В зубах с острова Джерси нашли следы скрещивания неандертальцев с Homo sapiens

Автор фото, Journal of Human Evolution Подпись к фото, Зубы с острова Джерси - одни из ближайших к нам по времени из известных науке останков неандертальцев

Британские антропологи заново изучили 13 доисторических зубов, найденных в 1910-1911 годах вблизи населенного пункта Ла Кот де Сен-Брелад в юго-западной части острова Джерси.

Они всегда считались типично неандертальскими, но теперь ученые обнаружили в них многочисленные черты сходства с зубами современных людей.

По мнению экспертов, новое открытие доказывает, что неандертальцы и первые Homo sapiens были способны скрещиваться, и может пролить свет на причины исчезновения наших "двоюродных братьев".

Зубы с острова Джерси - одни из ближайших к нам по времени из известных науке останков неандертальцев.

По имеющимся данным, неандертальцы жили на обширной территории от Атлантики до Сибири около 400 тысяч лет назад. Они пользовались каменными орудиями, расписывали стены пещер, поддерживали старых и больных и хоронили покойников.

Неандертальцы были ниже ростом и массивнее Homo sapiens. Их отличительной чертой были выступающие надбровные валики, из-за чего глаза визуально казались меньше.

Неандертальцы исчезли примерно 40 тысяч лет назад, как раз в то время, когда Европу осваивали предки Homo sapiens, чьей первоначальной родиной была юго-восточная Африка.

Не менее пяти тысяч лет два вида человеческих существ жили бок о бок.

Зубы, которым примерно 48 тыс. лет, были найдены на небольшом гранитном уступе в пещере. Сначала считалось, что они принадлежали одному неандертальцу, но теперь установлено, что это зубы как минимум двух взрослых особей.

Исследователи применили компьютерную томографию, чтобы изучить зубы в подробностях, недоступных ученым прошлого.

Смешанное происхождение

Останки имеют ряд типично неандертальских свойств - и одновременно по форме схожи с зубами современного человека. Очевидно, эти черты проявлялись в тамошней популяции неандертальцев.

"Принимая во внимание, что в некоторых частях Европы современные люди 40-45 тысяч лет назад соседствовали с неандертальцами, особенности древних обитателей Ла Кот заставляют предположить, что они имели смешанное происхождение - неандертальцев и людей", - говорит руководитель исследования, профессор Крис Стрингер из Лондонского музея естественной истории.

Автор фото, Journal of Human Evolution Подпись к фото, Зубы были найдены больше 100 лет назад

Когда жили эти индивиды, климат в данной части мира был намного холоднее, а уровень моря - на несколько десятков метров ниже.

По словам соавтора исследования Мэтта Поупа из Университетского колледжа Лондона, те места были "фантастическими для охоты", благодаря большому количеству заканчивавшихся тупиками долин и оврагов, куда удобно было загонять добычу. При этом пещеры нужных для обитания размеров и конфигурации являлись редкостью, поэтому древние обитатели держались за них десятки тысяч лет.

По имеющимся данным, неандертальцы заселили местность вокруг Ла Кот примерно 250 тысяч лет назад.

Найденным зубам около 48 тысяч лет, а неандертальцы, как считают ученые, исчезли порядка 40 тысяч лет назад.

Возможно, они не вымерли в обычном смысле слова, а смешались с прибывшими Homo sapiens и растворились среди них?

"Такая гипотеза заслуживает серьезного внимания наряду с другими и, возможно, получит дополнительное подтверждение, когда мы лучше поймем генетический механизм смешивания", - заявил Би-би-си Мэтт Поуп.

"Несомненно, слово "вымерли" отчасти утрачивает смысл, когда налицо многочисленные факты скрещивания и сохранение значительной доли неандертальской ДНК у людей, за исключением региона к югу от Сахары".

Вклад неандертальцев в геном человека (генетический "чертеж", по которому строится организм) составляет 2-3 процента у всех людей неафриканского происхождения.