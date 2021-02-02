Навального привезли в суд
Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет решаться вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Политика завели в стеклянный аквариум, заседание началось.
Симоновский суд Москвы решил провести выездное заседание в Мосгорсуде, где есть большой зал, объяснив это повышенным вниманием прессы.
Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Навального доставят в суд, а не будут связываться с ним по видеосвязи.
Полиция в свою очередь объявила, что у Мосгорсуда будут усилены меры безопасности, а расположенные рядом с ним улицы будут перекрыты с девяти утра.
Уже в восемь утра у здания Мосгорсуда стояли бойцы ОМОНа, а в его окрестностях дежурили машины полиции, автозаки и конная полиция.
Около 10 утра у станции метро "Преображенская" и на подходах к суду начались первые задержания.
Суть дела
11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.
В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея - к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.
17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда, который продлил срок его задержания на 30 суток и отправил в СИЗО "Матросская тишина".
При этом следственный изолятор не предназначен для "задержанных", не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми - в российских законах не предусмотрено статьи для взятия под стражу условно осужденных уклонистов, а также учреждений для содержания таких заключенных.
23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо" на первой акции были задержаны больше 4 тысяч, а на второй - больше 5,5 тысяч человек.
После акций были возбуждены несколько уголовных дел, большинство из которых - по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Ближайшие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ).
28 января в Мособлсуде состоялось рассмотрение апелляции Навального на продление его задержания. Суд жалобу политика отклонил, Навальный, принимавший участие в заседании по видеосвязи, выступил с речью, в которой назвал происходящее "демонстративным беззаконием".
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