"Тебе свободы слова не хватает?" В вузах, школах и детсадах отговаривают детей от митингов

Автор фото, Erik Romanenko/Tass Подпись к фото, Чиновники и учителя активно призывают детей не идти на митинги

Перед ожидающейся акцией протестов сторонников Алексея Навального власти активизировали работу с молодежью. В вузах, школах и даже детских садиках детей и родителей пугают арестами, а на уроки приглашают полицейских.

Русская служба Би-би-си изучила самую масштабную за последние годы в России кампанию по профилактике молодежных протестов.

Родительские собрания

Министр просвещения России Сергей Кравцов в среду, 27 января, призвал сенаторов усилить воспитательную работу в школах и развивать школьное самоуправление, чтобы избежать участия детей в несогласованных протестах.

"Это комплексная работа. Нет одного решения. Нужно работать с семьей, вести работу с родителями, с директорами школ. Мы запланировали ежемесячно проводить всероссийские родительские собрания - впервые, такого никогда не было", - говорил Кравцов.

Регионы быстро откликнулись на этот призыв. Власти нескольких областей и крупных городов объявили о проведении экстренных родительских собраний.

Серию внеочередных собраний в четверг, 28 января, обещала провести мэрия Рязани. На встрече обсудят "профилактику правонарушений с участием сотрудников полиции по делам несовершеннолетних (ПДН)", говорится в сообщении администрации.

В кемеровской области в пятницу, 29 января, прошло всекузбасское родительское собрание – министр образования и науки Кузбасса Софья Балакирева назвала главной темой встречи "опасения родителей" из-за "напряженной социальной ситуации".

Профилактику ведут и вузах. Южно-Уральский государственный университет в воскресенье, 31 января - в день протестных акций - проведет день открытых дверей, который начнется в полдень (на это время запланировано начало митинга).

В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Петербурге на воскресенье перенесли занятия в рамках программы "Школа дипломатии" - и тоже на 12:00.

Профилактика в школьных чатах и детских садах

Призывы оградить детей от участия в митингах распространяются в родительских чатах школ, детских садах и группах учебных заведений в соцсетях.

"Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня", - цитировало петербургское издание "Фонтанка" сообщения в родительских чатах от руководства школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов города.

Екатеринбургское издание Е1.ru приводило похожие сообщения от воспитателей детских садов в разных городах Свердловской области, распространявшиеся перед митингом 23 января. В одном из чатов детям и их родителям в этот день предлагалось посмотреть любимое кино, погулять в парке или покататься на санках.

Более строгие меры решили применить в некоторых школах Нижнего Новгорода. Как пишет "Коммерсант", несколько учебных заведений города передали родителям старшеклассников на подпись документ о взятии ответственности за местонахождение ребенка 31 января.

В аккаунтах многих школ и детских садов в "Инстаграме" в пятницу появилась памятка под названием "Как объяснить ребенку, что участие в митинге для него небезопасно?" Фоном в памятке идут черно-белые фото полицейских, которые прижали к земле задержанного школьника.

На страницах школ публикуются заявления родителей учеников, которые осуждают участие детей в протестах. "От лица родительского комитета заявляю, что мы, родители, крайне негативно относимся к попытке вовлечь школьников в политические дискуссии и, тем более, митинги", - пишет глава муниципального родительского комитета Майкопа в аккаунте одной из городских школ.

В аккаунтах многих школ, колледжей и лицеев появились подробные фото- и видеоотчеты о воспитательных мероприятиях, на которые приглашены сотрудники ПДН или местной прокуратуры. Большинство постов сопровождаются хэштегом #детивнеполитики, которые, как ранее выяснила Би-би-си, связаны с Общероссийским народным фронтом.

Омский радиоведущий Роман Тырков в среду рассказал в "Твиттере" про школьника, который подготовил доклад "О семейных ценностях семьи Навальных", после чего его вызвали к директору на профилактическую беседу.

Воспитательные меры применяются не только к ученикам, но и к учителям. Например, в отношении 25-летнего учителя истории из города Микунь в Коми Никиты Тушканова, который 23 января провел одиночный пикет в защиту свободы слова.

"После того, как я выразил свою гражданскую позицию, ко мне пришла полиция. Они составили акт опроса и спросили: "Тебе что, свободы слова не хватает?" Ну ребята, вы пришли ко мне по факту того, что я вышел на улицу, никого ни к чему не призывая", - рассказывал учитель в "Инстаграме".

Он рассказал про экстренное совещание в школе с представителями районного управления образования, в ходе которого его пытались склонить к увольнению. Тушканова отчитали за якобы получение денег от Навального и плохой пример детям. За учителя вступились в том числе Ксения Собчак и рок-группа “Порнофильмы”.

Кампания против митингов в соцсетях

После предыдущих акций протеста многие чиновники и прокремлевские СМИ сетовали на то, что сторонники Навального активно призывают несовершеннолетних выходить на митинг через соцсети.

На этой неделе Роскомнадзор обращался к "Фейсбуку", "Инстаграму", "Твиттеру", "ТикТоку", "ВКонтакте", "Одноклассникам" и YouTube. Им грозили штрафами за распространение призывов к детям участвовать в акциях.

Следственный комитет завел уголовное дело против соратника Навального Леонида Волкова по статье о склонении подростков к противоправным действиям через интернет. За день до того оппозиционер в "Фейсбуке" призвал родителей несовершеннолетних подростков отговорить детей от митингов.

Наиболее пристальное внимание силовиков привлек "ТикТок". Власть обеспокоило, что ролики тиктокеров с протестными хэштегами набирают десятки миллионов просмотров.

Продюсер рекламного агентства "Пикчер" Анатолий Капустин опубликовал в своем "Твиттере" скриншоты рекламных объявлений от "Общественной организации по делам молодежи". За несколько тысяч рублей блогеры выпускали ролики с хэштегом #нетреволюции: в них пугали юных зрителей попаданием в СИЗО и упирали на то, что дети самого Навального учатся за границей.

С аналогичными призывами через соцсети обратились и некоторые главы регионов, имеющие большое число подписчиков в соцсетях. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров опубликовал ролик в "Инстаграме", в котором во второй раз за неделю попросил "не втягивать наших детей во всевозможные политические дрязги".