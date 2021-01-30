Номинантка на "Грэмми", 34-летняя британская поп-певица Sophie погибла в Афинах

Автор фото, Sophie / MSMSMSM Подпись к фото, Дебютный альбом Sophie, вышедший в 2018 году, получил номинацию на "Грэмми"

Певица, продюсер, диджей и транс-активист Sophie, в значительной мере преобразившая облик электронной и поп-музыки в последнее десятилетие, трагически погибла в Афинах в возрасте 34 лет.

Софи родилась в Глазго, ее альбом был номинирован на премию "Грэмми", она сотрудничала с такими исполнителями, как Мадонна и Charli XCX.

"Софи была пионером нового звука, одним из самых влиятельных музыкантов последнего десятилетия", - говорится в заявлении ее лейбла Transgressive.

Согласно заявлению ее представителей, она скончалась в своем доме в Афинах около четырех часов утра в субботу в результате несчастного случая, после того как попыталась взобраться повыше, чтобы насладиться видом полной Луны, и оступилась.

SOPHIE, или Софи Ксеон, родилась мальчиком в 1986 году в Глазго. Ее дебютный сингл "Nothing More to Say" вышел в 2013 году.

Софи удалось создать характерное, узнаваемое звучание, сочетая элементы поп-музыки с трансом и другими танцевальными жанрами и дезориентирующими звуками вейв-форм.

Популярность пришла к Софи с выходом альбома популярной певицы Charli XCX, для которого Ксеон спродюсировала несколько треков. В том же году она поработала над синглом Мадонны Bitch, I'm Madonna и сделала еще несколько песен с Charli XCX.

Дебютный альбом Софи Oil of Every Pearl's Un-Insides вышел в 2018 году. Он поднимал темы идентичности, открытия себя заново и нонконформизма и был одобрительно принят критиками. Альбом был номинирован на престижную премию "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом года".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Софи создала уникальный и яркий сценический образ

"Это выход за рамки поп-музыки в область преследования трансцендентального. Софи делает абстрактную и сложную электронную музыку, которая бьет прямо в сердце - это редкое достижение", - писал журнал NME, поставивший альбому четыре балла из пяти.

Как трансгендер Софи пользовалась своей известностью для борьбы за права сообщества.