Коронавирус в России: переболевшим рекомендуют не вакцинироваться до осени

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Число новых случаев заражения коронавирусом в России продолжает снижаться. Суточный прирост - на уровне конца октября. Ученые утверждают, что новых штаммов на территории страны нет. Тем, кто уже переболел Covid-19, не стоит спешить с вакцинацией, советует эпидемиолог. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Снова на уровне конца октября

За последние сутки в России выявлено 17 648 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Этот показатель снижается третий день подряд - накануне было 18 359 новых случаев, а в субботу - 19 032.

Второй раз за шесть дней зарегистрировали меньше 18 тысяч заражений (в прошлую среду было 17 741 новых случаев заражения Covid-19). Суточный прирост при этом оказался наименьшим с 28 октября - тогда было 16 202 случая.

Снижение заболеваемости продолжается в том числе в Москве (2 037 новых случаев, а днем ранее было 2 284) и Петербурге (1 842 против 2 160).

Умерли за последние сутки, согласно данным штаба, 437 зараженных. Это минимальная смертность с середины ноября. Число выписанных за сутки превышает число заболевших - 18 169.

Всего с начала пандемии в России заразились 3 868 087 человек, умерли 73 619, выздоровели 3 318 173.

Ученые: в России нет новых штаммов коронавируса

Новые штаммы коронавируса, выявленные в Великобритании, Бразилии и ЮАР, на территории России не циркулируют, выяснил Российский консорциум по секвенированию генома коронавирусов (CORGI).

"Cреди вирусов, выявленных в России, в настоящее время не обнаружено вариантных штаммов из Великобритании (за исключением завозного случая в декабре), Бразилии, ЮАР и США", - говорится в исследовании, которое консорциум провел по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Изучив более 1,5 тысячи геномов инфекции, циркулирующих на территории России, ученые пришли к выводу, что скорость изменчивости коронавируса невысока и российские вакцины пока остаются эффективными против Covid-19.

О распространении нового штамма коронавируса в середине декабря 2020 года объявили власти Великобритании. К настоящему времени он распространился на территории 60 стран.

Как сообщала глава Роспотребнадзора Анна Попова, первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса был выявлен в России в конце 2020 года - его обнаружили у человека, который вернулся из Великобритании.

Нужно ли вакцинироваться переболевшим

Тем, кто уже переболел коронавирусом, не стоит спешить с вакцинацией, даже если количество антител у них снизилось, заявил в интервью "Известиям" замдиректора НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

"До осени он [переболевший] абсолютно точно не подлежит вакцинации - у него свой естественный, напряженный иммунный ответ", - сказал он.

"Если антител нет, это не значит, что другие иммунологические механизмы не работают. М-антитела живут не больше двух месяцев, G - у кого-то четыре месяца, у кого-то шесть. Это нормальное явление. Но Т-клеточная память остается, и при встрече с вирусом вновь выбрасываются антитела", - объяснил Горелов.