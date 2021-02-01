Уолл-стрит против трейдеров-любителей: после GameStop взлетела стоимость серебра
Сражение между инвесторами-любителями и профессиональными трейдерами с Уолл-стрит продолжается, теперь его результатом стало резкое повышение стоимости серебра - котировки на него достигли максимальных показателей за последние восемь лет. После того, как участники интернет-форумов на сайте Reddit подняли цену акций компании GameStop, они стали скупать ценные металлы.
Рост цен на акции GameStop - фирмы, терпящей убытки и считавшейся близкой к банкротству, - стал неприятной неожиданностью для крупных хедж-фондов, которые зарабатывают на так называемых "коротких продажах", или shorting.
При таком виде операций хедж-фонд одалживает акции компаний у других инвесторов в надежде, что их стоимость упадет. При этом инвесторы берут ценные бумаги взаймы (за определенную плату), продают их на рынке, скажем, за десять долларов - и ждут, пока они упадут в цене, например, до пяти долларов. Затем фонд возвращает акции первоначальному владельцу, а прибыль оставляет себе.
Но стоимость акций GameStop, против которых сделали ставки крупные инвесторы, наоборот выросла, в результате чего хедж-фонды понесли огромные потери. В результате торговые площадки, позволяющие трейдерам-любителям осуществлять трансакции, ограничили операции с акциями GameStop и некоторых других фирм.
После этого трейдеры-любители, координирующие свои действия в сообществе r/wallstreetbets в социальной сети Reddit, начали скупать серебро и акции добывающих его компаний, в том числе австралийских компаний по добыче серебра. В том числе бумаги компании Argent Minerals в понедельник поднялись на 60%, а Investigator Resources - на 47%.
Продавцы серебряных монет сообщают о рекордном спросе и истощении запасов, а на лондонской бирже серебро поднялось на 11%, до 30 долларов за унцию - это самая высокая цена с 2013 года.
"Подумайте о прибыли"
Эксперты говорят, что для многих инвесторов-любителей война с Уолл-стрит - это вопрос не только финансов, но и идеологического противостояния, борьбы поколения милениалов с бейби-бумерами. "Подумайте о прибыли. Если вас не заботит прибыль, то подумайте о таких банках как JP Morgan, которые вы будете уничтожать по пути", - написал пользователь Reddit RocketBoomGo в популярном посте.
"Это любопытная ситуация - люди с Reddit обратили взор на более крупную цель и пытаются сделать шорт-сквиз на рынке серебра", - говорит аналитик Кайл Родда из Мельбурна.
С прошлой среды цены на серебро выросли в среднем на 20%. На Reddit активно обсуждают происходящее - пользователи побуждают друг друга покупать драгоценный металл. Однако если акции Gamestop до действий трейдеров-любителей были недорогими, то серебро в этом году росло. Кроме того, многие крупные инвесторы уже учли в своей долгосрочной стратегии, что ценные металлы будут дорожать на фоне пандемии Covid-19 и ее последствий.
Кроме того, манипулировать ценой серебра будет гораздо сложнее, чем акциями GameStop. "Рыночная капитализация серебра - от 1,4 до 1,6 трлн долларов, - говорит главный рыночный аналитик из компании FXTM Хуссейн Сайед. - Капитализация GameStop, до того как она стала целью инвесторов-спекулянтов, составляла около 1,5 млрд".
Трейдеры по ошибке скупили акции с похожим на Snapchat названием
Биржевая стоимость малоизвестной американской компании менее чем за неделю взлетела почти вдвое из-за трейдеров, которые по ошибке бросились скупать ее ценные бумаги, думая, что приобретают акции популярного сервиса мгновенных сообщений Snapchat.
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