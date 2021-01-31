Фото: акции в поддержку Навального в России и за рубежом

31 января в десятках городах России и за рубежом прошли акции в поддержку политика Алексея Навального, который сразу после возвращения в Москву был арестован на 30 суток. Перед митингами в эти выходные были задержаны, а потом и арестованы многие соратники Навального, его родственники и сотрудника Фонда борьбы с коррупцией. В это воскресенье центры многих крупных городов были оцеплены полицией, протесты жестко подавлялись, а было задержано более 4 тысяч человек в разных городах России.