Полицейских осудили по делу об обварившемся насмерть задержанном

Автор фото, investigative committee Подпись к фото, Батарея, которую, по версии следствия, повредил погибший

В Калининграде суд приговорил двух бывших полицейских по делу о смерти задержанного, обварившегося кипятком в отделении полиции, к срокам в два и два с половиной года. Их признали виновными в халатности. В 2019 году 36-летний игрок местного футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков был доставлен в полицию по подозрению в мелком хулиганстве.

Как сообщает "Новый Калининград", бывший начальник смены дежурной части отдела полиции Московского района Николай Плебух получил два с половиной года колонии общего режима, а его подчиненный Александр Иванов - два года.

Ранее гособвинитель запросила Плебуху шесть лет колонии общего режима, Иванову - пять лет и девять месяцев. Сторона потерпевших просила суд вернуть материалы дела в прокуратуру и предъявить подсудимым обвинение в убийстве.

Плебух вину признал частично, Иванов вину в халатности признал полностью. Оба подсудимых объясняли случившееся трагической случайностью.

Что произошло

В 2019 году 36-летний игрок местного футбольного клуба "Прогресс" Иван Вшивков был доставлен в отдел полиции по Московскому району Калининграда по административной статье о мелком хулиганстве.

По версии следствия, в отделении между Вшивковым и другим задержанным произошла перепалка, после которой его перевели в другую камеру. Там, как следует из материалов дела, Вшивков сломал висевшую над дверью камеру видеонаблюдения и оторвал батарею, откуда полился кипяток.

Мужчина получил ожоги 95% тела и умер в больнице.

Иванов в суде говорил, что ничего не предпринял, потому что не знал, что "из батареи может идти такой кипяток и так сильно может человек обжечься".

"За много лет мы многое повидали и, к сожалению, подвержены профессиональной деформации. У нас иногда такой цирк бывает, так воют иногда", - объяснял бывший старший оперативный дежурный ОВД.

Версия семьи

Близкие погибшего ставили под сомнение версию с батареей.

"Мы так думаем, что Ивана били, отключили, а потом лили на него кипяток. Даже и врачи сказали, что для того, чтобы получить такие серьезные ожоги, нужно долго лежать под струей кипятка. Скорей всего, он был в отключке", - говорила "Настоящему времени" мать погибшего Ольга Вшивкова.

По ее словам, футболиста задержали, когда он вместе с мужем сестры, который отмечал день рождения, вышел в магазин. Полицейские на служебной машине подъехали к мужчинам, когда тем оставалось дойти до дома около 100 метров, и "сын действительно мог возмутиться, на основании чего его забирают", рассказывала Вшивкова.

Женщина утверждала, что была на связи с сыном, пока его везли в отдел, и проявлений агрессии с его стороны не заметила. Полицейские, по ее словам, "тоже говорили с ним нормально".