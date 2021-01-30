Бунт и пожар в центре содержания мигрантов в Кенте: полиция выявляет зачинщиков
Пять человек арестованы в графстве Кент по подозрению в поджоге в центре размещения нелегальных минрантов. В пятницу жители лагеря разгромили столовую, после чего в одном из зданий начался пожар.
Правозащитники винят министерство внутренних дел в жестоком обращении с мигрантами, в то же время глава ведомства Прити Пател говорит, что сами обитатели лагеря своим поведением нанесли оскорбление британским налогоплательщикам.
По словам представителя полиции графства, ее сотрудники вместе с представителями Хоум-офиса устанавливают полный круг ответственных.
Ранее в полиции заявили, что в ходе учиненных группой мигрантов беспорядков было существенно повреждено одно из зданий бывших казарм, в которых оборудован лагерь.
Центр временного содержания, где произошли волнения, размещен в здании старых казарм в городе Фолкстон к юго-востоку от Лондона. С сентября в нем живет около 400 просителей убежища и нелегальных мигрантов, в основном прибывших из французского Кале.
За несколько дней до произошедшего у части обитателей был диагностирован коронавирус. Как утверждает благотворительная НКО Сare4calais, заразившиеся почти не получали помощи.
Причиной возмущения мигрантов, говорят в НКО, стали уведомления от владельца собственности, компании Clearsprings, о том что в центре вводится режим социального дистанцирования и десятидневная изоляция.
По данным Хоум-офиса, волнения начались из-за того, что ранее нескольких мигрантов переместили из центра, а остальные были недовольны тем, что их оставили в здании казарм.
Вечером часть мигрантов разгромила столовую центра и побила окна казарменного комплекса. Сообщается также о нападении на сотрудника охраны.
На место вызвали пожарных и полицию. В отчете министерства внутренних дел говорится, что одно из зданий казарменного комплекса было практически уничтожено. Тем не менее при беспорядках никто не пострадал.
"Мы проводим расследование и работаем с партнерами, чтобы установить все обстоятельства этого серьезного происшествия", - заявил журналистам детектив полиции Кента Эндрю Притчард.
"Разгромили столовую"
Как сообщают в полиции графства Кент, один человек был задержан за нападение на охранника, а еще четверо - в связи с возгоранием. В полиции отдельно подчеркнули, что не расценивают ситуацию как массовые беспорядки, но возгорание расследуют как поджог.
"Все очень расстроились, и несколько человек устроили небольшой беспорядок в столовой - они переворачивали столы, а потом начался пожар", - описывает инцидент основательница НКО Care4Calais Клер Мозли.
После возгорания персонал центра размещения эвакуировали, а в здания перестали подавать электричество.
НКО и Хоум-офис спорят о том, что произошло потом. Правозащитники утверждают, что мигрантов оставили в беспомощном положении - без света, отопления, возможности приготовить еду и без представления о том, что будет дальше, при том, что многие из них были заражены Covid-19.
Однако в правительстве возражают. "Это было намеренное нападение, которое подвергло опасности жизни людей. Идет формальное расследования, полиция провела задержания", - напомнили в субботу в МВД.
Кроме того, утверждают в ведомстве, персонал центра вывели из здания только на короткое время, пока в нем работали полиция и пожарные. Несмотря на невозможность приготовить еду, в центр ее доставляют.
"Казармы для доблестных солдат"
Отдельные представители местных властей и НКО призывают разместить мигрантов в отелях, где им было бы более комфортно, но в МВД настаивают, что никто перемещен не будет.
Глава ведомства Прити Пател назвала произошедшее глубочайшим оскорблением налогоплательщиков Британии. Она подчеркнула, что все участвовавшие в разгроме и поджоге понесут наказание.
Выступая в парламенте Пател заявила: "Раньше в этих зданиях размещались наши доблестные солдаты и армейский персонал - оскорбительно говорить, что для этих людей они недостаточно хороши".
В субботу обстановка в центре размещения в Фолкстоне была спокойной. Следственные действия на месте продолжаются.
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