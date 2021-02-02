Дайджест: суд над Навальным и Путин как диктатор пост-модерна

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Суд над Алексеем Навальным

Во вторник Симоновский суд Москвы на своем выездном заседании рассмотрит вопрос об изменении срока Алексея Навального по делу "Ив Роше" с условного на реальный - 3,5 года лишения свободы.

Из-за повышенного внимания прессы слушания решено провести в Мосгорсуде, где можно разместить больше журналистов.

В 635 зале Мосгорсуда, где пройдет заседание, ранее слушались дела бывшего министра правительства Алексея Улюкаева и экс-генерала МВД Дениса Сугробова.

Навального доставят в суд, и он будет участвовать в процессе лично, а не по видеосвязи, как на прошлой неделе. Заседание, как сообщил Интерфакс, начнется в 11 утра.

Из-за этого процесса движение по улицам в районе суда ограничат. Управление МВД Москвы сообщило, что часть улиц была перекрыта уже с полуночи, остальные перекроют с 9 утра.

В 2017 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал приговор братьям Навальным по делу "Ив Роше" произвольным и необоснованным, однако Президиум Верховного суда России отказался его отменить.

Daily Telegraph: в центре борьбы - легитимность и надежда

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Газета Daily Telegraph, обращаясь к теме российских протестов, публикует анализ британского специалиста по России профессора Марка Галеотти.

Цель российских властей сейчас, пишет Галеотти, - отпугнуть угрозой почти неизбирательных арестов и избиений всех, кроме оппозиционного хардкора, и не оставить у людей никаких сомнений в том, что Кремль может сделать им еще хуже.

Но, в конце концов, Путин - диктатор пост-модерна. Его режим в большой степени держится не на силе и страхе, а на апатии.

Россияне все это время были уверены в том, что, хоть он далеко не идеален, но в общем-то это лучший вариант, на который они могут надеяться.

Им также успешно продали идею о том, что в политике никакого смысла нет.

В управляемой фейковой демократии так называемые оппозиционные партии беззубы и уродливы, так что какой вообще смысл за них голосовать? А если перемены возможны, зачем рисковать судебным преследованием, добиваясь их?

Все это делает Навального проблемой для старожилов Кремля.

Продолжая вести свою кампанию и организационную работу, публикуя в интернете, где его не могут заткнуть, свои убийственные расследования фактов коррупции среди чиновников и добровольно отдавая себя в руки своих преследователей, Навальный не просто подрывает позиции Путина как лидера, работающего на благо россиян.

Навальный также напоминает россиянам, что у них все еще есть выбор. Что реальная политика еще, возможно, не мертва, а просто отдыхает.

Путин не хочет руководить Россией со своего трона, опираясь на штыки, но он это сделает, если потребуется, продолжает Марк Галеотти.

Трагическая правда заключается в том, что чем успешнее протесты, тем меньше вероятность, что они обеспечат свободу Навальному. Но, по-видимому, он должен был это знать.

Путинский режим в ближайшее время никуда не денется. Он пользуется поддержкой элиты и сил безопасности.

Но Путин не продержится вечно, и это долгая игра. В конце концов, борьба идет не между Путиным и Навальным. В центре борьбы - легитимность и надежда.

Чем больше нынешний режим обнажается как авторитарная клептократия, тем меньше он может претендовать на легитимность.

И чем дольше сможет выжить оппозиция, тем больше шансов возродить оптимизм и надежду среди многих россиян, недовольных существующим положением дел.

Guardian: Германия задумалась о "Спутнике"

Власти Германии рассматривают возможность использования российской вакцины от коронавируса, пишет британская Guardian.

Министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что если вакцина безопасна и эффективна, ее следует использовать, независимо от того, в какой стране она разработана, будь то Россия или Китай.

Производители вакцин в ЕС не успевают за программой вакцинации населения в Германии и других странах, по этому поводу решено даже собрать экстренный саммит с производителями вакцин.

Встреча пройдет под председательством Ангелы Меркель, от которой требуют ускорить вакцинацию населения: в Германии прививки сделали примерно 2 млн человек, в то время как в Великобритании таких уже 10 млн.

Тем временем несколько европейских стран, в том числе Польша, Испания и Италия, начали смягчать условия карантина, что в условиях медленной вакцинации вызывает тревогу у многих политиков и экспертов.

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