Бунт и пожар в центре содержания мигрантов в Кенте: полиция выявляет зачинщиков

Автор фото, PA Media Подпись к фото, Полиция не относится к произошедшему в центре содержания беженцев, как к массовым беспорядкам, хотя здания комплекса сильно повреждены

Пять человек арестованы в графстве Кент по подозрению в поджоге в центре размещения нелегальных минрантов. В пятницу жители лагеря разгромили столовую, после чего в одном из зданий начался пожар.

Правозащитники винят министерство внутренних дел в жестоком обращении с мигрантами, в то же время глава ведомства Прити Пател говорит, что сами обитатели лагеря своим поведением нанесли оскорбление британским налогоплательщикам.

По словам представителя полиции графства, ее сотрудники вместе с представителями Хоум-офиса устанавливают полный круг ответственных.

Ранее в полиции заявили, что в ходе учиненных группой мигрантов беспорядков было существенно повреждено одно из зданий бывших казарм, в которых оборудован лагерь.

Центр временного содержания, где произошли волнения, размещен в здании старых казарм в городе Фолкстон к юго-востоку от Лондона. С сентября в нем живет около 400 просителей убежища и нелегальных мигрантов, в основном прибывших из французского Кале.

За несколько дней до произошедшего у части обитателей был диагностирован коронавирус. Как утверждает благотворительная НКО Сare4calais, заразившиеся почти не получали помощи.

Причиной возмущения мигрантов, говорят в НКО, стали уведомления от владельца собственности, компании Clearsprings, о том что в центре вводится режим социального дистанцирования и десятидневная изоляция.

По данным Хоум-офиса, волнения начались из-за того, что ранее нескольких мигрантов переместили из центра, а остальные были недовольны тем, что их оставили в здании казарм.

Автор фото, CARE4CALAIS Подпись к фото, Полиция расследует инцидент как намеренный поджог

Вечером часть мигрантов разгромила столовую центра и побила окна казарменного комплекса. Сообщается также о нападении на сотрудника охраны.

На место вызвали пожарных и полицию. В отчете министерства внутренних дел говорится, что одно из зданий казарменного комплекса было практически уничтожено. Тем не менее при беспорядках никто не пострадал.

"Мы проводим расследование и работаем с партнерами, чтобы установить все обстоятельства этого серьезного происшествия", - заявил журналистам детектив полиции Кента Эндрю Притчард.

"Разгромили столовую"

Как сообщают в полиции графства Кент, один человек был задержан за нападение на охранника, а еще четверо - в связи с возгоранием. В полиции отдельно подчеркнули, что не расценивают ситуацию как массовые беспорядки, но возгорание расследуют как поджог.

Автор фото, Care4Calais Подпись к фото, Care4Calais получила фото и видео от размещенных в центре беженцев

"Все очень расстроились, и несколько человек устроили небольшой беспорядок в столовой - они переворачивали столы, а потом начался пожар", - описывает инцидент основательница НКО Care4Calais Клер Мозли.

После возгорания персонал центра размещения эвакуировали, а в здания перестали подавать электричество.

НКО и Хоум-офис спорят о том, что произошло потом. Правозащитники утверждают, что мигрантов оставили в беспомощном положении - без света, отопления, возможности приготовить еду и без представления о том, что будет дальше, при том, что многие из них были заражены Covid-19.

Однако в правительстве возражают. "Это было намеренное нападение, которое подвергло опасности жизни людей. Идет формальное расследования, полиция провела задержания", - напомнили в субботу в МВД.

Кроме того, утверждают в ведомстве, персонал центра вывели из здания только на короткое время, пока в нем работали полиция и пожарные. Несмотря на невозможность приготовить еду, в центр ее доставляют.

"Казармы для доблестных солдат"

Автор фото, PA Media Подпись к фото, В пятницу вечером к центру выехали восемь пожарных машин

Отдельные представители местных властей и НКО призывают разместить мигрантов в отелях, где им было бы более комфортно, но в МВД настаивают, что никто перемещен не будет.

Глава ведомства Прити Пател назвала произошедшее глубочайшим оскорблением налогоплательщиков Британии. Она подчеркнула, что все участвовавшие в разгроме и поджоге понесут наказание.

Выступая в парламенте Пател заявила: "Раньше в этих зданиях размещались наши доблестные солдаты и армейский персонал - оскорбительно говорить, что для этих людей они недостаточно хороши".