Суд отправил под домашний арест первого фигуранта "санитарного дела"

Автор фото, Tverskoy District Court

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест координатора штаба Навального Олега Степанова, подозреваемого по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе протестной акции.

Степанов будет находиться под домашним арестом до 23 марта 2021 года, сообщила пресс-служба суда.

МВД также обратилось в суд с ходатайством о заключении под домашний арест брата Алексея Навального Олега, продюсера "Навальный Live" Любови Соболь, главы "Альянса врачей" Анастасии Васильевой и активистки Марии Алехиной.

В чем их обвиняют

Подозреваемые, большинство из которых являются соратниками политика Алексея Навального, проходят по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (часть 1 статьи 236 УК РФ), которое было возбуждено после протестной акции 23 января.

В среду, 27 января, полиция провела обыски по этому делу как минимум по 15 адресам, в том числе в квартире у супруги Навального Юлии, студии YouTube-канала "Навальный Live" и офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, (признан в России организацией, выполняющей функции иностранного агента).

Согласно ходатайству следователя, которое опубликовал адвокат Любови Соболь Владимир Воронин, подозреваемые вместе с "неустановленными лицами" через соцсети разместили посты с призывами выходить на акцию 23 января.

"Действуя по вышеуказанному призыву, группа лиц, численностью не менее 500 человек, в том числе лица, которые... были обязаны находиться в режиме изоляции по местам проживаний, проследовали на Пушкинскую площадь, где участвовали в массовой несогласованной акции, нарушив санитарно-эпидемиологические правила, создав угрозу массового заболевания людей по неосторожности", - говорится в документе.

Как следует из документов, опубликованных адвокатами подозреваемых, в деле есть показания кассира KFC Арсения Хесина, который рассказал, что пошел на акцию, имея положительный тест на Covid-19, безработного Дмитрия Рощектаева, который заявил, что пришел на Пушкинскую "чтобы увидеть и зафиксировать несанкционированные действия протестующих", а также свидетеля по фамилии Карасев, отметившего, что силовики на митинге "были максимально вежливы" и "сами первыми не начинали стычки".

После акции в Москве городской департамент здравоохранения со ссылкой на данные приложения "Социальный мониторинг" сообщал, что в мероприятии участвовали 19 человек с подтвержденным коронавирусом.

Согласно фрагменту допроса Соболь, который также публиковал адвокат Воронин, в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических норм следователи интересовались не только активистами, но и деятелями культуры, в том числе актрисами Александрой Бортич, Яной Трояновой и Варварой Шмыковой, режиссером Иваном Вырыпаевым и писателем Дмитрием Глуховским.

Мера пресечения

Первая часть 236-й статьи вводит санкции за "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий".

Наказание по ней предусматривает штрафы в размере от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Согласно нормам уголовно-процессуального кодекса (УПК), помещать в СИЗО фигурантов этого дела нельзя - применять такую меру пресечения можно только к тем, кому грозит больше трех лет колонии.

Однако и домашний арест в качестве меры пресечения по данному составу, по мнению адвоката Соболь Воронина, является необоснованным. "По нетяжкому составу, ранее не судимой, с малолетней дочкой... Бред", - написал он в "Твиттере".

Автор фото, Anton Novoderezhkin/TASS

Ужесточение санитарной статьи

Статья 236 УК РФ была ужесточена весной 2020 года. Власти объясняли это тем, что многие жители России не соблюдают правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

До поправок максимальное наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм не превышало года колонии. После изменения закона его увеличили до двух лет лишения свободы. Нарушителям могут запретить занимать определенные должности. Кроме того, им могут назначить принудительные работы или штраф до 700 тысяч рублей.

В том случае, если выяснится, что из-за нарушения санитарных правил погиб человек, потенциальное наказание увеличивается до пяти лет колонии. При гибели более двух человек - до семи лет.

Согласно статистике судебного департамента при Верховном суде, за первые шесть месяцев 2020 года до суда дошли семь дел, возбужденных по первой части 236-й статьи.

В четырех случаях суды пошли по процедуре назначения судебного штрафа - в этом случае подсудимых освобождают от уголовного преследования. В трех случаях приговоры были вынесены, но в качестве наказания тоже назначили штраф - в колонию никого не отправили.