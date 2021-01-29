Суд решил отпустить по УДО осужденного по "московскому делу"

Автор фото, Sergey Savostianov/TASS Подпись к фото, Егор Лесных из Волжского, до момента задержания он занимался ремонтными работами в Москве

Волжский городской суд Волгоградской области постановил отпустить условно-досрочно осужденного по "московскому делу" Егора Лесных. Он был приговорен к трем годам за насилие в отношении представителя власти на митинге в Москве в 2019 году.

Решение вступит в законную силу через 10 дней, сообщил РИА "Новости" адвокат Лесных Эльдар Гароз. Если оно не будет обжаловано, то Лесных должны выпустить, добавил адвокат.

"Суд удовлетворил мое ходатайство об освобождении, так как характеристики у Егора положительные, колония не возражала. Потерпевшие также не возражали", - сказал Гароз.

В чем обвиняли Лесных

В декабре 2019 года Мещанский районный суд Москвы приговорил Лесных к трем годам колонии общего режима, признав виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК).

В основе обвинения Лесных - запись с места задержания протестующих Бориса Канторовича и Инги Кудрачевой во время протестной акции 27 июля 2019 года в Москве.

Силовики, судя по видео, избили Канторовича дубинками и проволокли по асфальту. В их сторону из толпы полетела мусорная урна и пластиковые бутылки.

Нескольких человек, в том числе Егора Лесных, обвинили в применении силы против полицейских. По версии следствия, Лесных вместе с другими фигурантами дел по этой статье - Максимом Мартинцовым и Александром Мыльниковым на пересечении Рождественки и Театрального проезда во время акции 27 июля стали бить ногами росгвардейца Максима Косова, а затем повалили его на тротуар. Их уголовные дела объединили в одно производство. Все трое свою вину не признали и заявляли, что пытались остановить избиение людей.

Лесных также обвиняли в том, что он якобы пнул полицейского Алексея Федорова.

Что говорил Лесных на суде

"Никакого насилия я не совершал, у меня была попытка предотвратить насилие в отношении людей. Я просто потянул сотрудника Росгвардии. Девушку и парня избивали, они просили о помощи, там уже была кровь. Я просто хотел это остановить", - говорил Лесных.

Суду Лесных объяснил, что на митинге действовал, исходя из "своего эмоционального состояния и обостренного чувства справедливости".

Адвокат Лесных отмечал, что в материалах дела даже не было видеозаписи, на которую ссылаются правоохранительные органы, а есть только скриншоты, "из которых ничего не понятно".

Лесных отбывал наказание в ИК-12 в городе Волжском до ноября 2020 года. Затем суд в кассации смягчил ему наказание, и Лесных перевели в колонию-поселение.