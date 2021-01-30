Номинантка на "Грэмми", 34-летняя британская поп-певица Sophie погибла в Афинах
Певица, продюсер, диджей и транс-активист Sophie, в значительной мере преобразившая облик электронной и поп-музыки в последнее десятилетие, трагически погибла в Афинах в возрасте 34 лет.
Софи родилась в Глазго, ее альбом был номинирован на премию "Грэмми", она сотрудничала с такими исполнителями, как Мадонна и Charli XCX.
"Софи была пионером нового звука, одним из самых влиятельных музыкантов последнего десятилетия", - говорится в заявлении ее лейбла Transgressive.
Согласно заявлению ее представителей, она скончалась в своем доме в Афинах около четырех часов утра в субботу в результате несчастного случая, после того как попыталась взобраться повыше, чтобы насладиться видом полной Луны, и оступилась.
SOPHIE, или Софи Ксеон, родилась мальчиком в 1986 году в Глазго. Ее дебютный сингл "Nothing More to Say" вышел в 2013 году.
Софи удалось создать характерное, узнаваемое звучание, сочетая элементы поп-музыки с трансом и другими танцевальными жанрами и дезориентирующими звуками вейв-форм.
Популярность пришла к Софи с выходом альбома популярной певицы Charli XCX, для которого Ксеон спродюсировала несколько треков. В том же году она поработала над синглом Мадонны Bitch, I'm Madonna и сделала еще несколько песен с Charli XCX.
Дебютный альбом Софи Oil of Every Pearl's Un-Insides вышел в 2018 году. Он поднимал темы идентичности, открытия себя заново и нонконформизма и был одобрительно принят критиками. Альбом был номинирован на престижную премию "Грэмми" в категории "Лучший танцевальный/электронный альбом года".
"Это выход за рамки поп-музыки в область преследования трансцендентального. Софи делает абстрактную и сложную электронную музыку, которая бьет прямо в сердце - это редкое достижение", - писал журнал NME, поставивший альбому четыре балла из пяти.
Как трансгендер Софи пользовалась своей известностью для борьбы за права сообщества.
"Чтобы заслужить эту награду, мне нужно было не только поменять звучание современной музыки, но и отчасти разрушить глубоко закрепившиеся и глубоко порочные патриархальные идеи", - заявила Софи, принимая награду Ассоциации независимых музыкантов в 2018 году.
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