакцины "Гам-КОВИД-Вак"

Россия открыла авиасообщение с новыми странами, в Москве начали исследования лечения от Covid-19 плазмой вакцинированных, а вузы вернутся к очному обучению. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Менее 20 тысяч новых случаев

В России за последние сутки выявили 19 238 новых заболеваний коронавирусом. Это на 100 случаев больше, чем днем ранее. Пятый день подряд число ежедневно выявляемых заболеваний ниже 20 тысяч.

В Москве последние два дня снова выросло число заболевших - в пятницу оно составило 2799 человек, хотя ранее опускалось до чуть более чем 1800 человек. В Санкт-Петербурге выявили 2284 новых заражений.

За сутки в стране выздоровели 26 204 человек. После новогодних праздников - с 12 января - согласно статистике оперштаба, число выздоровевших было либо на несколько тысяч человек больше, либо примерно равно числу заболевших. С 26 января число выздоровевших в стране каждый день на несколько тысяч выше, чем заболевших.

За сутки в России подтверждены 534 смерти пациентов с Covid-19, 63 из них - в Москве. Уровень смертей в последнюю неделю остается примерно на том же уровне и существенно не снижается.

В Москве начали исследование лечения Covid-19 плазмой крови вакцинированных

В московской мэрии заявили, что в столице начали "масштабные исследования" лечения больных Covid-19 плазмой крови тех, кто прошел вакцинацию на базе больниц. С апреля в столице переливают больным кровь переболевших инфекцией.

Метод переливания плазмы переболевших коронавирусом "доказал свою эффективность" и активно применяется в московских стационарах, заявила заместитель мэра Анастасия Ракова.

"Москва стала первым городом, который для всего объема переливаемой плазмы проводит исследование на наличие и количество вируснейтрализующих антител. С учетом того, что при применении вакцины "Спутник V" у человека вырабатывается высокий титр вируснейтрализующих антител, существует вероятность того, что в будущем донорами смогут стать и прошедшие вакцинацию", - сказала Ракова.

После завершения исследования в мэрии примут решение о том, приглашать ли вакцинированных в качестве доноров.

По данным мэрии на 10 января, с апреля плазму с антителами к коронавирусу сдали 10,5 тысяч человек. Сообщалось, что эффективность этого метода лечения у тяжелобольных достигает 50%. Больше всего доноров плазмы в столице среди людей от 26 до 40 лет.

Серьезных исследований такого метода лечения Covid-19 пока нет, в науке оно пока не признано эффективным. Некоторые исследования еще продолжаются, в некоторых на небольшой выборке сделаны предварительные выводы об эффективности переливания плазмы при лечении ОРВИ, вызванных другими вирусами.

Россия открыла авиасообщение с Грецией и Сингапуром

Россия с 8 февраля возобновляет международное авиасообщение с Грецией и Сингапуром. Рейсы будут выполняться из Москвы в Афины два раза в неделю, в Сингапур - три раза в неделю, сообщили в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С этого же дня разрешат международные рейсы из аэропортов Астрахани, Екатеринбурга, Иркутска, Махачкалы, Минеральных Вод, Нижнего Новгорода, Перми и Хабаровска, пишет РБК.

Власти Греции разрешают въезд в страну до 500 россиян в неделю при наличии отрицательного результата теста на коронавирус и ваучера с подтверждением брони номера в отеле.

Чтобы попасть в Сингапур, нужно предоставить отрицательный результат теста на коронавирус и медицинскую страховку. Затем туристы отправляются на 14-дневный карантин и в конце его срока должны предоставить результат еще одного ПЦР-теста.

Ранее с 27 января Россия разрешила возобновить авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. Правда, въехать туда из-за ограничений в этих странах россиянам, скорее всего пока не удастся. В большинстве стран действует карантин по прибытию.

Россия прекратила международное авиасообщение из-за пандемии с 27 марта прошлого года. С 1 августа 2020 года Россия возобновила полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию, с 15 августа - в Швейцарию, с 3 сентября - в Египет, Мальдивы и ОАЭ, в середине сентября - в Беларусь, Казахстан, Киргизию и Южную Корею. С ноября возобновлены полеты в Кубу, Сербию и Японию.

Вузы вернутся к очному обучению

Российские вузы могут вернуться к очному обучению с 7 февраля по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора, но должны быть готовы к возвращению ограничений в случае ухудшения эпидемиологической ситуации, говорится в приказе минобрнауки, имеющегося в распоряжении РИА Новости и ТАСС.

"Приказываю руководителям находящихся в ведении Министерства науки и высшего образования РФ образовательных организаций высшего образования по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора организовать реализацию образовательных программ в очной форме обучения исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (Covid-19) на соответствующей территории субъекта РФ", - говорится в документе.

Вузам, которые не подчиняются минобрнауки, также рекомендовано вернуть очные занятия исходя из эпидемической ситуации. Приказ вступает в силу с 7 февраля 2021 года.

Ректорам также приказано принять меры по профилактике распространения коронавируса, включая обеспечение условий для гигиенической обработки рук антисептиками при входе в вуз, в места общего пользования, столовые, санузлы, термометрию, запрет на допуск лиц с признаками инфекционных заболеваний, контроль за масочным режимом и социальным дистанцированием, проветривание учебных помещений во время перерывов.

"Руководителям образовательных организаций обеспечить <...> готовность возобновления ограничительных мероприятий в случае осложнение эпидемиологической ситуации", - добавляется в документе.