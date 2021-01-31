В Швеции устроят кинофестиваль с одним зрителем. Зрительницу изолируют на острове
В Швеции медсестра Лиза Энрот выиграла в ходе конкурсного отбора возможность, находясь в одиночестве на острове, просмотреть всю программу Гётеборгского кинофестиваля, состояющую из 60 фильмов.
Всего в конкурсе участвовало 12 тыс. киноманов со всего мира.
Лиза Энрот в разгар нынешней пандемии работала в ковидном отделении больницы и, по ее собственному признанию, страшно устала и рада представившейся ей возможности на неделю окунуться в совершенно иную реальность.
Из-за пандемии коронавируса организаторам этого ежегодного фестиваля пришлось сильно изменить программу: никаких кинопоказов не проводится, но вместо этого вся программа будет доступна в стриминговом формате в онлайне.
Одновременно с этим устроители решили провести конкурс среди истинных киноманов и найти того человека, кто эмоционально и психологически готов был бы соответствовать призу - просмотру в одиночестве целой программы.
Как передает корреспондент Би-би-си Мэдди Севидж из Стокгольма, теперь Лизе Энрот предстоит прожить неделю в одиночестве на маяке Pater Noster на острове Хамнескар, без телефона, компьютера, книг или каких-либо других развлечений.
"Ветер, море и возможность стать частью совершенно иной реальности на неделю - мне это очень нравится", - сказала медсестра.
Лиза Энрот живет в небольшом городке Шёвде, расположенном в южной части Швеции, и состоит в местном киноклубе.
В субботу утром устроители кинофестиваля отвезли ее на остров Хамнескар, который расположен у западного побережья Швеции. Каждый день она будет публиковать видеодневник, но в остальное время у нее не будет возможности пользоваться интернетом.
Как сказала исполнительный директор Гётеборгского фестиваля Мирья Вестер, это было правильным решением - дать такую уникальную возможность одной из многих героинь и героев, работающих в сфере здравоохранения в период пандемии.
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