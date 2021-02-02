Навального привезли в суд

Автор фото, moscow city court

Алексея Навального доставили в Мосгорсуд, где будет решаться вопрос о замене ему условного срока на реальный по делу "Ив Роше". Политика завели в стеклянный аквариум, заседание началось.

Симоновский суд Москвы решил провести выездное заседание в Мосгорсуде, где есть большой зал, объяснив это повышенным вниманием прессы.

Накануне пресс-служба Мосгорсуда сообщила, что Навального доставят в суд, а не будут связываться с ним по видеосвязи.

Полиция в свою очередь объявила, что у Мосгорсуда будут усилены меры безопасности, а расположенные рядом с ним улицы будут перекрыты с девяти утра.

Уже в восемь утра у здания Мосгорсуда стояли бойцы ОМОНа, а в его окрестностях дежурили машины полиции, автозаки и конная полиция.

Около 10 утра у станции метро "Преображенская" и на подходах к суду начались первые задержания.

Суть дела

11 января Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обратилась в Симоновский суд с представлением о замене Навальному условного срока на реальный, заявив, что политик уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

В 2014 году Алексей Навальный и его брат Олег были признаны виновными в мошенничестве и отмывании денег по делу "Ив Роше". Олега Навального приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексея - к трем с половиной годам условно. Его испытательный срок истек 30 декабря 2020 года.

17 января Навальный был задержан в аэропорту Шереметьево сразу по возвращении из Берлина. Его доставили в химкинское отделение полиции и уже на следующий день там же, в участке, состоялось заседание суда, который продлил срок его задержания на 30 суток и отправил в СИЗО "Матросская тишина".

При этом следственный изолятор не предназначен для "задержанных", не являющихся подозреваемыми или обвиняемыми - в российских законах не предусмотрено статьи для взятия под стражу условно осужденных уклонистов, а также учреждений для содержания таких заключенных.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального. По подсчетам "ОВД-Инфо" на первой акции были задержаны больше 4 тысяч, а на второй - больше 5,5 тысяч человек.

После акций были возбуждены несколько уголовных дел, большинство из которых - по статье о применении насилия к представителю власти (ст. 318 УК РФ). Ближайшие соратники оппозиционера стали фигурантами уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ст. 236 УК РФ).