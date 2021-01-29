При столкновении микроавтобуса и фуры под Самарой погибли 10 человек

Автор фото, TASS Подпись к фото, На месте столкновения микроавтобуса с грузовиком DAF на 873-м километре трассы М-5

В результате столкновения междугороднего микроавтобуса и фуры под Самарой погибли 10 человек, еще 14 госпитализированы.

"По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 10 человек и еще 14 получили телесные повреждения различной степени тяжести", - говорится в сообщении Следственного комитетат России (СКР). Ранее полиция сообщала о шести погибших.

По данным МЧС, авария произошла в 19:20 в районе населенного пункта Заборовка. На 873-м километре трассы М-5 ("Урал") грузовик DAF с полуприцепом занесло, в результате чего произошло лобовое столкновение с рейсовым микроавтобусом Citroen, который ехал в Сызрань, пишет Интерфакс.

В то же время ТАСС со ссылкой на следствие передает, что причиной автокатастрофы мог стать маневр автобуса. "Предварительно, автобус пошел на обгон", - сказали агентству в управлении СКР.

Как рассказал ранее источник Интерфакса, микроавтобус был практически уничтожен в результате аварии. "Точное количество погибших не удается подсчитать, так как автобус полностью разбит", - говорил он.

Восемь человек находятся в тяжелом состоянии, еще двое в средне-тяжелом, сообщили Интерфаксу в министерстве здравоохранения Самарской области.

"Несовершеннолетних среди жертв и пострадавших нет. В автобусе был один маленький ребенок, он жив. Автобус рейсовый, ехал в Сызрань", - сообщили ТАСС в областном управлении СКР.

Для эвакуации пострадавших задействована санитарная авиация, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.