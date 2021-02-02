ФСИН против Навального. Кто пришел к суду и как проходили задержания

Оксана Чиж, Дарья Напеева

Би-би-си

Автор фото, TASS/EPA

С утра у Мосгорсуда и в его окрестностях задерживают сторонников Алексея Навального и людей, которые, по мнению полиции, на них похожи. По данным проекта "ОВД-Инфо" на 15:00, в районе Мосгорсуда задержали как минимум 230 человек.

23 и 31 января во многих городах России прошли несогласованные акции протеста с требованием освободить Навального, который был задержан после возвращения из Германии. 2 февраля сторонники Навального решили провести акцию протеста у здания суда, рассматривавшего иск ФСИН о замене политику условного срока на реальный по делу "Ив Роше".

Однако полиция с самого с утра оцепила все подходы к Мосгорсуду, а у самого суда собрались бойцы ОМОНа и 2-го оперативного полка, предназначенного для подавления массовых беспорядков, и даже конная полиция.

Около 10 утра у станции метро "Преображенская" и на подходах к суду начались первые задержания. Некоторым из тех, кто приехал утром в этот район, не удалось уйти дальше выхода из метро.

У станции "Преображенская площадь" сотрудники ОМОНа выстроились у подземного перехода и выборочно начали задерживать поднимающихся молодых людей. Их уводили в многочисленные полицейские машины, припаркованные рядом. Автомобили полиции, Росгвардии и автобусы Мосгортранса с занавешенными изнутри окнами заняли обе стороны прилегающей к метро улицы.

Задержания начались и у Мосгорсуда. Там люди небольшими группами стояли на остановках вдоль Краснобогатырской улицы на другой от Мосгорсуда стороне дороги. Несколько десятков человек дожидались новостей из суда в сквере. Время от времени полицейские уводили очередного задержанного.

В какой-то момент в центре тихо переминающихся на холоде людей возник мужчина, который начал громогласно рассказывать присутствующим о необходимости "очистить оппозицию" и убеждать их в "лживости" идей Навального. Собравшимся он отрекомендовался как "депутат Саня, представляющий народ". "Провокатор! Душнила!" - кричали "депутату Сане" немногие желающие вступать с ним в разговор.

Рядом с митингующим противником Навального моментально появились двое его единомышленников: один встал с плакатом, на котором говорилось, что Навальный должен сидеть в тюрьме, второй без политических дебатов обрушился с матом и оскорблениями на собравшихся в сквере.

На шум стали стекаться сотрудники ОМОНа, которые в итоге вытеснили из небольшого парка всех - и сторонников, и противников политика. Нескольких человек увели в полицейские автобусы.

У здания Мосгорсуда задержали в том числе фотографа Дмитрия Маркова. Об этом он рассказал в эфире "Дождя", находясь в автозаке.

"Я не приехал работать, я специально оставил удостоверение дома. Я приехал как гражданин, это моя гражданская позиция, мое отношение к этому процессу", - рассказал Марков.

Среди задержанных оказались и те, кто приехал работать. Во время двухчасового перерыва, который объявила судья, задержали, например, дочь муниципального депутата Юлии Галяминой, у которой была пресс-карта, а также корреспондента телеканала "Дождь" Василия Полонского.