Коронавирус в мире: ЕС запирает границы, британский штамм снова мутировал

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, По всей Европе появилось больше полицейских патрулей, контролирующих границы

Евросоюз почти полностью закрыл въезд из большинства стран, в том числе из Великобритании. Тем временем ученые сообщили, что новый британский штамм коронавируса снова мутировал, что может сделать вакцины менее эффективной. Иммунизация населения продолжается, однако некоторые государства запрещают применять вакцину производства компании AstraZeneca для пожилых людей.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших в мире с начала пандемии составляет 103,5 млн человек, умерли - 2,2 млн.

Европа на замке

В понедельник Европейский союз ужесточил правила въезда для тех, кто не является гражданином стран блока. Теперь на территорию Евросоюза могут попасть только жители государств с минимальной статистикой заболеваемости и при условии, что там не было случаев заражения новыми штаммами - южноафриканским, британским или бразильским.

Под минимальной статистикой имеется в виду не более 25 случаев Covid-19 на 100 тыс. человек на протяжении 14 дней. Этот показатель ниже, чем в любой из стран ЕС. Таким образом, въезд в Евросоюз будет возможен лишь из очень ограниченного числа стран, в числе которых Австралия, Новая Зеландия, Китай, Руанда, Сингапур, Южная Корея и Таиланд.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Франция значительно ужесточила контроль на своих границах

Япония на днях была исключена из этого списка. А включение в него Китая зависит от зеркальной готовности китайских властей разрешить беспрепятственный въезд для европейских граждан.

Дополнительные пограничные меры остаются на усмотрение каждой страны ЕС. К примеру, Германия ввела еще более жесткие правила въезда, чем в целом по Евросоюзу, а Бельгия запретила пересечение своих границ в обоих направлениях до марта. Исключение составляют случаи, когда передвижение имеет жизненно важное для людей значение.

Австрия - единственная европейская страна, ослабляющая карантин. Там вскоре поэтапно начнут открываться магазины, музеи и зоопарки. Люди, проживающие по разным адресам, снова смогут встречаться, но пока не более двух семей одновременно. Остается обязательным ношение масок в общественных местах, продолжится интенсивное тестирование населения.

"Британский штамм" снова мутировал

Британские ученые обеспокоены тем, что так называемый "британский штамм", появившийся в Великобритании не так давно, демонстрирует новые генетические изменения. По их словам, недавние анализы ряда пациентов показали признаки очередной мутации - E484K, которая присутствует в "южноафриканском" и "бразильском" штаммах.

Эта мутация может сделать существующие вакцины менее эффективными, но пока иммунизация должна проходить, как было запланировано, говорят специалисты.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В Британии началась кампания по раздаче комплектов для теста на Covid-19 по домам

Власти Британии уже предприняли ряд мер, в частности, начинается кампания массового тестирования на Covid-19, в ходе которой специальные бригады будут ходить по домам в наиболее пострадавших районах и делать анализы, независимо от того, есть ли у человека симптомы заболевания. На первом этапе планируется протестировать 80 тыс. человек в восьми регионах страны.

По мнению британских властей, этот шаг поможет взять под контроль распространение нового, южноафриканского штамма, который считается более заразным.

Германия и Польша против вакцины AstraZeneca для пожилых

Уже целый ряд европейских стран подвергли сомнению эффективность вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета для людей старшего возраста. На прошлой неделе эпидемиологи Германии рекомендовали не применять ее в возрастной группе старше 65 лет.

Сегодня к ним присоединилась Польша, но польские власти пошли дальше, фактически запретив применение препарата для людей старшего возраста. Во вторник координатор польской кампании по вакцинации Михал Двурчек заявил, что прививать AstraZeneca будут жителей страны от 18 до 60 лет.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) заявило, что вакцина AstraZeneca одобрена регулятором к применению во всех 27 странах Евросоюза среди всех возрастных групп, и Польша, по сути, нарушает общеевропейский договор.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Польша - первая страна ЕС, запретившая использование AstraZeneca среди пожилого населения

Франция также готовится объявить о введении собственных правил относительно вакцины AstraZeneca. Власти этой страны заявляют, что клинические испытания показали лишь 62% эффективности препарата AstraZeneca при воздействии на пожилой организм. Такие же аргументы приводят и остальные страны.

Медицинское агентство Италии в минувшую субботу одобрило вакцину AstraZeneca для всех возрастов, но в порядке рекомендации советует рассмотреть другие альтернативы для людей старше 55 лет.

Власти Великобритании, однако, встали на защиту вакцины AstraZeneca. Большинство прошедших вакцинацию пожилых британцев были привиты именно этим препаратом, и, по словам чиновников, результаты более чем удовлетворительны.

Компания AstraZeneca не скрывает, что среди волонтеров, принявших участие в клинических испытаниях вакцины, люди старше 65 лет составили менее 10%. Лишь 450 человек были старше 70. Для сравнения: в клинических испытаниях вакцины Pfizer/BioNTech группа старше 55 лет составила более 40% от всех участвующих.

Чрезвычайная ситуация в Токио, вакцинация и Олимпиада

Япония намерена продлить режим чрезвычайной ситуации в Токио и других регионах еще на месяц. Власти констатируют, что статистика заражаемости пошла на убыль, но до желаемого результата еще далеко. Это связано с тем, что до сих пор полиция не была наделена полномочиями штрафовать нарушителей карантина. Все распоряжения властей носили лишь рекомендательный характер.

Ожидается, что в среду верхняя палата японского парламента может придать карантинным решениям правительства другой статус.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Власти Японии хотят ввести более жесткий подход к нарушителям карантина. До сих пор их даже не штрафовали

В феврале в Японии начнется массовая вакцинация. Страна закупила порядка 500 млн доз вакцины, что в разы больше, чем необходимо для 126-миллионного населения. Из всех развитых экономик мира Япония - последняя, приступающая к кампании иммунизации.

Между тем, во вторник президент оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори подтвердил, что этим летом Олимпиада состоится, как бы ни развивалась ситуация с коронавирусом.

"Вопрос больше не стоит, проведем мы Игры или нет. Главный вопрос сейчас - как мы это сделаем. Это будет Олимпиада нового типа, вот, о чем надо думать", - сказал Мори на встрече оргкомитета с представителями правящей партии Японии.

XXXII Летние Олимпийские игры должны были пройти в Токио летом 2020 года, но были перенесены из-за пандемии коронавируса. Новые даты проведения - 23 июля-8 августа 2021 года. Однако название "Токио-2020" решено не менять.

Поддельные вакцины и "закон Байдена"

Группа экспертов ВОЗ, которая в китайском Ухане расследует причины возникновения пандемии, посетила местный центр по контролю за заболеваниями. Центр, в частности, занимается животными-переносчиками особо опасных инфекций. Эксперты пообщались с гематологами центра, а в среду их ждут в уханьском Институте вирусологии, который известен изучением летучих мышей. Одна из альтернативных версий появления вируса, ставшего возбудителем Covid-19, - его случайная утечка из одной из лабораторий института, но подтверждений этому нет.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, В США маски теперь обязательны в аэропортах, ж/д терминалах, в портах, на автобусных станциях и на всех видах транспорта, кроме личного

Между тем, полиция Китая арестовала более 80 человек по подозрению в сбыте поддельной вакцины. В ходе операции было обнаружено более трех тысяч доз поддельного препарата.

В ночь на вторник вступило в силу распоряжение нового президента США Джо Байдена об обязательном ношении масок на всех видах транспорта, включая каршеринг. Исключение составляют только личные автомобили и грузовые фуры, если водитель находится в салоне один. Правило распространяется на всех пассажиров старше двух лет. От его соблюдения освобождает только наличие определенных проблем со здоровьем.